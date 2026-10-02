Experții avertizează asupra unui fenomen care apare o dată la 250 de ani: Ar arunca milioane de oameni în întuneric
Postat la: 02.10.2026 |
Un nou studiu realizat de către cercetătorii de la Universitatea George Mason din Virginia, Statele Unite, a avertizat că un fenomen denumit „Blackout Arc", care apare o dată la 250 de ani, ar putea arunca peste 5 milioane de oameni în întuneric din America.
Acum aproape două secole, o furtună solară masivă a lovit Pământul. Astăzi, oamenii de știință avertizează că același lucru s-ar putea întâmpla din nou în curând și ar avea un impact devastator asupra a milioane de oameni din SUA, potrivit Daily Mail. Noul studiu a concluzionat că, dacă o furtună solară majoră ar lovi planeta astăzi, ar crea un „Blackout Arc" („arc de pană de curent") care se va întinde în 22 de state din SUA, afectând peste cinci milioane de oameni și costând țara miliarde de dolari.
Se crede că o furtună solară rară, atât de puternică, este un eveniment de tipul „o dată la un secol" sau „o dată la 250 de ani". În 1859, o furtună ca aceasta, numită Evenimentul Carrington, a lovit planeta într-o epocă în care principala piesă tehnologică afectată era mașina telegrafică. Astăzi, cercetătorii avertizează că o explozie solară similară ar putea împinge curent electric suplimentar în liniile electrice din nordul și nord-estul țării, supraîncărcând transformatoarele mari și lăsând 135.000 de afaceri fără electricitate timp de cel puțin o zi.
Studiul a dezvăluit că Wisconsin, Minnesota și zone de-a lungul Coastei de Est, cum ar fi New York, New Jersey și Virginia, ar resimți impactul acestei unde de șoc solare. Luminile, prizele și routerele Wi-Fi s-ar putea întrerupe în orașele mari și mici din aceste state și multe altele. Frigiderele și congelatoarele ar putea pierde curent în timpul penelor de curent, magazinele ar putea fi forțate să se închidă, semafoarele s-ar putea stinge, iar lifturile s-ar putea bloca.
Geofizicianul Stefan Burns, care nu a făcut parte din studiul lui George Mason, a avertizat că un eveniment major ar putea avea loc peste doar șase ani. Efectul asupra corpului uman, a spus el, ar putea fi la fel de devastator, afectând persoanele cu boli de inimă, probleme ale sistemului nervos și chiar pe cele cu implanturi metalice. Burns a declarat pentru Daily Mail: „Oricine are metal în corp va avea probabil o mulțime de probleme." „Poate fi [și] foarte dăunător pentru persoanele cu boli cardiovasculare. Persoanele în vârstă sunt mai susceptibile la vremea spațială și la impactul furtunilor solare."
O analiză din 2025 a șase studii a estimat riscul suplimentar de atac de cord la aproximativ 1,3 până la 1,5 ori mai mare în timpul furtunilor geomagnetice, dar acest model s-a bazat pe date despre populație, nu pe dovezi că furtuna în sine provoacă atacul. Per total, în cea mai gravă furtună posibilă, studiul lui George Mason, publicat în AGU Advances, a estimat că întreruperile de curent ar costa economia SUA aproximativ 1,8 miliarde de dolari în acea zi, deoarece lucrările s-ar opri, iar lanțurile de aprovizionare s-ar bloca.
Cât despre momentul în care ar putea sosi următoarea furtună solară, care apare o dată la un secol, Burns a susținut că una a trecut deja în ianuarie 2026 - și Pământul a fost excepțional de norocos că condițiile planetare nu s-au aliniat corespunzător pentru ca furtuna să provoace pagube masive.
Potrivit NOAA, evenimentul din ianuarie 2026 a fost o furtună G4, a doua cea mai puternică clasificare pentru furtunile geomagnetice. A fost una dintre cele mai puternice furtuni din ultimele decenii și a transportat cea mai mare radiație solară din 2003. Așa cum a subliniat Burns, însă, câmpul magnetic al Pământului acționează ca un scut care funcționează cel mai bine atunci când magnetismul propriu al furtunii se aliniază într-o anumită direcție.
Un lucru despre care Burns crede că ar putea juca un rol major în următoarea furtună solară majoră este alinierea planetară, când planetele se aliniază în anumite modele, iar atracția și „energia" lor combinate trag Soarele - ceea ce face ca erupțiile mari și furtunile solare să fie mai probabile.
„Unele dintre cele mai mari furtuni solare se aliniază cu o geometrie planetară foarte neobișnuită", a explicat Burns. „Nu poți prezice tot timpul ce se va întâmpla pe baza geometriei planetare, dar dacă te aștepți la o geometrie planetară interesantă, atunci poate putem identifica zonele cheie de risc." „Vedem că acest lucru se întâmplă la mijlocul anului 2032, cu o geometrie planetară cu adevărat nebunească care implică majoritatea planetelor."
Furtunile solare sunt rezultatul faptului că Soarele emite explozii uriașe de particule încărcate, pe care oamenii de știință le numesc ejecții de masă coronală. Când aceste particule se îndreaptă în direcția noastră, ele pot zgudui câmpul magnetic al Pământului, scutul invizibil care ne protejează de radiațiile cosmice, iar această zguduire creează curenți electrici în pământ.
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