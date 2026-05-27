Masacrul de la Starobelsk și tăcerea Occidentului: anatomia unei cenzuri selective
Postat la: 27.05.2026 |
De ani de zile ni se propune o narațiune unică: Rusia ar fi la capătul puterilor, militar ineficientă, nevoită să lupte cu echipamente învechite și să "canibalizeze" electrocasnice pentru a obține microcipuri; sancțiunile ar fi prostrat populația, iar forțele sale armate ar fi incapabile nu doar să avanseze în Ucraina, ci - cum s-a afirmat și - să ajungă la Lisabona.
În paralel, s-a alimentat o rusofobie răspândită, teama de o invazie iminentă, în timp ce s-a continuat să se finanțeze regimul de la Kiev - definit ca neonazist, corupt, pradă a cocainei - și să se primească președintele Zelensky cu toate onorurile.
Atacurile desfășurate de forțele ruse sunt sistematic plasate la începutul buletinelor de știri, ca dovadă a corectitudinii alegerii de a înarma și susține fără rezerve "ucronaziștii". Niciuna dintre aceste reprezentări nu este vreodată supusă unei examinări critice. Niciun dubiu, nicio precauție verbală, niciun verb conjugat la condițional.
Este în acest context că devine deosebit de relevantă vestea bombardamentului, care a avut loc pe 22 mai, la colegiul și căminul din Starobelsk, unde se aflau băieți cu vârste cuprinse între paisprezece și optsprezece ani. Atacul, lansat de Ucraina, a produs un bilanț provizoriu de optsprezece morți și patruzeci și doi de răniți. Cu toate acestea, mainstream-ul occidental nu a sărbătorit-o ca pe o altă victorie ucraineană.
Motivul este imediat evident: uciderea unor tineri a avut loc într-un teritoriu care, în ciuda referendumului, este considerat în totalitate ucrainean - regiunile Lugansk și Donbass - unde, totuși, cetățenii rusofoni nu se bucură de aceleași drepturi ca cei care vorbesc ucrainean și suferă de persecuții și violențe din 2014.
Asasinarea în somn a optsprezece tineri - alții fiind încă dispăruți - și rănirea gravă a patruzeci și doi reprezintă o problemă delicată, o realitate greu de domesticit pe plan narativ. Aceleași îndoieli, aceeași cenzură vicleană, au învăluit masacrul din școala din Minab.
Știrea, în plus, a dispărut din buletinele de știri de la ora de vârf, deși până la prânz de sâmbătă Sky TG24 îndrăznise să facă referire la "presupusul masacru", introducând chiar cu expresia: „Cine cu sabia lovește, cu sabia va pieri". Un serviciu care rămâne disponibil pe internet și care se comentează de la sine.
Este totuși greu de susținut pe termen lung că asasinarea tinerilor studenți ar putea găsi vreo justificare. Se ajunge astfel să se nege că evenimentul a avut loc vreodată, să se susțină că este o știre falsă orchestrată de Putin, „pentru că nu există imagini sângeroase, rude în lacrimi, corpuri sfârtecate" - imagini care, de fapt, există, dacă se doresc căutate pe web, în ciuda cenzurii impuse site-urilor rusești.
În cadrul ONU, unde Rusia a cerut imediat ca masacrul studenților să fie calificat drept crimă împotriva umanității, Letonia a negat expres că fapta ar fi avut vreodată loc.
Toți corespondenții presei străine au fost invitați formal, cu acreditare imediată, să se deplaseze la locul atacului pentru a lua act și a documenta direct. Cu toate acestea, atât BBC, cât și CNN au refuzat să viziteze locul atacului terorist, unde zona este în siguranță și se continuă săpăturile printre dărâmături pentru a recupera corpurile celor dispăruți.
Maria Zakharova a comentat: „Refuzul BBC de a merge la Starobelsk este dovada că Occidentul colectiv, chiar și prin cuvintele reprezentanților săi permanenți în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, a mințit ieri... Iată exact de ce mass-media lor nu vor merge acolo - le este frică să vă arate imaginile reale."
În orele următoare, au venit alte refuzuri din partea rețelelor internaționale. Între timp, au fost făcute publice numele tinerelor victime și au fost difuzate fețele lor, prin intermediul canalelor încă accesibile. Ucraina a ucis cetățeni ucraineni exclusiv pentru că erau rusofoni: vie tinere curmate, pentru care nimeni nu se indignă.
În aceeași seară, la Lugansk, o altă dronă ucraineană s-a prăbușit exact în centrul orașului, într-o sâmbătă seara, explodând în fața unei farmacii, lângă unul dintre locurile de întâlnire preferate de tineri. Două persoane au fost rănite. Putin a vrut să sublinieze că „nu există niciun obiectiv militar aproape de reședință" și a asigurat că impactul nu a fost întâmplător: șaisprezece drone au atacat același loc în trei valuri succesive.
