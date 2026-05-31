SUA pregătește retragerea accelerată a trupelor din Europa. Planul va fi prezentat aliaților NATO

Statele Unite iau în calcul accelerarea retragerii militarilor americani din bazele aflate în Europa, iar planurile ar urma să fie prezentate aliaților din NATO luna viitoare, în cadrul unei reuniuni a Alianței. Informația a fost publicată sâmbătă, 30 mai, de cotidianul german Welt am Sonntag, care citează o sursă din cadrul Pentagonului, notează Reuters.

Potrivit publicației germane, autoritățile americane pregătesc o accelerare a procesului de retragere a trupelor deja anunțat în urmă cu câteva luni.

Germania, principalul punct militar american din Europa

În luna mai, Washingtonul a transmis oficial că intenționează să retragă aproximativ 5.000 de militari americani staționați în Germania.

Germania rămâne însă cea mai importantă platformă militară americană de pe continentul european. Aproximativ 35.000 de soldați americani activi sunt desfășurați în prezent pe teritoriul german, mai mult decât în orice alt stat european.

La momentul anunțului inițial, Pentagonul precizase că retragerea militarilor urma să fie implementată într-un interval estimat între șase și 12 luni. Noul raport publicat de Welt am Sonntag sugerează însă că administrația americană ar putea grăbi acest calendar.

Publicația germană nu oferă detalii despre amploarea accelerării retragerii și nici despre bazele militare care ar putea fi afectate de eventualele modificări.

Planurile, așteptate la reuniunea NATO

Conform sursei citate, Statele Unite intenționează să își prezinte oficial propunerile partenerilor din NATO în cursul lunii viitoare, în cadrul conferinței Alianței Nord-Atlantice.

Deocamdată, Pentagonul nu a comentat informațiile apărute în presa germană și nu a răspuns solicitărilor venite din partea jurnaliștilor pentru clarificări suplimentare.