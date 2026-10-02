Oamenii de știință s-au prins in fine cum dispare grăsimea din corp când slăbim. De acum o să fie mai simplu
Postat la: 02.10.2026 |
Puțini s-au întrebat ce se întâmplă cu adevărat cu grăsimea din corpul nostru și cum ajunge aceasta să fie eliminată. Probabil primul răspuns care vă vine în minte e prin transpirație, însă asta e numai o parte din adevăr.
Cercetători de la Universitatea din Birmingham au explicat mecanismul într-un articol publicat în The Conversation, citat de Euronews. Potrivit calculelor lor, aproximativ 84% din grăsimea pierdută este transformată în dioxid de carbon și eliminată prin expirație. Restul de aproximativ 16% se transformă în apă și este eliminat prin transpirație și alte fluide ale organismului.
Grăsimile consumate prin alimentație ajung în sistemul digestiv și sunt descompuse în acizi grași. O parte dintre aceștia este folosită pentru funcții esențiale. Organismul are nevoie de grăsimi pentru construirea celulelor, reglarea hormonilor și protejarea organelor.
Surplusul este transformat în trigliceride și depozitat în celulele adipoase. Aceste rezerve pot fi folosite ulterior ca sursă de energie. Grăsimea este depozitată în principal sub două forme. Grăsimea subcutanată se află sub piele, în timp ce grăsimea viscerală se acumulează mai profund, în jurul organelor.
Atunci când organismul consumă mai multă energie decât primește prin alimentație, intră într-un deficit energetic. Semnalele hormonale și nervoase determină celulele adipoase să înceapă să descompună trigliceridele. Procesul poartă numele de lipoliză.
După descompunerea trigliceridelor, acizii grași ajung în mitocondriile celulelor. Acolo sunt transformați printr-un proces numit beta-oxidare. Reacțiile metabolice rezultate produc energia de care organismul are nevoie. În același timp, rezultă dioxid de carbon și apă.
Aici apare partea surprinzătoare. Potrivit estimărilor cercetătorilor, aproximativ 84% din masa grăsimii pierdute este transformată în dioxid de carbon. Acesta părăsește organismul prin plămâni, atunci când expirăm. Doar aproximativ 16% este transformat în apă și eliminat prin transpirație sau alte fluide. Asta înseamnă că ideea potrivit căreia grăsimea „iese prin transpirație" nu descrie mecanismul principal al slăbirii.
Expirația este calea prin care produșii rezultați în urma metabolismului părăsesc organismul. Ea nu este cea care declanșează procesul. Pentru ca organismul să folosească rezervele de grăsime, trebuie să existe o nevoie energetică mai mare decât energia furnizată prin alimentație.
Activitatea fizică și aportul alimentar contribuie la apariția acestui deficit energetic. Cercetătorii precizează că procentele de 84% și 16% sunt estimări, deoarece este dificil de măsurat cu precizie toate produsele eliminate de organism în timpul procesului de slăbire.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cercetătorii au dat verdictul: Dieta flexitariană este cea mai bună pentru sănătate si longevitate
Studiile medicale din ultimii ani confirma tot mai clar ca alimentele pe care le punem in farfurie au un impact direct a ...
-
Doi pensionari de 77 de ani, acuzați că și-au ucis ginerele trans. Crima a venit în plin divorț și "război" al ordinelor de protecție
Doi pensionari de 77 de ani din California au fost acuzați de omor dupa ce și-ar fi impușcat mortal ginerele intr-un par ...
-
Putin a călătorit în secret cu amanta sa în Kazahstan. Ce au descoperit jurnaliștii în datele despre zboruri
Vladimir Putin și Alina Kabaeva au calatorit impreuna in afara Rusiei cel puțin o data, potrivit unei investigații a pub ...
-
Ultranaționaliștii ruși au "botezat" Luna pentru ortodoxia rusă. Au făcut un ritual bizar în jurul unei pietre cu inscripții păgâne care preced creștinismul
Ultranaționaliști ruși și membri ai unui club de motocicliști apropiat de Vladimir Putin au organizat, in apropierea fro ...
-
Metoda ingenioasă folosită de mulți oameni iarna: Ce se întâmplă dacă lipești folie cu bule pe geamuri
Cand vremea se racește considerabil, mulți oameni cauta soluții rapide și ieftine pentru a pastra caldura in locuința și ...
-
Proiectul Stargate: Toată lumea vorbește despre frumusețea proiecției astrale. Plutind deasupra corpului tău. Nimeni nu vorbește despre ce te așteaptă acolo
Proiecția astrala sau o experiența in afara corpului (EAC) este fenomenul prin care conștiința se separa de corpul fizic ...
-
Alimentele iubite de mulți români care sunt foarte nocive pentru sănătatea ficatului
Ficatul este un organ extrem de harnic: funcționeaza neincetat pentru organismul nostru, ajutandu-ne la digestie, stocan ...
-
Baba Vanga, previziuni terifiante pentru ultimele luni ale anului 2026. Ce eveniment major ar fi anunțat pentru luna noiembrie
Baba Vanga a murit in urma cu aproximativ 30 de ani, insa multe persoane cred in presupusele previziuni ale acesteia, un ...
-
Madonna a câștigat șapte trofee la MTV Video Music Awards 2026, iar Taylor Swift a devenit cea mai premiată din istoria VMAs
Taylor Swift a devenit la MTV Video Music Awards 2026 cea mai premiata artista din istoria galei, in timp ce Madonna con ...
-
Medicii dezvăluie: Copiii fac carii din cauza mamelor care le gustă mâncarea cu lingurița
Medicii recomanda mamelor sa evite un obicei care a fost folosit des in copilaria noastra. Regulile privind securitatea ...
-
Ce este „mahmureala socială" și de ce a devenit singurătatea luxul suprem
Oameni care au baterie sociala cat pentru zece vieți și oameni pentru care o simpla ieșire afara e sursa unei anxietați ...
-
Ingredientul cancerigen care ar trebui verificat imediat pe eticheta alimentelor. Sfaturile oncologilor
Cand facem cumparaturi, ambalajele ne pot atrage atenția prin mențiuni precum „fara nitrați adaugați", „boga ...
-
O explicație și mai bună a oamenilor de știință: De ce timpul trece mai repede pe măsură ce îmbătrânim
Oamenii de știința au mai multe teorii despre motivul pentru care percepția noastra asupra timpului se schimba odata cu ...
-
Un cercetător de top susține că în 20 de ani moartea va fi "opțională". Umanitatea ar putea elimina complet îmbătrânirea în următoarele decenii
Cercetatorul José Luis Cordeiro susține ca progresele din domeniul longevitații ar putea permite inversarea proce ...
-
Taxa pe zahăr, un mister pentru majoritatea românilor: Doar 29% știu ce plătesc de fapt
Aproape doua treimi dintre romani (63%) au auzit despre taxa pe zahar aplicata bauturilor racoritoare incepand din anul ...
-
Se complică ancheta în cazul tinerei din valiza de pe Olt: Victima era fiica unui cunoscut lăutar; avea o relație tensionată cu un bărbat, care e acum de negăsit
Apar noi informații in cazul tinerei gasite moarte intr-o valiza, in raul Olt, in zona barajului Ionești. Victima a fost ...
-
Nostradamus a prezis Apocalipsa AI cu secole în urmă într-o previziune înfricoșătoare
Cu AI acum dominand lista scenariilor de apocalipsa, mulți s-au intors catre cel mai faimos dintre toți prezicatorii - N ...
-
O fetiță de 6 ani a stabilit un nou record mondial. A rezolvat cubul Rubik cu o medie de 4,27 secunde
O fetița de șase ani din China a stabilit un nou record feminin la cubul Rubik 3x3, dupa ce a obținut o medie de 4,27 se ...
-
Greutatea functie de inaltime de la care te vizează riscul absolut al bolilor cronice majore
Greutatea nu inseamna doar un numar pe cantar. Conteaza și raportul dintre greutate și inalțime. Valorile din imagine co ...
-
Secretul ceasului biologic: Oamenii de știință au descoperit care organ cedează primul
Oamenii de știința au reușit in sfarșit sa descifreze secretul ceasului biologic al corpului uman și au descoperit care ...
-
Misterul de la Universitatea Oxford: Clopoțelul care funcționează neîntrerupt din 1840
Într-un coridor al Universitații Oxford, un clopoțel mecanic funcționeaza fara oprire inca din anul 1840, fara ca ...
-
Pentru prima dată în 100 de ani a fost identificată o nouă specie de pisică: Se numește Tigrino și este singurul membru cunoscut din specia ei
Oamenii de știința au descoperit o noua specie de pisica salbatica. Felina, denumita „Tigrino", este de marimea un ...
-
Satul unde o nuntă întreagă a dispărut în apele Siretului. Gheața s-a rupt sub săniile pline cu nuntași și doar mirele a scăpat
O nunta intreaga a fost inghițita de apele Siretului, dupa ce gheața s-a rupt sub saniile in care se afla alaiul. Mireas ...
-
Pâinea, scoasă de pe „lista neagră": S-au revizuit 87 de studii și au descoperit efecte surprinzătoare pentru inimă
Cerealele integrale ar putea avea un rol mai important in protejarea inimii decat se credea. O ampla analiza a 87 de stu ...
-
Cum mâncăm carbohidarații când vrem să slăbim - sfatul nutritionistului
De fiecare data cand cineva incepe un proces de slabire, apar și primele alimente puse pe lista neagra: painea, cartofii ...
-
De ce este căscatul contagios. Explicațiile oamenilor de știință
Este suficient uneori sa vezi pe cineva cascand sau chiar sa citești despre acest gest pentru a simți aceeași nevoie. Fe ...
-
Câți bani ar urma să primească Nadia Comăneci la "Românii au talent" pentru un sezon
PRO TV pregatește schimbari importante pentru sezonul 17 al emisiunii „Romanii au talent". Nadia Comaneci se alatu ...
-
Mama lui Elon Musk, dezvăluiri despre miliardar: Era un geniu încă de la 3 ani. A fost hărţuit de colegii săi de şcoală
Maye Musk, mama lui Elon Musk, spune ca fiul ei a fost copilul care i-a dat cele mai multe griji. Înca din copilar ...
-
Mihai Bendeac, primele explicații după scandalul cu Carmen Tănase. Ce spune despre postarea controversată
Mihai Bendeac a revenit cu explicații dupa ce o postare publicata de el pe Facebook a fost interpretata drept un atac la ...
-
Un comerciant și-a câștigat puii înapoi în instanță, dar statul îi vânduse deja. Acum Poliția cere banii de la Fisc
Un lot de 437 de pui confiscați in urma cu șase ani a ajuns sa provoace un nou proces intre doua instituții ale statului ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu