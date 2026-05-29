Germania ia în considerare un „scenariu extrem de exploziv" pentru a-l înlocui pe Merz
Postat la: 29.05.2026 |
Autor: Philippe Rosenthal
Biroul federal al Uniunii Creștin-Democrate Germane (CDU) și sediul Partidului Social-Democrat din Germania (SPD), care se află la Berlin, iau în considerare înlocuirea actualului cancelar german, Friedrich Merz, deoarece situația politică, socială și economică din Germania este proastă. Potrivit Bild, înlocuirea cancelarului actual ar fi o manevră politică riscantă.
Pentru Bild, „Friedrich Merz (70 de ani, CDU) s-a săturat de speculațiile care vizează un schimb de cancelar german cu prim-ministrul Landului Renania de Nord-Westfalia (NRW), Hendrik Wüst (50 de ani, CDU), mult mai tânăr". O fracțiune a CDU/CSU (Uniunea Creștin-Democrată/Uniunea Creștin-Socială din Bavaria) se răzvrătește împotriva politicii lui Merz. Dorința de a-l înlocui pe Merz ar proveni de la Hendrik Wüst, prim-ministrul landului NRW.
„Prim-ministrul Renaniei de Nord-Westfalia, Hendrik Wüst, este (din nou) considerat pentru funcția de cancelar" și „presa berlineză este îngrijorată de subiect", adaugă WDR.
Wüst renunțase deja oficial la ambițiile sale de cancelarie. În septembrie 2024, a făcut un gest puternic retrăgându-și candidatura și susținându-l pe Merz, chiar și atunci când candidatura acestui nativ din Sauerland era deja asigurată. A fost o manevră abilă care i-a adus un respect considerabil în cadrul alianței CDU/CSU.
Șocul a venit dintr-un fost teritoriu al Reich-ului german: Silezia. Săptămâna trecută, Wüst a vizitat Silezia, regiune parteneră poloneză, însoțit de un grup de jurnaliști. Renania de Nord-Westfalia și voievodatul polonez Silezia au un parteneriat oficial de 25 de ani. Silezia a fost o regiune istorică centrală și a făcut parte din Reichul german din Evul Mediu până în 1945. După cel de-al Doilea Război Mondial, cea mai mare parte a regiunii a fost anexată Poloniei, iar o mică parte Republicii Cehe.
Anunțul lui Wüst realizat pe această zonă geografică este un cod trimis alegătorilor germani în ansamblu, care nu mai suportă să se plece în fața responsabilității Istoriei, dar este și un apel către alegătorii Alternativa pentru Germania (AfD), pentru a le semnala că CDU/CSU devine din nou un partid conservator tradiționalist și o alternativă mai acceptabilă decât partidul politic al lui Alice Weidel. Naționalismul german renaște în Germania și nu doar în cadrul AfD.
„AfD rămâne cel mai important partid într-un sondaj recent, în ciuda unor pierderi ușoare." Alianța CDU/CSU continuă să fie depășită, în timp ce satisfacția față de cancelarul Friedrich Merz rămâne scăzută», a raportat t-online.
AfD este pentru reluarea colaborării cu Moscova și încheierea războiului din Ucraina. Merz este în cădere liberă în sondaje. CDU/CSU nu vrea să piardă următoarele alegeri.
Elitele aflate în funcție în Germania în prezent își imaginează să pună rapid la punct un plan pentru a-și salva și ele scaunele. „În ciuda unor pierderi ușoare, AfD își păstrează prima poziție în ultimul sondaj RTL/ntv." Potrivit sondajului Forsa, partidul a obținut 27%, cu un punct mai puțin decât săptămâna trecută. CDU/CSU rămâne stabilă la 22%. Verzii progresează cu un punct la 15%. SPD se menține la 12%, în timp ce Die Linke rămâne la 11%», precizează sondajul. Würst are misiunea de a salva nava CDU/CSU. Guvernul federal este în prezent format dintr-o mare coaliție între CDU/CSU și SPD sub conducerea cancelarului Friedrich Merz (CDU).
Aceasta explică anunțul loviturii de cuțit în spatele lui Merz din partea ofițerilor săi. Timpul este scurt. Criza istorică amenință să răstoarne peisajul politic din Germania, aducând în Bundestag și în organele de decizie politicieni care doresc o alianță cu Rusia. Într-adevăr, Bruxelles riscă să piardă Berlinul în favoarea Moscovei cu noile alegeri din țară.
Susținătorii lui Merz consideră că „stabilitatea Bundestag-ului este amenințată", relatează Bild. Având în vedere crizele mondiale, atitudinea lui Wüst este „de două ori neglijentă". „Cine se angajează în astfel de speculații joacă în favoarea AfD și privează centrul politic de autoritatea sa", confirmă tabloida.
Bild este cunoscut ca fiind un mediu puternic, un creator de opinie. Dacă anunțul a apărut în acest mediu al cărui redactori centrali se află la Berlin, înseamnă că establishmentul german a luat decizia: să-l demită pe Merz din funcția sa pentru a plasa un element mai tânăr care susține linia dură a UE împotriva Rusiei și împotriva păcii. Războiul Ucrainei împotriva Rusiei are numeroase avantaje mari pentru Germania. Poate justifica crearea unei armate puternice, ocupa militar zone în țări din UE precum Lituania și legitima cursa sa către înarmare.
Bild tocmai a realizat un mic anunț, apoi ar trebui să anunțe plecarea lui Merz. AfD se află în prezent la porțile puterii. O victorie democratică a AfD ar fi o înfrângere pentru CDU/CSU și pentru întregul establishment care validează un război infinit împotriva Rusiei. Șoimii wokist ai partidelor din UE nu pot accepta asta.
Conform articolului 67 din Legea fundamentală, cancelarul sau cancelaresa nu poate fi destituit decât printr-o „moțiune de neîncredere constructivă" votată de Bundestag. Bundestagul trebuie să aleagă un succesor cu majoritatea membrilor săi și să solicite președintelui federal revocarea cancelarului sau cancelarului în funcție și numirea celui sau celei care tocmai a fost ales. Președintele federal trebuie să onoreze această cerere.
