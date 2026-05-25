CNN: Ce se întâmplă când războiul din Iran se termină. Iluzia păcii imediate și coșmarul logistic din Strâmtoarea Ormuz
Postat la: 25.05.2026 |
Președintele Donald Trump a asigurat din nou că pacea cu Iranul este aproape și că Strâmtoarea Ormuz se va redeschide în curând, dar rămâne de văzut. Liderul de la Casa Albă a devenit deja „președintele care strigă „pace", iar după repetatele alarme false din ultimele trei luni, piețele globale au început să ignore declarațiile sale de moment, așteptând semne tangibile ale unui acord real cu Teheranul.
În ciuda asimetriei militare, Iranul a jucat dur, folosind Strâmtoarea Ormuz ca principală pârghie de presiune geopolitică. Prin utilizarea ambarcațiunilor rapide, a minelor marine și a dronelor, Teheranul a reușit să blocheze tranzitul tancurilor petroliere, privând economia mondială de o cincime din fluxul global de țiței.
Însă, dacă ne aflăm cu adevărat în fața unui deznodământ, întrebarea legitimă care se pune este: ce urmează și când vor reveni prețurile la nivelul de dinaintea războiului? Răspunsul experților este rezervat: cu siguranță nu anul acesta, iar cel mai probabil, niciodată la valorile anterioare, relatează CNN.
Un coșmar logistic în patru etape
Odată ce strâmtoarea va fi deblocată, comunitatea internațională se va confrunta cu o provocare logistică de proporții, structurată în patru etape critice:
1. Eliminarea blocajelor din strâmtoare
Procesul va fi unul de durată. Potrivit firmei de analiză Kpler, aproximativ 166 de tancuri petroliere sunt blocate în prezent în Golful Persic, transportând o cantitate uriașă de 170 de milioane de barili de petrol. Eliberarea acestui convoi este necesară pentru a permite navelor goale să intre, să încarce și să părăsească zona. Revenirea la capacitatea maximă de tranzit ar putea dura până la trei luni.
2. Reducerea stocurilor acumulate
Navele vor trebui mai întâi să preia țițeiul din depozitele terestre, care au fost umplute până la refuz deoarece producătorii nu au avut alte rute de export. Deși rafinăriile au gestionat pragmatic capacitățile de stocare, aceste inventare excepțional de mari vor întârzia reluarea producției la capacitate maximă.
3. Repornirea producției de extracție
Sondele din Orientul Mijlociu au fost în mare parte închise pe durata ostilităților. Repornirea lor nu este o simplă formalitate tehnică, ci o operațiune complexă de inginerie care necesită săptămâni de muncă. Extracția trebuie reluată treptat pentru a preveni colapsul zăcămintelor, ceea ce ar impune lucrări costisitoare de refacere a forajelor. În plus, reechilibrarea presiunii apei și a gazelor injectate în subteran necesită o coordonare strictă între companii și statele din regiune.
4. Repararea infrastructurii critice
O parte semnificativă din rafinăriile și capacitățile de producție din Orientul Mijlociu - în special din Arabia Saudită și Irak - au suferit daune majore în timpul conflictului. Companiile petroliere avertizează că reabilitarea infrastructurii afectate ar putea dura ani de zile. În total, un volum de 12 milioane de barili de țiței pe zi și 3 milioane de barili de produse rafinate au fost scoase de pe piață, o pierdere uriașă pentru economia globală.
Marile incertitudini ale păcii
Toate aceste proiecții optimiste se bazează pe premisa că acordul va rezista, însă precedentul recent îndeamnă la prudență. La jumătatea lunii aprilie, Iranul acceptase redeschiderea strâmtorii, pentru ca doar câteva ore mai târziu să reia atacurile asupra navelor, acuzând SUA și Israelul de încălcarea angajamentelor.
Investitorii vor monitoriza comportamentul Teheranului: va renunța Iranul la taxele impuse navelor comerciale? Va menține Washingtonul blocada asupra petrolului iranian sau va ceda cererilor Teheranului de ridicare a sancțiunilor ca o precondiție a păcii?
O altă problemă majoră este reticența companiilor de transport maritim și a asigurătorilor. Prețurile polițelor de asigurare pentru transportul maritim au crescut exponențial, iar companiile ar putea refuza să trimită nave în regiune atât timp cât situația de securitate rămâne volatilă, mai ales în condițiile în care Iranul a amenințat cu minarea apelor și impune rute stricte de tranzit, condiționate de aprobări speciale.
Impactul asupra prețurilor la pompă
De la jumătatea lunii martie, cotația țițeiului nu a coborât sub pragul de 94 de dolari pe baril, iar petrolul Brent a încheiat săptămâna trecută la peste 100 de dolari. Analiștii JPMorgan estimează că, în ipoteza unei deschideri a strâmtorii la începutul lunii iunie, prețul mediu al petrolului se va situa la 97 de dolari pe baril pentru restul anului.
Pentru o ieftinire semnificativă a carburanților în Occident, cotația Brent ar trebui să revină în jurul valorii de 60 de dolari, însă piețele futures nu estimează o astfel de scădere pe termen scurt sau mediu.
Scepticismul este alimentat și de mesajele venite din Iran. Agenția de presă de stat Fars a nuanțat declarațiile optimiste de la Washington:
„Deși Iranul a fost de acord ca numărul navelor care tranzitează strâmtoarea să revină la nivelurile de dinaintea războiului, acest lucru nu înseamnă în niciun caz o «liberă circulație» în sensul celei care exista înainte de conflict."
Astfel, drumul de la un armistițiu fragil la o stabilitate economică reală este lung și presărat cu obstacole tehnice și geopolitice majore, iar optimismul afișat de Casa Albă contrastează puternic cu realitatea din teren, conchide CNN.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Întâlnire în trei la final de an pentru a se stabili ierarhiile globale: Donald Trump, Xi Jinping si Vladimir Putin se așează la aceeași masă a APEC
În ciuda intregului ceremonial, recenta vizita a lui Vladimir Putin in China nu a adus niciun fel de ințelegeri pr ...
-
Planul secret al SUA și Israel: Ahmadinejad, „ultra-radicalul", ales de CIA și Mossad să conducă Iranul după eliminarea lui Khamenei
Într-o turnura de evenimente demna de cele mai sinuoase romane de spionaj ale Razboiului Rece, detalii explozive i ...
-
Sergei Kiriyenko: Visătorul din Kremlin care este șeful Big Tech-ului lui Vladimir Putin si liderul curentului Sdelayem Rossiyu snova velikoy
Decizia de a-l numi pe Sergei Kiriyenko in funcția de prim adjunct al șefului de cabinet al administrației prezidențiale ...
-
Alianța secretă propusă de Donald Trump lui Xi Jinping. Planul unei coaliții SUA-China-Rusia. Care este adversarul care sperie marile puteri
Președintele american Donald Trump i-ar fi sugerat saptamana trecuta omologului sau chinez Xi Jinping sa-și uneasca forț ...
-
Parlamentul iranian pune o recompensă de 50 de milioane de euro pentru uciderea lui Donald Trump și a premierului Benjamin Netanyahu. Cine mai este vizat
Un oficial iranian de rang inalt a anunțat ca Parlamentul de la Teheran urmeaza sa voteze un proiect de lege care preved ...
-
Dilemă diplomatică la Bruxelles. De ce a fost scoasă din cărți Kaja Kallas pentru eventualele tratative directe cu Moscova
Uniunea Europeana se confrunta cu o provocare majora in identificarea unui emisar capabil sa gestioneze un viitor dialog ...
-
Ofensivă diplomatică și militară a lui Trump în Arctica. Trimisul special a sosit în Groenlanda în timp ce SUA negociază baze militare cu statut de „teritoriu suveran"
Regiunea arctica revine in prim-planul disputelor strategice globale. Jeff Landry, trimisul special al președintelui ame ...
-
Cuba analizează diverse scenarii pentru atacuri cu drone împotriva bazei americane de la Guantanamo și chiar împotriva SUA, potrivit Washingtonului
Cuba a achizitionat mai mult de 300 de drone militare si a inceput recent sa discute scenarii de a le utiliza impotriva ...
-
Trump pregătește un mega-asalt asupra Iranului: Invazie cu trupe terestre și atacuri cu aviație pentru a găsi uraniul îmbogățit
SUA și Israelul pregatesc reluarea operațiunilor militare impotriva Iranului. Conform unor surse din regiune, atacurile ...
-
Recompensă uriașă pentru noua "Mata Hari" - 200.000 $. Americanii încep vânătoarea de teroriști și spioni iranieni de pe teritoriul lor
FBI ofera 200.000 de dolari pentru informații care ar putea duce la arestarea unui fost specialist in informații al Forț ...
-
Xi Jinping face o declarație surprinzătoare la dineul dedicat lui Donald Trump: "'Marea Reînnoire a Chinei' este compatibilă cu 'Make America Great Again'"
Xi Jinping a afirmat joi, cu prilejul unui dineu pentru Donald Trump, ca revenirea Chinei ca mare putere este compatibil ...
-
Chinezii l-au „botezat" pe Rubio cu un nume chinezesc ca sa evite sancțiunile impuse și să poată intra în țară
Secretarul de stat Marco Rubio - care il insoteste pe presedintele SUA, Donald Trump, in vizita oficiala in China - a co ...
-
Parlamentul israelian va fi dizolvat. Solicitarea a fost făcută de majoritatea care îl susține pe premierul Benjamin Netanyahu
Coaliția care il susține pe premierul israelian Benjamin Netanyahu a depus un proiect de lege pentru dizolvarea parlamen ...
-
Trump a lăsat instrucțiuni precise pentru Vance, în cazul în care ar fi asasinat. "În sertarul din birou se află o scrisoare adresată vicepreședintelui"
Un oficial al Casei Albe a declarat ca președintele Donald Trump i-ar fi lasat vicepreședintelui JD Vance instrucțiuni p ...
-
Senatul SUA a respins din nou un ordin de încetare a războiului cu Iranul, dar majoritatea a fost la limită
Senatul Statelor Unite a respins miercuri o rezolutie prin care se cerea un ordin de incetare a razboiului cu Iranul, tr ...
-
Netanyahu s-a întâlnit cu preşedintele EAU în timpul unei „vizite secrete în Emirate"
Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a deplasat in secret in Emiratele Arabe Unite in timpul razboiului dintre tara ...
-
Vladimir Putin vrea sa refacă Rusia Kieveană. Revendică Odesa și teritoriile până la Nipru
Înaltul comandament militar rus l-a convins pe președintele rus Vladimir Putin ca trupele ruse vor putea cuceri in ...
-
Guvernul din Bahrain a arestat 41 de persoane ce aveau legături cu principalul Corp al IRGC din țară
Guvernul din Bahrain a arestat 41 de persoane ce aveau legaturi cu principalul Corp al Garzii Revoluționare Islamice (IR ...
-
Reacție dură a Casei Albe după dezvăluirile lui Joe Kent în legătură cu războiul din Iran
Fostul director al Centrului National Antiterorism al SUA, Joe Kent, a afirmat intr-o postare pe X ca, inainte de izbucn ...
-
Israel investește 730 de milioane de dolari într-o campanie de propagandă disperată pentru a recâștiga controlul asupra opiniei publice din SUA
Într-o escaladare uluitoare a operațiunilor sale de influența, Israel a inclus aproximativ 730 de milioane de dola ...
-
Charles III vrea război continuu: obsesia fatală a Marii Britanii pentru Rusia
De 200 de ani, Marea Britanie face parte din cei mai necruțatori și tenace dușmani ai Rusiei. Acest lucru se bazeaza at ...
-
Politicile europene actuale sunt din ce în ce mai departe de realitate - Declinul rolului Uniunii Europene în afacerile internaționale
Nivelul de competența al actualilor lideri din Europa de Vest lasa de dorit. Linia lor politica nu corespunde realitați ...
-
Golful Persic: Val de atacuri iraniene asupra Emiratelor Arabe Unite, prețul petrolului explodează. Iranul avertizează SUA: "Project Freedom este Project Deadlock"
Tensiunile din Orientul Mijlociu au escaladat puternic, dupa ce Statele Unite au mobilizat forțe pentru securizarea Stra ...
-
Regele Charles face o vizită istorică la Casa Albă: A venit să salveze ce mai poate fi salvat după ce Trump s-a contrat puternic cu premierul britanic
La doua secole si jumatate dupa ce coloniile americane si-au declarat independenta fata de Marea Britanie sub domnia reg ...
-
Cum a explicat atacatorul de la Cina Corespondenților acțiunile sale. Manifestul numit de Trump „anticreștin"
Cole Allen, suspectul reținut de autoritațile americane in urma atacului armat de la Cina Corespondenților de la Casa Al ...
-
Iranul a transmis o nouă propunere de pace către SUA: Cedează într-un punct cheie și ar putea redeschide Strâmtoarea Ormuz
Iranul, prin intermediul unor mediatori pakistanezi, a prezentat Statelor Unite o noua propunere privind redeschiderea S ...
-
Se formează o mare coaliție împotriva lui Netanyahu: Doi foști premieri ai Israelului vor candida împreună, pentru a-l învinge pe actualul lider
Fostul premier Naftali Bennett si liderul opozitiei Yair Lapid, care a ocupat pentru scurt timp functia de prim-ministru ...
-
Un militar american a pariat pe capturarea lui Maduro și s-a îmbogățit. Apoi a fost arestat
Un soldat al forțelor speciale americane implicat in capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro a fost a ...
-
Donald Trump anunță prelungirea armistițiului dintre Israel și Liban și pregătește mutarea decisivă pentru pacea globală
Președintele Donald Trump a anunțat extinderea armistițiului dintre Israel și Liban cu trei saptamani, dupa o runda de d ...
-
SUA au confiscat un petrolier care se îndrepta spre China: Transporta petrol provenit din Iran
Departamentul american al Apararii anunta joi ca urcat la bordul unei nave care transporta petrol iranian, vizata de san ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu