Hackerii au stat nouă luni într-un sistem al Pentagonului fără să fie descoperiți. Datele a 3 milioane de oameni sunt deja expuse

Un sistem folosit de Pentagon pentru gestionarea informațiilor despre personal a fost accesat fără autorizație timp de aproximativ nouă luni, înainte ca problema să fie descoperită și remediată. Incidentul a expus date personale aparținând unui număr de peste 3 milioane de persoane, inclusiv numere de asigurare socială și informații despre locurile de muncă ocupate.

Sistemul afectat era administrat de Defense Manpower Data Center, instituție care gestionează evidențe pentru militari activi, rezerviști, angajați civili, contractori, veterani, pensionari și membri ai familiilor acestora. În total, baza de date DMDC conține peste 60 de milioane de înregistrări.

Potrivit Departamentului Apărării, intruziunea a avut loc între octombrie 2025 și iulie 2026. Au fost afectate datele a aproximativ 2,76 milioane de persoane în viață și alte 294.000 de persoane decedate.

Autoritățile nu au explicat încă modul în care atacatorii au intrat în sistem, ce vulnerabilitate au exploatat și nici ce volum de informații a fost efectiv consultat sau copiat. Nu a fost indicat niciun grup sau stat despre care să se creadă că s-ar afla în spatele atacului.

Faptul că accesul a rămas nedetectat timp de nouă luni ridică o problemă suplimentară. Un sistem de acest tip este folosit de numeroase departamente și aplicații pentru salarizare, beneficii, evidența personalului și alte funcții administrative, iar o singură breșă poate afecta simultan foarte multe categorii de utilizatori.

Datele expuse sunt cu atât mai sensibile cu cât includ identificatori permanenți, precum numerele de asigurare socială. Combinarea acestora cu informații despre funcția și locul de muncă poate crește riscul de furt de identitate, tentative de fraudă sau atacuri țintite.

Departamentul Apărării spune că nu a găsit până acum dovezi că informațiile ar fi fost folosite în mod abuziv. Persoanele afectate vor primi servicii de monitorizare a creditului și protecție împotriva furtului de identitate.