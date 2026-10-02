Ministrul Finanțelor dă detalii de culise din discuția de ieri, cu Moody's : "România trebuie să urgenteze formarea unui nou guvern"
Postat la: 02.10.2026 |
Cât mai durează criza guvernamentală din România? Nimeni nu are răspunsul la întrebarea pe care și-o pun toți românii. Pe de o parte, vorbim de oamenii cu venituri mici pentru care explozia prețurilor înseamnă o viață mult mai grea, cu mai puțină hrană pe masă, pe altă parte, vorbim chiar și de oamenii de afaceri, care deși au bani în teorie, se plâng că noile taxe le pun afacerile pe butuci. Cu toții așteaptă învestirea unui nou guvern, chestiune care pare să fi devenit misiune imposibilă. Ministrul de Finanțe spune că ieri a discutat iar cu Agenția de rating Moody's.
"Progresele din 2026 ne dau o bază solidă. Mesajul transmis către Moody's este că această direcție trebuie continuată printr-un buget credibil pentru 2027 și predictibilitate pentru anii următori. Aseară am avut o nouă discuție cu reprezentanții Moody's, în care am explicat situația actuală a finanțelor publice, evoluția execuției bugetare și provocările pe care le avem în față pentru 2027. Comentariul publicat azi de agenție trebuie citit în întregime. Nu este o acțiune de rating, iar Moody's constată explicit că ajustarea fiscală a României a depășit semnificativ așteptările în acest an: deficitul cash a coborât la 2,9% din PIB la opt luni, de la 4,5% în aceeași perioadă a anului trecut. Execuția bugetară din aceste 8 luni rămâne principalul nostru argument în discuțiile cu agențiile de rating.
În același timp, Moody's atrage atenția că lipsa unei majorități guvernamentale și condițiile mai dificile de finanțare pot pune presiune asupra continuării consolidării după 2026. Agențiile, investitorii și Comisia Europeană analizează deja la capacitatea României de a continua ajustarea în 2027 și 2028. Avem nevoie ca bugetul pentru 2027 să fie construit și adoptat la timp, pe baza unui plan fiscal credibil și predictibil. Incertitudinea politică are efecte economice și financiare reale. Moody's arată că evoluțiile politice din următoarele săptămâni vor conta pentru evaluarea durabilității ajustării și consideră tot mai dificilă adoptarea bugetului pentru 2027 până la sfârșitul anului în lipsa unui sprijin politic suficient.
Aseară am explicat și de ce un calendar politic care întârzie construcția și execuția bugetului pentru anul viitor amplifică riscurile pe care creditorii și agențiile de rating le urmăresc. Nu putem controla deciziile agențiilor de rating sau evoluțiile din piețele internaționale. Putem controla însă datele noastre, deciziile fiscal-bugetare și credibilitatea pe care România o construiește prin consecvență. Am recuperat mult din încrederea pierdută. Următoarea etapă este să demonstrăm că progresul din 2026 nu este temporar și că România poate continua consolidarea, protejând în același timp investițiile și creând condițiile pentru reducerea costurilor de finanțare și relansarea economiei", scrie Nazare pe Facebook.
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