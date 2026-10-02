Călin Georgescu e închis cu trei traficanți de droguri: Unul din ei e membru al mafiei albaneze

Liderul suveranist Călin Georgescu este închis pentru 30 de zile în Arestul Central, acolo unde împarte o celulă cu alți trei bărbați, care sunt acuzați de trafic de droguri. Unul din ei ar fi membru al mafiei albaneze, o grupare internațională deosebit de periculoasă care ar fi adus în Europa aproape două tone de droguri.

Tiberiu B a fost reținut la data de 24 august, în cadrul unei operațiuni în care d DIICOT și polițiștii DCCO au descins la 16 adrese din Timișoara, Satu Mare, Oradea și Câmpulung Moldovenesc. Anchetatorii vizau un dosar de trafic de droguri și spălare de bani. Conform unor informații pe surse, Tiberiu B. ar avea legături și cu mafia albaneză. Ceilalți doi colegi de celulă sunt și ei reținuți pentru trafic de droguri.

Susținătorii lui Călin Georgescu au protestat față de reținerea acestuia în dosarul în care este acuzat că ar fi promis unui om de afaceri contracte avantajoase contra unor sume de bani. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la 1,1 milioane de euro.

Peste 300 de susținători ai lui Călin Georgescu s-au adunat miercuri seară în fața Arestului Central din Capitală, pentru a protesta față de decizia prin care fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Manifestația are loc la o zi după ce Georgescu a fost dus în arest în urma deciziei definitive a Curții de Apel București.

Oamenii prezenți în fața sediului scandează mesaje precum „Libertate", „Călin Georgescu președinte" și „Turul doi, înapoi", cerând eliberarea fostului candidat la alegerile prezidențiale din 2024. Unii dintre manifestanți au venit și cu o cruce de dimensiunea celor funerare, pe care au fost inscripționate mesaje critice la adresa justiției.

Protestele au început încă de marți seară, după ce Călin Georgescu a fost preluat de polițiști de la locuința sa din Mogoșoaia și transportat la Arestul Central. Câteva sute de persoane s-au adunat atunci în fața sediului, iar o parte dintre susținători au rămas în zonă pe parcursul nopții. Miercuri dimineață, câteva zeci de persoane se mai aflau în fața Arestului Central, iar jandarmii delimitaseră zona cu garduri de protecție.

Curtea de Apel București a decis marți, 29 septembrie, arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu și a omului de afaceri Ionel Rusen. Hotărârea a fost luată de un complet de divergență, după ce cei doi magistrați care analizau inițial cazul nu au ajuns la aceeași concluzie cu privire la măsurile preventive.