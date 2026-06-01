Șeful Consiliului de Supraveghere de la Hidroelectrica, suspendat. Este judecat într-un dosar DNA, iar următorul pas depinde de Ilie Bolojan

Adunarea Generală a Acționarilor Hidroelectrica a decis suspendarea lui Silviu Răzvan Avram din funcția de președinte al Consiliului de Supraveghere, în contextul dosarelor penale în care acesta este inculpat.

Decizia readuce în atenție legăturile sale cu lideri ai PSD, dar și acuzațiile formulate de Direcția Națională Anticorupție într-un dosar privind presupuse fapte de corupție.

Silviu Răzvan Avram este fiul lui Ion Avram, nașul de cununie al președintelui PSD, Sorin Grindeanu, și este judecat pentru complicitate la luare de mită într-un dosar instrumentat de DNA.

Suspendare temporară din conducerea Hidroelectrica

Potrivit hotărârii adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor, suspendarea este una temporară. Documentul prevede că, dacă în termen de 90 de zile nu vor exista hotărâri definitive în dosarele în care acesta este inculpat, Ministerul Energiei poate solicita revocarea sa din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere, invocând imposibilitatea exercitării atribuțiilor.

Formularea utilizată în document lasă însă la latitudinea ministerului decizia privind eventualele demersuri pentru revocarea definitivă.

Suspendarea lui Silviu Răzvan Avram a venit după schimbările produse la conducerea Ministerului Energiei. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, în perioada în care ministerul era condus de Bogdan Ivan nu au fost inițiate demersuri pentru suspendarea reprezentantului statului din conducerea Hidroelectrica.

Ulterior, după schimbările politice și preluarea interimară a portofoliului de către Ilie Bolojan, a fost transmisă solicitarea care a stat la baza deciziei adoptate de AGA.

Legături cu PSD și împrumuturi acordate partidului

Numele lui Silviu Răzvan Avram a fost asociat în repetate rânduri cu PSD și cu lideri ai partidului. Potrivit unei declarații de avere din 2016, Sorin Grindeanu i-a acordat acestuia un împrumut de 20.000 de euro. Ulterior, în anul 2020, Avram a împrumutat PSD cu 445.000 de lei pentru finanțarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare.

Aceste informații au fost invocate în spațiul public în contextul numirii sale în structurile de conducere ale unor companii controlate de stat.

Acuzat de DNA în dosarul fostei șefe CNCIR

Silviu Răzvan Avram este inculpat în dosarul DNA care o vizează pe Ioana Timofte, fost director al Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune (CNCIR).

Procurorii susțin că Ioana Timofte ar fi primit drept mită zece vacanțe în insula Creta din partea unor reprezentanți ai unor firme de formare profesională care ar fi beneficiat ulterior de contracte încheiate în condiții considerate ilegale.

În același dosar, Silviu Răzvan Avram este acuzat de complicitate la luare de mită. Anchetatorii susțin că acesta și familia sa ar fi participat la trei dintre sejururile considerate beneficii oferite în cadrul presupusului mecanism de corupție.

Dosarul se află pe rolul instanțelor, iar suspendarea din conducerea Hidroelectrica va rămâne în vigoare până la clarificarea situației juridice.

Decizia este una importantă și prin prisma poziției pe care Hidroelectrica o ocupă în economia românească. Compania este cel mai mare producător de energie electrică din România și una dintre cele mai valoroase societăți listate la Bursa de Valori București. Totodată, Hidroelectrica are un rol esențial în securitatea energetică a țării, fiind principalul producător de energie regenerabilă.