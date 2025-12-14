Jeffrey Sachs: „Calculul greșit periculos al Occidentului. De ce subestimarea Rusiei prelungește războiul din Ucraina"
Legendarul economist și analist american Jeffrey Sachs a făcut în aceste zile o serie de afirmații extrem de dure în cadrul podcastului Judging Freedom, sub numele „Calculul greșit periculos al Occidentului: De ce subestimarea Rusiei prelungește războiul din Ucraina". Iată cele mai tăioase spuse ale celebrului analist:
- Statele Unite ar fi trebuit pur și simplu să desființeze NATO. Uniunea Sovietică nu a „părăsit" Pactul de la Varșovia, l-a dizolvat. Gorbaciov a spus: „Războiul Rece s-a terminat. Trebuie să existe o casă europeană comună de la Rotterdam pînă la Vladivostok". Nu mai era nevoie nici de Pactul de la Varșovia, nici de NATO. S-a promis în mod expres și repetat că NATO nu se va extinde nici măcar un centimetru spre est pentru a profita de gestul unilateral al Uniunii Sovietice. În final, SUA și-au încălcat promisiunea. Aceasta este întreaga poveste a războiului actual.
- Scopul NATO era apărarea Europei de Vest împotriva unei invazii sovietice - lucru care nu mai era nici măcar teoretic posibil după 1991. În decembrie 1991 Uniunea Sovietică însăși s-a dizolvat în 15 state succesoare. Rusia nu avea nici intenția, nici interesul, nici capacitatea de a invada Europa - și nici astăzi nu are intenția de a invada Uniunea Europeană. Ceea ce Rusia spune din 1990 încoace este foarte simplu: „Nu vrem trupe americane la granița noastră". Asta înseamnă NATO la frontieră - un declanșator pentru război nuclear. Statele Unite nu acceptă reciprocitate, dreptate și onestitate. Înșală. Aceasta este istoria. De asta avem război.
- Economia Rusiei este mare, sofisticată și diversificată. În ultimii 14 ani, de la lovitura de stat susținută de SUA în Ucraina, a fost tăiată progresiv de la piețele ei absolut normale cu Europa - piețe normale pentru că țările comercializează în principal cu vecinii (avem și un termen economic: „teoria gravitațională a comerțului"). Rusia s-a reorientat spre China, India, Asia de Sud-Est, Asia Centrală, Africa și restul lumii. De asta Putin are prieteni peste tot.
- Europa s-a izolat singură de Rusia, iar acum vedem de-industrializare în Germania pentru că legătura comercială cu Rusia era vitală pentru competitivitatea germană - inclusiv gazul rusesc ieftin. SUA nu a vrut niciodată ca Europa și Rusia să aibă relații comerciale normale. Cînd s-au propus gazoductele Nord Stream, SUA s-a opus pentru că ar fi întărit legăturile Europa-Rusia și ar fi slăbit influența americană.
- Și astfel, SUA au militat ani de zile pentru ruperea relațiilor ruso-europene. Acum, Europa este foarte prost guvernată, este foarte prost condusă. Este condusă de politicieni care au fost cultivați de CIA timp de decenii. Așadar, au fost crescuți, crescuți și promovați practic pentru că au respectat linia SUA. Și astfel s-au autovătămat mult în Europa spunînd: „Da, vom urma dictatul SUA de a întrerupe relațiile cu Rusia."
- Acum, cel mai bizar lucru: Trump oferă o adevărată cale de ieșire din conflict pentru că vrea să facă afaceri, iar Europa spune „nu, noi rămînem permanent despărțiți de Rusia". Economia europeană nu doar că stagnează, ci este în declin clar - autoimpus. Foarte ciudat.
- Ultimele sondaje: Merz 29 %, Starmer 23 %, Macron 12 %. Trei politicieni eșuați care își petrec timpul întîlnindu-se cu Zelenski. Toți trei au crize economice interne grave pe care refuză să le rezolve din cauza belicismului lor. Ultimul lor plan: să confiște activele rusești blocate în Euroclear (Belgia) și să cumpere cu ele arme americane ca ucrainenii să mai moară un an-doi pînă cînd Rusia va zdrobi totul. Dacă Trump spune pur și simplu „Statele Unite nu vor mai vinde arme și nu vom mai participa la continuarea acestui război", războiul se termină. Punct.
- Europenii sunt complet rupți de realitate dacă cred că ajută poporul ucrainean. Zelenski nu reprezintă poporul ucrainean - conduce prin lege marțială un regim corupt, fără alegeri. Majoritatea covîrșitoare a ucrainenilor vor pace negociată.
- Dacă Trump rămîne ferm, războiul se termină oricum. Ucraina poate accepta neutralitatea și să spună „considerăm teritoriul nostru, dar nu vom folosi forța" - devine o chestiune de facto, nu de jure. Important este că niciun lider european și nici Zelenski nu au venit cu o singură propoziție constructivă despre cum să oprească efectiv luptele.
- Dacă Europa continuă să ceară aderarea Ucrainei la NATO, NATO se va destrăma complet pentru că poporul american nu vrea ostilitate permanentă cu Rusia. Dacă europenii sunt atît de belicoși, vor distruge singuri NATO. Americanii vor întreba: „De ce să intrăm în război cu o Europă care nu vrea pace cu vecinul ei?"
- Putin este foarte pragmatic și vrea să oprească luptele. Nimeni nu vrea să continue războiul. Rusia spune doar: „continuăm pînă cînd există un acord negociat". Nu mă miră deloc că a discutat cu emisarul lui Trump. Ceea ce mă uimește este că liderii europeni nu au trimis pe nimeni. Doar se plîng: „trebuie să fim incluși în negocieri". Păi ridicați telefonul, faceți un zoom, invitați-vă omologii la discuții! Nu e greu. (Traducere și adaptare B.T.I.)
