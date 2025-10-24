Ministrul lui Iohannis - un cioclu în halat alb. Pacientii lui Victor Costache mor pe bandă rulantă in spital la Sanador

În esență medicul chirurgul cardiolog Victor Sebastian Costache de la Clinica SANADOR, fost ministru al Sănătății și pupila ex-președintelui Iohannis, le spune tutoror pacienților că au șanse, dar au nevoie de un număr fix al zilelor de internare, după care le face și un preț fix al intervenției.

Mai mult de atât, ca să le bage serios mâna în buzunar le recomanda bypass-uri urgent când pacienții în cele mai multe cazuri au nevoie doar de un stent. În același timp cardiologul a folosit stenturi neomologate in Romania. De asemenea, mai e acuzat ca ordinul de ministru al lui Eugen Nicolaescu prin care i s-a recunoscut dreptul de a profesa in Romania ar fi nelegal. Mai mulți medici contesta acest ordin și dreptul acestuia de a opera în Romania pe chirurgie cardiovasculara. În schimb Costache și-a constituit o societate de cardiologie - Societatea Română de Chirurgie Endovasculară (SRCET) în parteneriat cu Societatea Internațională a Specialiștilor Endovasculari (ISEVS), societate care chipurile să arate că este "atestat" de cele mai înalte foruri medicale.

În baza acestei societăți organizeaza anual congresul East Meets West sponsorizat de Medtronic - firma care produce dispozitive precum valve aortice cu prețuri intre 5000 - 90.000 lei sau mai mult, stenturi și alte dispozitive. La acest congres participă mulți medici dubioși din străinătate. Unul dintre aceștia Rodney White, partenerul si prietenul lui Costache, ce a operat o femeie de culoare, în SUA, fără să fie nevoie de intervenție chirurgicală. Cazul a fost unul extrem de mediatizat în lumea medicală de peste ocean, deoarece un coleg medic l-a reclamat pe Rodney White întrucât știa că pacienta nu avea nevoie de intervenție. El s-a apărat și a motivat că a făcut "intervenția chirurgicală în scop experimental pentru a testa dispozitive de ultimă generație de la firma Medtronic". Despre Medtronic există chiar o emsiune în Italia pe RAI Due despre faptul că s-a deschis o anchetă penală referitoare la faptul că firma în chestiune racoleaza medici pentru a le vinde și testa dispozitivele, folosind loturi de device-uri defecte.

A fost obligat la despăgubiri către un coleg și pacienta de culoare

Traseul lui Costache in Romania: termină facultatea la Iasi și pleacă în Franta la specializare, studii plătite de o fundație a lui Soros. Stă câțiva ani și se întoarce alături de fosta soție Catalina Costache cu care pune bazele Fundatiei Polisano. De mai multe ori s-a lăudat în presă că a "efectuat o intervenție în premieră mondială", iar în destule cazuri pacienții au decedat. Dar Costache a rămas cu reclama.

Pentru faptul că a montat stenturi neomologate, s-au formulat nenumărate plângeri la adresa sa, toate au fost respine de sorosistii din justiție cu argumentul ca "s-au depus peste termenul de introducere a plangerii prealabile (de doua luni)", deși în cauză era vorba de săvârșirea mai multor infracțiuni grave. Deja s-a scris în presă de aceste neregului grave, dar chirurgul Costache merge ca tancul peste trupurile pacienților decedați împreună cu o echipă formată din medicii Anca Chitic, Boris Chiloflischi, Pitiș Cristina, E. Motomancea asistenta Coman Ana Maria.

Ulterior se mută la Spitalul Sf. Constantin din Brașov fiind demis de noul manager al Polisano pentru nereguli grave fiindu-i desființată secția. Fostul medic Neacșu Ghelase de la Spit. Sf Constantin l-a acuzat public pe medicul Costache că a plecat cu aparatura spitalului, aducându-i și multe alte acuze grave.

Victimele știute ale pupilului lui Iohannis de la Sanador

Cazurile sunt descrise pe larg într-un grup format pe FB NEMULȚUMIȚI DE DOCTORUL COSTACHE VICTOR CHIRURG CARDIO (SANADOR).

1. VLASE MARIN (decedat)

A fost tatăl avocatei Nicoleta Vlase. A mers la Sanador să faca o simpla coronarografie și a fost abordat de către Costache Victor și asistenta lui, Coman Ana Maria, spunandu-i ca "e foarte grav că-i trebuie urgent intervenție de triplu bypass coronarian, cu șanse la pacient de 99% reușită și încă 7 ani de viață, garantat Costache. "Singura problemă a tatălui meu erau unele crize de angină pectorală care se manifestau la câteva săptămâni/ luni el muncind fizic în curte până în ziua blestemată când l-am adus în acest spital. Consultând alte opinii medicale, după ce l-am pierdut pe tata, s-a desprins ideea că ar fi necesitat doar un stent!"- ne-a precizat avocata Nicoleta Vlase.

"L-am adus pe picioare si 4 luni a stat internat în pampers suferind crunt. Dupa intervenția principală a avut complicații, a suportat multiple reintervenții. Pe langa costul intervenției în sine 10.560 euro - ni s -a solicitat și un cost suplimentar 23.440 euro. Complicatiile însă nu s -au terminat, le-am spus că nu ne mai permitem să-l ținem acolo, a spus ca ne trimite pe maini bune în SCUB la prietenul lui Horațiu Moldovan iar acolo a decedat. Dupa ce a luat banii și l-a operat de câteva ori, a plecat in concediu și și-a lăsat echipa de incompetenți și mincinoși cu care a venit de la Polisano, Anca Chitic și alții... După atâtea chinuri și suferințe dar și costuri nu am avut nici măcar acces la imaginile ecografice ECODOPPLER pe motiv că se șterg din sistem în 28 zile. Nu exista niciun fel de transparență in acest spital, încalcandu-se grav drepturile pacientului. Mai mult , pe parcursul internarii ni s-au furnizat date medicale eronate cu privire la evoluția nefavorabilă, spunându-ne că pacientul a facut decompensare hepatica, când era vorba de o decompensare cardiaca", a mai adăugat printre lacrimi avocata Vlase, fiica celui decedat.

2. LUCA ADINA (decedată)

Medicul Costache i-a dat 99 % șanse în privința intervenției, spunându-i că în 4 zile va fi acasa intrucât intervenția va fi una minim invaziva. Prețul comunicat 12.363 euro, ulterior evoluție nefavorabilă, infecție cu klebsiela și un fung rar, doar 100 raportate în întreaga lume - Magnusyomice Clavatus ce au condus la septicemie și bronhopneumonie. A rămas internată două luni iar la final familia a fost obligata la plata unei sume de 97.624 euro, în total suma de 109.998 euro). Asta, cu toate că a fost clar că pacienta a evoluat nefavorabil din cauza nosocomialelor luate în spitalul Sanador. De asemenea s-au făcut adrese la INSP și DSP dar infecția cu nosocomiale nu a fost raportată de Victor Costache pupila fostului președinte Iohannis.

3. BANCIOI MARIA (decedată)

Preț achitat pentru intervenție 36.589 euro, infectată cu KLEBSIELA PNEUMONIAE în același spital Sanador. În acest caz familia victimei a efectuat înregistrări audio și video, pentru ca membrii clinicii să nu poată ascunde infecția.

4. EPURE CONSTANTIN (decedat)

Ca și mulți alții rezultă din plângerile penale de la parchete.

5. CUFNER ELENA

Este acum în stare f gravă, fiind internată de 7 luni de zile la Sanador cu o formă f gravă de infecție nosocomială.

În acest moment există multe victime ale lui Costache, morți și infectați grav în Sanador, fiind cel puțin trei plângeri penale împotriva sa, avocata Vlase, Căldăraru Nelu, Cufner Elena Carmen și două acțiuni civile pentru malpraxis la Tribunalul București și Judecătoria Sibiu.

Marian Gârleanu