Fizicienii japonezi au găsit cea mai clară dovadă că trăim într-un Univers holografic. Se leagă de teoria lui Einstein

O echipă de fizicieni au oferit ceea ce a fost descris de către revista „Nature" drept cele mai clari dovezi de până acum precum că Universul nostru este o hologramă.

Noua cercetare (constând din 2 lucrări ştiinţifice) ar putea ajuta la reconcilierea a uneia dintre marile probleme ale fizicii moderne: inconsecvențele aparente între diferitele modele ale Universului, explicate de către fizica cuantică sau de către teoria lui Einstein. Cele două noi lucrări ştiinţifice reprezintă punctul culminant al muncii de ani de zile al omului de ştiinţă Yoshifumi Hyakutake de la Universitatea Ibaraki din Japonia și prezintă calculele ipotetice ale energiilor găurilor negre din diferite universuri.

Ideea Universului existent ca şi „hologramă" nu se referă la o iluzie gen Matrix, ci la faptul că cele trei dimensiuni pe care noi le percepem sunt de fapt doar „pictate" în orizontul cosmologic - limita Universului cunoscut. Dacă acest lucru vă sună paradoxal, încercați să vă imaginați o imagine holografică, care se schimbă pe măsură ce se mută. Deși imaginea este bidimensională, observarea din locații diferite creează iluzia că este 3D.

Acest model al Universului ajută la explicarea unor neconcordanțe între teoria relativității generale (teoria lui Einstein) și fizica cuantică. Deși lucrarea lui Einstein stă la baza unei părţi importante din fizica modernă, la anumite extreme (cum ar fi mijlocul unei găuri negre) principiile enunțate nu mai sunt aplicate și se apelează la legile fizicii cuantice. Metoda tradițională de a concilia aceste două modele provine din cercetările din 1997 ale fizicianului Juan Maldacena, din ale cărui idei s-a construit teoria corzilor. Aceasta este una dintre teoriile „totale" cele mai respectate, postulând că obiecte vibratoare unidimensionale (cunoscute sub numele de corzi") reprezintă particulele elementare ale Universului.