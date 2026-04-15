Donald Trump declară că nu are în vedere prelungirea armistiţiului întrucât e convins că războiul se apropie de final cu un acord între părți

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat pentru postul american de televiziune ABC că nu are în vedere prelungirea armistiţiului dintre ţara sa şi Iran, în a opta zi a unei fragile încetări a focului de două săptămâni. "Preşedintele a spus că nu se gândeşte să extindă încetarea focului. Nu crede că este necesar", a scris pe contul său de pe platforma X Jonathan Karl, corespondentul şef al ABC la Washington, despre armistiţiul convenit pe 7 aprilie.

Întrebat despre un posibil viitor acord cu Iranul, Donald Trump a declarat: "Cred că un acord este de preferat, deoarece astfel se vor putea reconstrui. Au un regim diferit acum. Nu contează ce se întâmplă, i-am anihilat pe radicali". Cu câteva ore înainte, preşedintele american declarase pentru postul Fox News că războiul cu Iranul "se apropie de final", întrucât Teheranul doreşte să ajungă rapid la un acord.

Vicepreşedintele american, JD Vance, a condus sâmbăta trecută prima rundă de negocieri cu Iranul la Islamabad, în cadrul celei mai importante întâlniri la nivel înalt dintre cele două ţări de la ruperea relaţiilor diplomatice între ele ca urmare a revoluţiei islamice din 1979. După peste 20 de ore de negocieri, ambele delegaţii au părăsit Pakistanul fără a ajunge la un acord, iar Trump a ordonat marinei americane să blocheze strâmtoarea Ormuz, aşa cum a făcut Teheranul după izbucnirea războiului.

Pakistanul caută să organizeze o a doua rundă de negocieri între Statele Unite şi Iran la sfârşitul acestei săptămâni sau la începutul săptămânii viitoare, după ce a trimis o propunere oficială ambelor delegaţii pentru a debloca aspectele cele mai dificile din cadrul discuţiilor. Dar, preşedintele american sugerase marţi că o nouă rundă de convorbiri cu Iranul ar putea să aibă loc "în următoarele două zile", pe fondul armistiţiului de două săptămâni. "S-ar putea întâmpla ceva în următoarele două zile" la Islamabad, declarase Trump pentru New York Post într-un interviu telefonic, fără a oferi mai multe detalii.