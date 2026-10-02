Oare ce-o fi de râs?! Nicușor Dan povestește că s-a hlizit la Donald Trump

Nicușor Dan dezvăluie, la câteva zile de la reuniunea de la ONU, că s-a întâlnit cu președintele SUA Donald Trump. Dan a publicat pe X o imagine în care el și Mirabela Grădinaru apar alături de liderul SUA.

"A fost o onoare să mă întâlnesc cu președintele Donald Trump la New York, în cadrul recepției pe care a găzduit-o cu ocazia Adunării Generale a ONU. România prețuiește profund Parteneriatul său strategic cu Statele Unite. Ambiția noastră este clară: să colaborăm cu președintele Trump pentru a ridica această relație specială la un nou nivel și pentru a asigura o securitate și o prosperitate sporite ambelor noastre națiuni.

Prezența militară și economică a SUA în România este vitală pentru securitatea și prosperitatea noastră. Suntem de acord: securitatea încep acasă. România își va îndeplini rolul în consolidarea propriei apărări și a capacității de descurajare. Ca unul din cei mai apropiați aliați ai Americii din Europa de Sud-Est, ne vom onora în continuare angajamentele. Statele Unite se pot baza pe România", transmite Nicușor Dan pe X.