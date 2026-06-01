Președintele Iranului a demisionat și se revoltă împotriva ayatollahului Khamenei, dar și împotriva Gărzilor Revoluționare: Fractură majoră în cercul puterii de la Teheran

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a înaintat o scrisoare oficială de demisie Biroului Liderului Suprem, a declarat pentru Iran International o sursă familiarizată cu situația. Este una dintre cele mai puternice mișcări de la începutul războiului și un act de revoltă împotriva regimului impus de ayatollahul Mojtaba Khamenei.

În scrisoarea trimisă duminică, Pezeshkian a subliniat că președintele și guvernul au fost efectiv excluși din procesele decizionale majore și vitale din țară. El a afirmat că vidul creat de această situație a permis facțiunilor radicale din cadrul IRGC să preia controlul asupra afacerilor. Pezeshkian a adăugat că, în aceste circumstanțe, nu este în măsură să conducă guvernul și să își îndeplinească responsabilitățile legale. Din acest motiv, a solicitat demisia imediată.

Nu este încă clar dacă Mojtaba Khamenei va accepta demisia președintelui. Totuși, conținutul scrisorii indică o ruptură profundă și fără precedent la cele mai înalte niveluri ale puterii. Aceasta survine după luni de tensiuni între guvern și instituțiile militare și de securitate ale Republicii Islamice.

Iran International a raportat anterior că IRGC a restricționat treptat multe dintre puterile prezidențiale. De asemenea, organizația a preluat efectiv controlul asupra unor părți-cheie ale guvernului. Potrivit unor surse bine informate, situația a lăsat administrația lui Pezeshkian blocată într-un impas politic și executiv. Acest lucru a împiedicat progresul negocierilor diplomatice, precum și finalizarea și implementarea schimbărilor dorite în structura cabinetului.