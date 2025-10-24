Lege cu efect de blackout pentru prosumatori: Proiectul B432/2025 poate opri sistemele fotovoltaice. Parlamentul va decide cine injectează în rețea la prânz într-o zi cu soare!
Postat la: 24.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România (APCE) a transmis, vineri, că o inițiativă parlamentară ar putea să oprească sistemele fotovoltaice ale romanilor. Astfel, România riscă să devină prima țară care limitează ilegal sistemele fotovoltaice.
APCE atrage atenția publică asupra proiectului de lege B432/2025, depus la Senatul României, de catre 25 parlamentari, majoritar PSD care propune introducerea unui sistem de „ reguli tehnice de securitate cibernetică și să stabilească dispecerizarea prioritară a energiei electrice produse din surse regenerabile" tuturor invertoarelor prosumatorilor și producătorilor de energie regenerabilă cu puteri instalate sub 1 MW.
Dispecerizarea Prosumatorilor = posibilitatea ca statul sau operatorul de rețea să oprească sau să reducă producția instalației tale fotovoltaice, prin internet sau printr-o interfață software conectată la invertor.
„Potrivit propunerii, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) - o instituție care nu are competențe în domeniul energetic - ar urma să stabilească reguli tehnice și să controleze la distanță prin oprire funcționarea instalațiilor de producere a energiei regenerabile", potrivit comunicatului emis de APCE remis Mediafax.
APCE consideră că această inițiativă reprezintă o abatere gravă de la principiile pieței libere și o încercare de ingerință guvernamentală în proprietatea privată a cetățenilor.
„Este inadmisibil ca în anul 2025, oricine să poată propune în Parlament legi prin care statul ar putea accesa și controla echipamentele energetice private ale românilor. E ca și cum cineva ar decide prin lege să stingă becul din casa fiecărui român, de la distanță, în numele securității cibernetice. A.P.C.E. atrage atentia: Parlamentul nu poate să transforme un concept de securitate digitală într-o armă împotriva prosumatorilor România ar deveni prima țară din lume care incearca limitarea/oprirea prosumatorilor dupa bunul plac În prezent, în România funcționează peste 330.000 de invertoare omologate, provenind de la 77 de producători diferiți, însumând peste 4.100 de modele tehnice distincte. Producatorii de energie regenerabila sub 1 MW au o putere instalată de aproximativ 4000 MW în energie regenerabilă, din care peste 3.000 MW aparțin prosumatorilor", spune APCE.
„A controla centralizat sute de mii de dispozitive de producție individuale, diferite ca software și arhitectură, este imposibil tehnic. Este o idee care ar stârni zâmbete în orice capitală europeană, inclusiv la Bruxelles. Asociația subliniază că niciun stat membru al Uniunii Europene nu aplică dispecerizare sau audit cibernetic la nivelul prosumatorilor casnici. Avem doar o situatie limitata in Lituania, unde se auditează doar invertoarele mari, de peste 100 kW, din parcurile industriale fotovoltaice. Prin urmare, adoptarea unei astfel de legi ar transforma România în prima țară din lume care introduce un control guvernamental asupra echipamentelor energetice private ale prosumatorilor, încălcând flagrant principiile pieței unice europene și drepturile fundamentale ale cetățenilor".
Potrivit APCE, „în orele de vârf solar, România se confruntă cu un excedent de producție, iar legea obligă furnizorii să preia energia livrată de prosumatori", ceea ce duce la oprirea parcurilor marilor companii de către dispecerii Transelectrica și generează pierderi financiare.
„Aceast proiect de lege nu are legătură cu securitatea cibernetică. Are legătură cu interesele economice ale furnizorilor, si a altor companii care vor să reducă energia produsă de prosumatori pentru a-și proteja propriile investiții în parcuri fotovoltaice mari. Este o formă de protecționism energetic mascat".
A.P.C.E. amintește că inițiativa B432/2025 contravine unui număr semnificativ de acte normative europene:
• Directiva (UE) 2019/944 - care garantează libertatea prosumatorilor de a produce și vinde energie fără restricții discriminatorii;
• Directiva (UE) 2018/2001 - RED II - care protejează autonomia energetică a cetățenilor și comunităților de energie;
• Regulamentul (UE) 2023/2854 - Data Act - care prevede că datele generate de echipamentele prosumatorilor le aparțin exclusiv acestora, iar accesul terților este permis doar cu consimțământ explicit;
• Regulamentul (UE) 2016/679 - GDPR - care interzice accesul neautorizat la echipamente și date cu caracter personal.
„Mai mult, măsura propusă ar putea fi calificată drept acces ilegal la sisteme informatice potrivit art. 360-364 din Codul Penal daca va fi facuta fara consimtamantul proprietarului sistemului cumparat. A controla de la distanță producția de energie regenerabilă a cetățenilor nu înseamnă securitate, ci abuz grosolan. A.P.C.E. va ataca in contencios administrativ si va informa Comisia Europeana imediat daca aceasta initiativa va deveni lege".
APCE a solicitat printr-o scrisoare deschisă parlamentarilor și Consiliului Concurenței:
1. Respingerea inițiativei legislative B432/2025, ca fiind contrară interesului Romaniei de a produce energie verde, nefundamentată tehnic, imposibil de realizat și neconformă legislației europene.
2. Respectarea angajamentelor României privind protejarea prosumatorilor, a autoconsumului și a pieței concurențiale, în conformitate cu Directivele (UE) 2019/944, 2018/2001 și Regulamentele 2023/2854 și 2016/679.
