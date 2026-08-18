Cel mai mare atac asupra Moscovei. Peste 600 de drone ucarinene despre care rușii spun ca-s britanice și amenintă sa bombardeze Londra
Postat la: 18.08.2026 |
Moscova și regiunea din jurul capitalei ruse au fost vizate în noaptea de luni spre marți, 18 august, de un atac masiv cu drone ucrainene, despre care autoritățile ruse spun că ar fi cel mai intens din ultimii doi ani. Primarul Serghei Sobianin afirmă că peste 600 de drone au fost interceptate sau doborâte, în timp ce Kievul anunță noi operațiuni la distanță și schimbări în conducerea militară pentru a intensifica presiunea asupra Rusiei.
Potrivit informațiilor furnizate de primarul Moscovei, începând din seara zilei de 17 august și până la ora 05:00, ora Moscovei, pe direcția Moscovei și a regiunii înconjurătoare au zburat 620 de drone, dintre care 180 au fost distruse în regiunea capitalei. „La locurile unde au căzut fragmente ale dronelor acționează serviciile de urgență", a precizat primarul pe canalul său oficial de pe „Max", transmite Agentia TASS.
Până la acest moment, cea mai amplă tentativă de atac cu drone inamice avusese loc în perioada 15 august, seara, până pe 16 august, la ora 06:30, ora Moscovei. Atunci, potrivit primarului, 600 de drone s-au îndreptat spre oraș, dintre care 201 au fost distruse în regiunea Moscovei.
De asemenea, Sobianin a informat că, în perioada 6 iulie, seara, până pe 7 iulie, la ora 06:00, forțele de apărare antiaeriană au doborât peste 430 de drone, dintre care 36 în apropierea Moscovei. Totodată, între 19 iulie, ora 20:30, și 20 iulie, ora 05:00, peste 400 de drone au zburat spre Moscova și regiunea înconjurătoare. După cum preciza Sobianin, majoritatea au fost neutralizate de apărarea antiaeriană la mare distanță, iar 85 au fost distruse în apropierea metropolei.
Anterior, primarul anunțase că, între 27 iulie, ora 20:30, și 28 iulie, ora 06:30, peste 390 de drone s-au îndreptat spre regiunea Moscovei, iar în perioada 17 iulie, ora 20:30, și primele ore ale zilei de 18 iulie au fost detectate peste 370 de drone, majoritatea fiind neutralizate de apărarea antiaeriană la mare distanță.
În plus, Sobianin a relatat că, din seara zilei de 11 iulie până în seara zilei de 12 iulie, au fost distruse peste 300 de drone inamice, dintre care 45 în apropierea Moscovei. În cursul zilei de 4 iulie, peste 200 de drone inamice s-au îndreptat spre capitală. Primarul a calificat drept cel mai masiv atac unul despre care a vorbit la 11 martie 2025. Atunci, potrivit lui, „74 de drone au fost doborâte în apropierea Moscovei, iar, pe diferite linii de apărare, în total au fost doborâte sute de drone de luptă".
Ucraina ar fi folosit „drone britanice" - Rusia ameninţă Marea Britanie
Ambasada Rusiei la Londra a emis o declaraţie cu privire la informaţiile potrivit cărora Ucraina ar fi folosit „drone britanice" pentru a „lansa atacuri în adâncimea teritoriului rus", ameninţând că vor exista „consecinţe inevitabile".
În replică, Ministerul Apărării de la Londra dă asigurări că Marea Britanie este deplin solidară cu Ucraina şi este „hotărâtă să furnizeze echipamentul" de care această ţară are nevoie pentru a „se apăra", relatează Sky News, potrivit news.ro.
Comunicatul Ambasadei Rusiei
Un comunicat al Ambasadei Rusiei în Marea Britanie afirmă că relatările apărute în presă arată că „Londra optează în mod deliberat pentru o escaladare a crizei din Ucraina, în timp ce proclamă în mod ipocrit dorinţa de pace".
Kievul şi-a intensificat atacurile asupra Rusiei în acest an, rachetele cu rază lungă de acţiune şi roiurile de drone vizând din ce în ce mai mult industria militară şi instalaţiile energetice.
„Acţiunile Londrei vor avea inevitabil consecinţe pentru care va trebui să răspundă. Cu cât implicarea sa în conflict este mai profundă şi cu cât sprijinul acordat maşinăriei teroriste de la Kiev este mai mare, cu atât preţul pe care îl va plăti va fi mai mare" - ameninţă reprezentanţa diplomatică a Moscovei în mesajul său.
DRONELE NYAN
Declaraţia vine după ce în weekend au apărut informaţii conform cărora Ucraina ar fi folosit drone de fabricaţie britanică pentru atacuri la distanţă mare pe teritoriul Rusiei. Potrivit ziarului The Times, acest lucru se întâmplă de şase luni încoace.
Deşi utilizarea tehnologiei britanice în atacuri la distanţă mare în Rusia nu este o noutate - Ucraina a folosit cu mare succes racheta de croazieră Storm Shadow -, este totuşi o evoluţie interesantă, notează Sky News.
Armele în cauză sunt drona Nyan cu propulsie cu reacţie, fabricată de compania britanică BAE Systems, precum şi o altă dronă a cărei tip nu a fost dezvăluit.
Majoritatea misiunilor de atac în adâncime sunt efectuate cu ajutorul dronelor ucrainene, dar forţele armate ale Ucrainei au declarat că au înregistrat succese semnificative şi cu dronele britanice, potrivit relatărilor din presă.
Printre ţintele lovite de dronele fabricate în Marea Britanie se numără rafinăriile de petrol din apropierea Moscovei, din Iaroslavl şi din Volgograd, a relatat The Times.
Aeronava fără pilot Nyan are o anvergură a aripilor de 2,9 metri şi decolează de pe o rampă de lansare portabilă, ceea ce o face potrivită pentru decolări de pe uscat şi de pe nave. Este propulsată de un motor cu reacţie, iar BAE afirmă că poate opera în medii în care semnalele GPS sunt perturbate sau blocate de războiul electronic. BAE afirmă că poate fi utilizată pentru lovituri în adâncime, cu o sarcină utilă variabilă, sau ca momeală de unică folosinţă care poate alerta operatorii cu privire la locaţiile sistemelor de apărare aeriană inamice.
REPLICA LONDREI
Marea Britanie a răspuns, marţi, la ameninţările Rusiei. Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării a declarat că Marea Britanie „stă umăr la umăr" cu Ucraina şi este „hotărâtă să furnizeze echipamentul" de care această ţară are nevoie pentru a „se apăra".
„Marea Britanie este alături de Ucraina şi ne angajăm să furnizăm echipamentul de care Ucraina are nevoie pentru a se apăra împotriva invaziei ilegale a lui Putin. Rusia nu ar trebui să aibă nicio îndoială cu privire la hotărârea acestui guvern de a se opune agresiunii ruse, atât în Ucraina, cât şi împotriva Regatului Unit şi a aliaţilor noştri", a transmis Ministerul britanic al Apărării.
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