Huawei ar putea bloca intreaga Europă: De la 5G la panouri solare, compania chineză e considerată de Bruxelles noua amenințare la adresa securității comunitare

După scandalul global privind echipamentele 5G, compania chineză Huawei se află din nou în centrul unei controverse majore în Europa. De data aceasta, nu pentru telecomunicații, ci pentru energie, potrivit Politico.

Oficiali europeni și experți în securitate cibernetică avertizează că tehnologia solară produsă de Huawei ar putea deveni un risc strategic pentru stabilitatea rețelelor electrice europene.

Problema vizează invertoarele solare - echipamente esențiale care transformă energia generată de panouri în curent utilizabil în rețea. Acestea sunt conectate la internet, iar experții avertizează că pot fi controlate de la distanță, inclusiv de la Beijing.

„Pot dezactiva parametrii de siguranță. Pot provoca incendii. Dacă oprești sau pornești simultan mii de instalații, poți destabiliza o rețea electrică întreagă", a declarat Erika Langerová, expert în securitate cibernetică la Universitatea Tehnică din Praga.

Potrivit organizației SolarPower Europe, companiile chineze controlează aproximativ 65% din puterea totală instalată în sectorul solar european.

Cea mai mare companie de pe piață este Huawei, urmată de un alt producător chinez, Sungrow.

Mai multe țări din Uniune au început deja să reacționeze:

Lituania a interzis accesul de la distanță al companiilor chineze la instalațiile de energie regenerabilă de peste 100 kW;

Cehia a emis un avertisment oficial privind riscurile tehnologice legate de echipamentele chineze;

În Germania, serviciile de securitate investighează deja componente energetice produse de Huawei.

Parlamentul European cere acțiuni urgente

Eurodeputații Bart Groothuis (Olanda) și Miriam Lexmann (Slovacia) au transmis Comisiei Europene o scrisoare prin care cer măsuri imediate și obligatorii de restricționare a furnizorilor „cu risc ridicat" în infrastructura critică a Uniunii.

„Solicităm Comisiei să propună rapid o legislație care să limiteze prezența acestor furnizori în infrastructura noastră energetică", se arată în documentul semnat de mai mulți europarlamentari.

Executivul european lucrează deja la o nouă „cutie de instrumente de securitate" (ICT Toolbox), similară celei folosite anterior pentru rețelele 5G, menită să ajute statele membre să detecteze și să elimine furnizorii vulnerabili din infrastructurile digitale și energetice.

După criza gazului rusesc și tensiunile privind materiile prime critice, UE se teme de o nouă dependență strategică - cea de tehnologia chineză în energie.

„Acum câțiva ani, companiile europene erau competitive în domeniul solar. Astăzi sunt sufocate de importurile chineze, susținute masiv de subvenții", spune Tobias Gehrke, analist la Consiliul European pentru Relații Externe.

China, la rândul ei, nu permite accesul firmelor străine în propriile rețele din motive de securitate, alimentând acuzațiile de dublu standard și coerciție economică.

Uniunea Europeană se află într-un moment critic: în timp ce investește masiv în energie verde, o mare parte din infrastructura tehnologică depinde de furnizori chinezi.

Temerile că Huawei ar putea avea, teoretic, posibilitatea de a „opri lumina Europei" readuc în prim-plan dilema strategică dintre tranziția verde și independența tehnologică.