Cvadruplu vaccinat, Fauci a făcut din nou COVID după ce a luat pilula Paxlovid de la Pfizer!

Anthony Fauci a declarat marți, 27 iunie 2022, că se confruntă cu o revenire a simptomelor COVID-19 după ce a luat Paxlovid, pastila antivirală COVID-19 de la Pfizer, transmite The Defender.

Dr. Anthony Fauci, directorul Institutului Național de Alergii și Boli Infecțioase (NIAID) din SUA și consilier medical principal al președintelui Biden, a declarat marți că se confruntă cu o revenire a simptomelor COVID-19 după ce a luat Paxlovid, pilula antivirală COVID-19 de la Pfizer, a relatat Bloomberg. Fauci a fost testat pozitiv pentru COVID-19 pe 15 iunie, deși era cvadruplu vaccinat, prezentând inițial "simptome ușoare", potrivit NIAID.

Din cauza vârstei sale - 81 de ani - care îl punea la un risc ridicat de a dezvolta complicații din cauza vaccinului, lui Fauci i s-a prescris Paxlovid. Medicamentul, care este obținut dintr-o combinație de nirmatrelvir și ritonavir, a primit în decembrie 2021 o autorizație de utilizare de urgență pentru tratarea COVID-19. Din nou, de urgență, din nou experimental.

„După ce am terminat cele cinci zile de tratament cu Paxlovid, am revenit la negativ la un test de antigen timp de trei zile la rând", a declarat Fauci marți într-un interviu online din timpul Forumului de sănătate globală al Foreign Policy, organul Consiliului pentru Relații Externe (CFR), un fel de Bilderberg, Trilaterală sau Davos cu altă pălărie.

„Și apoi, în a patra zi, pentru a fi absolut sigur, m-am testat din nou. Am revenit din nou la pozitiv", a spus uimit Fauci. „A fost un fel de ceea ce oamenii numesc o revenire a Paxlovidului", a spus Fauci. În ziua următoare, a început să se simtă „foarte rău" și „mult mai rău decât la prima încercare", a adăugat el cu o curioasă sinceritate.

COVID-19 poate reveni după ce o persoană infectată a trecut printr-o rundă de Paxlovid, potrivit unui aviz din 24 mai al Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC). Potrivit CDC: „Rapoartele de caz recente documentează faptul că unii pacienți cu răspuns imunitar normal care au finalizat un ciclu de cinci zile de Paxlovid pentru o infecție confirmată în laborator și care s-au recuperat pot prezenta o boală recurentă între două și opt zile mai târziu, inclusiv pacienții care au fost vaccinați și/sau au fost stimulați."

Agenția a continuat să recomande medicamentul antiviral oral ca tratament în ciuda posibilității de recurență, a relatat Reuters. La sfârșitul lunii aprilie, cercetătorii de la National Institutes of Health (NIH) au declarat că vor investiga cât de des și de ce nivelurile de coronavirus reapar la unii pacienți care termină o cură de cinci zile de Paxlovid.

„Este o prioritate", a declarat pentru Bloomberg Dr. Clifford Lane, director adjunct pentru cercetare clinică la NIAID. Este „un lucru destul de urgent pe care trebuie să îl rezolvăm", scrie The Defender. La 17 mai, comentatorul politic Kim Iversen a intervenit în legătură cu rapoartele conform cărora cercetătorii NIH investighează cât de des și de ce nivelul coronavirusului revine la unii pacienți.

„Se pare că medicamentul de tratament Paxolvid, care este fabricat de Pfizer, are o problemă", a declarat Iversen telespectatorilor emisiunii "Rising" de la The Hill. „Pfizer spune că datele sale din lumea reală indică faptul că recidivele apar la mai puțin de 1 din 3.000 de pacienți, dar, din nou, am auzit această frază pe tot parcursul pandemiei - că ceva este "extrem de rar", cum ar fi contractarea virusului după ce a fost vaccinat sau un caz de miocardită... se pare că aceste evenimente sunt mai frecvente decât par la prima vedere", a spus Iversen.

Iversen a criticat Administrația americană pentru alimente și medicamente (FDA) pentru că a aprobat în grabă medicamente precum Paxlovid, refuzând în același timp accesul publicului la tratamente mai vechi, adesea mai puțin costisitoare. Contribuabilii americani plătesc 10,6 miliarde de dolari pentru medicamentul "gratuit".

În timp ce cercetătorii guvernului american caută date "urgente" pentru a explica de ce pacienții care iau Paxlovid recidivează, oficialii din domeniul sănătății continuă să recomande medicamentul Pfizer în ciuda dovezilor care arată că alte tratamente pot fi mai eficiente - și mai puțin costisitoare. Paxlovid se vinde la prețul de 700 de dolari pentru o cură de cinci zile, dar guvernul american a încheiat o înțelegere pentru a plăti jumătate din această sumă.

În noiembrie 2021, guvernul SUA a încheiat un acord comercial cu Pfizer în valoare de 5,3 miliarde de dolari pentru 10 milioane de cure de tratament antiviral experimental. Apoi, în ianuarie, guvernul și-a dublat comanda la 20 de milioane de cursuri de Paxlovid, ceea ce a dus factura contribuabililor americani la 10,6 miliarde de dolari.

Două luni mai târziu, Biden a anunțat o nouă inițiativă „Test to Treat", care le permite americanilor care sunt depistați pozitiv la COVID-19 la o farmacie să obțină pastile antivirale gratuite „pe loc". Biden a declarat că a comandat „milioane de pastile" de la Pfizer, plătite din banii contribuabililor americani, pentru a permite ca acestea să fie distribuite „gratuit".

Dr. David Gortler, farmacolog, farmacist, cercetător în domeniul supravegherii FDA și al politicilor de sănătate și susținător al reformei FDA la think tank-ul Ethics and Public Policy Center din Washington, D.C., a întrebat marți de ce guvernul continuă să investească în Paxlovid, având în vedere ceea ce el a numit performanța „fără strălucire" a medicamentului.

Într-un articol publicat pe CD Media, Gortler a declarat: „În decembrie 2021, Pfizer a susținut că rezultatele studiului inițial au arătat că Paxlovid a redus riscul de spitalizare și deces cu aproape 90% la persoanele cu infecții ușoare până la moderate cu coronavirus. Aproape toată lumea care primește mutația COVID-19 existentă va avea o boală ușoară sau moderată, dar producătorul de medicamente și-a limitat studiul la persoanele care nu au fost vaccinate și care se confruntau cu cel mai mare risc din cauza virusului din cauza vârstei sau a problemelor de sănătate, cum ar fi obezitatea.

O analiză actualizată mai recentă, mai recentă, efectuată pe 1.153 de pacienți (dintr-un total posibil de 2.246 de pacienți) a arătat o reducere a riscului relativ de 51%, lipsită de strălucire și nesemnificativă. O analiză de subgrup de 721 de adulți vaccinați cu cel puțin un factor de risc pentru progresia la COVID-19 sever a arătat o reducere nesemnificativă a riscului relativ de spitalizare sau deces (brațul de tratament: 3/361; placebo: 7/360)."

Gortler a subliniat că proiectul de lege al Senatului, în valoare de 10 miliarde de dolari, privind scutirea de COVID-19, include o cerință ca cel puțin jumătate din bani să fie cheltuiți pe produse terapeutice. „Dar de ce a pariat Biden fiecare dolar pe un singur medicament de la un singur producător de medicamente [sublinierea originală]?" a întrebat Gortler. „De ce a fost ales Pfizer pentru a satisface de unul singur clauza terapeutică? Având încredere în Pfizer și făcând un pariu considerabil cu fondurile contribuabililor, Casa Albă a aruncat pe apa sâmbetei 5,3 miliarde de dolari ai contribuabililor în mare parte, a spus Gortler.

„Casa Albă este acum în discuții pentru încă 5,3 miliarde de dolari, pentru un total de 10,6 miliarde de dolari, pentru un tratament ineficient COVID-19 pe care Pfizer îl dezvoltase deja, când ar fi putut să nu cheltuiască aproape nimic și să promoveze siguranța și eficacitatea dovedite ale hidroxiclorochinelor și ivermectinei, cu un rezultat dovedit și superior." Un tratament cu Ivermectină timp de 5 zile este de cel puțin 100 de ori mai ieftin decât cel cu Paxlovid și circa 100% eficient.

Pfizer ar urma să obțină vânzări de 54 de miliarde de dolari în 2022 din vaccinul său și Paxlovid, a raportat The Defender în martie. În 2018, directorul Pfizer Albert Bourla discuta la Forumul Economic Mondial de la Davos despre pastilele tocmai aprobate de FDA, cu cip electronic care odată ajuns în stomac anunță medicul, producătorul și asiguratorul că ți-ai luat doza.