Surse de la Cotroceni: Nazare și Grindeanu au rămas cei doi favoriți ai lui Nicușor Dan pentru Palatul Victoria

Președintele Nicușor Dan va face a patra nominalizare de premier luni, după consultările cu partidele parlamentare. Potrivit unor surse politice, șeful statului are doi favoriți: președintele PSD, Sorin Grindeanu, și ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

Liderul social-democrat a declarat în repetate rânduri că vrea funcția și că PSD este pregătit și îndreptățit să preia guvernarea, fiind cel mai mare partid din Parlament.

„E bine să nu pierdem timpul (...) Am pierdut mai mult de 10 zile, spre două săptămâni (...) pentru ce? Pentru ca să încerce cineva să ne convingă că vrea să fie prim-ministru. Dacă voi fi desemnat, eu îmi doresc să fiu prim-ministru, spre deosebire de Siegfried Mureşan, care nu şi-a dorit acest lucru. Cred că este deja în drum spre Bruxelles, dar am făcut apel la dialog. Cu toţi trebuie să reducem nivelul discursului public, dacă vrem binele românilor", a spus Grindeanu după căderea Guvernului Mureșan.

Ministrul Finanțelor a declarat anterior că este onorat că numele său este vehiculat încă de la declanșarea crizei politice din mai, dar că se concentrează „pe subiectele care sunt de gestionat la Ministerul Finanţelor".

„Până acum am menţinut o relaţie, pe subiecte tehnice, cu toate partidele, am avut o relaţie bună cu colegii din Guvern de la toate partidele şi cred că avem nevoie să ne punem de acord pe anumite măsuri care să constituie un plan credibil pe 2027, dincolo de subiectul nominalizării şi învestirii Guvernului. Dincolo de asta, viitorul Guvern trebuie să prezinte un plan credibil", a spus Nicușor Dan.

„Alegeri anticipate, teoretic, sună foarte bine. Adică partidele nu se înțeleg, ne întoarcem la popor, poporul decide. Numai că, în practică, noi suntem așa: nu avem o rectificare, da? Un guvern interimar nu poate să facă rectificare. Alegeri anticipate înseamnă cinci luni în care noi nu putem face rectificare, înseamnă că nu mai dăm bani la ambulanțe, nu mai dăm bani la sistemul sanitar. Ăsta e primul lucru", a explicat șeful statului.

„Al doilea rând, noi suntem o țară care trăiește pe datorie de mult timp. Și, trăind pe datorie, nu poate să se joace cu fluxurile financiare care îi mențin activitatea curentă. Și mesajul pe care l-am primit de la investitorii care, bănci, fonduri, fonduri de pensii și așa mai departe, care împrumută România și care îi asigură funcționarea curentă, a fost: «Nu alegeri anticipate»", a adăugat el.