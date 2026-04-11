Convorbire tensionată între Trump și Netanyanu - Care a fost cea mai mare frică a premierului israelian
Postat la: 11.04.2026 |
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a avut joi o convorbire telefonică „tensionată" cu președintele american Donald Trump, premierul realizând la sfârșitul conversației că, dacă nu își exprimă public disponibilitatea de a lansa discuții de pace cu Libanul, Trump va anunța unilateral un armistițiu între Israel și Hezbollah, relatează CNN.
A fost cel puțin a treia convorbire telefonică pe care cei doi au avut-o în această săptămână, Netanyahu folosind o convorbire de marți pentru a-l face lobby cu succes pe Trump împotriva includerii Libanului în armistițiul cu Iranul. Dar Trump l-a sunat din nou pe Netanyahu miercuri pentru a-și exprima alarma după ce Israelul a lansat cel mai mare val de atacuri în Liban de la începutul războiului, ucigând peste 300 de oameni, potrivit ministerului sănătății libanez.
Trump a declarat ulterior că l-a îndemnat pe Netanyahu la o campanie mai „discretă" împotriva Hezbollah. Încă aparent nemulțumit joi, Trump l-a sunat din nou pe Netanyahu pentru a discuta despre Liban. La scurt timp după apel, Netanyahu a anunțat că Israelul va intra în discuții directe cu Libanul privind un armistițiu cu Hezbollah și un acord de pace cu Beirutul, subliniind totodată că atacurile împotriva grupării teroriste susținute de Iran vor continua între timp. Totuși, Israelul s-a abținut de la a viza Beirutul în ultimele 24 de ore.
