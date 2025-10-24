RA-APPS confirmă că Bolojan a locuit ilegal în vila de suflet a lui Băsescu. Legea a fost modificată cu dedicație

Un document oficial RA-APPS trimis pe 1 iulie 2025 către Cabinetul premierului Ilie Bolojan arată negru pe alb că imobilul din str. Nikolai Gogol nr. 2 „are în prezent destinația de reședință oficială pentru persoanele care au avut calitatea de șef al statului român", în temeiul HG nr. 60/2015. În aceeași adresă se precizează explicit că vila - 387,76 mp utili și curte de 1.174,19 mp - poate fi atribuită altor beneficiari „doar ulterior modificării" actului normativ care îi stabilește regimul juridic. Cu alte cuvinte: fără schimbarea prealabilă a destinației, premierul nu avea dreptul să locuiască acolo.

Potrivit aceleiași adrese, RA-APPS reamintește că funcția de prim-ministru se încadrează la beneficiarii reședințelor oficiale și că, atunci când se atribuie o astfel de locuință, se încheie contract de folosință gratuită, cu costurile de întreținere suportate din fondurile regiei. Dar pentru vila din Gogol 2, regimul juridic special o făcea rezervată exclusiv foștilor șefi de stat, până la o modificare formală. În lipsa ei, orice mutare acolo era în afara cadrului legal stabilit chiar de Guvernul României.

Între timp, premierul s-a instalat în imobil la sfârșitul lunii iunie, arată mai multe relatări de presă. Iar astăzi, 23 octombrie 2025, Executivul a aprobat o hotărâre cu regim confidențial pentru a schimba destinația casei și a-l aduce pe prim-ministru „în legalitate". Public, textul HG nu a fost pus încă la dispoziție.

Cronologia e simplă și, în lumina documentului RA-APPS, greu de contestat: 1 iulie 2025, Cabinetul premierului cere o locuință; RA-APPS răspunde în aceeași zi că vila din Gogol are regim special pentru foștii președinți și că nu poate fi atribuită altcuiva fără schimbarea actului care îi fixează destinația; cu toate acestea, premierul se mută acolo încă de la finele lui iunie. Abia pe 23 octombrie 2025, Guvernul ar opera schimbarea printr-o hotărâre clasificată. În intervalul cuprins între mutare și decizia de azi au trecut mai bine de trei luni în care premierul a locuit într-un imobil pentru care nu avea bază legală.

Relatarea inițială a apărut la Gândul și a fost preluată de alte publicații, care indică aceeași perioadă de „aproape patru luni" și faptul că hotărârea a figurat pe agenda confidențială a ședinței de Guvern. Până la ora redactării acestui text, nici Secretariatul General al Guvernului, nici RA-APPS nu au publicat numărul și conținutul hotărârii.

Stiripesurse.ro publică și conținutul adresei RA-APPS care confirmă regimul juridic al vilei și condiția prealabilă a schimbării actului normativ pentru orice nou beneficiar, întărind astfel concluzia că șederea premierului în Gogol 2 a fost fără bază legală până azi.

Vila din strada Gogol 2 a fost atribuită, după mandat, fostului președinte Traian Băsescu, în baza HG 60/2015, regim întrerupt după decizia definitivă a ÎCCJ privind calitatea sa de colaborator al Securității și procedurile ulterioare de eliberare a imobilului. Chiar și așa, destinația juridică a casei a rămas aceeași: reședință pentru foști șefi de stat, până la o eventuală modificare adoptată de Guvern.

În acest cadru, răspunsul scris al RA-APPS către premier a fost limpede: „poate fi atribuit (...) doar ulterior modificării" actului normativ. Faptul că Executivul a venit cu o hotărâre abia pe 23 octombrie 2025, și încă una cu regim confidențial, nu şterge lunile scurse anterior, ci le doar consemnează ca perioadă în care regula a fost ignorată, iar excepția creată post-factum.

Dincolo de controverse, „proba materială" arată clar că instituția care administrează patrimoniul de protocol i-a spus premierului, în scris, că vila are regim special (HG 60/2015), cu suprafața și identificarea exactă, și că nu poate fi atribuită altui beneficiar înainte de a fi schimbată destinația prin act normativ. Acel act a venit abia astăzi, pe agenda confidențială. Până la publicarea lui, singurul document oficial la vedere e chiar adresa RA-APPS - dovada că, vreme de aproximativ patru luni, șederea la Gogol 2 nu a avut acoperire legală.