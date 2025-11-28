Președinta Tanzaniei și-a pus întreaga familie în Guvern

Președinta Tanzaniei, Samia Suluhu Hassan, face valuri pe rețelele sociale după ce a numit membri ai familiei și apropiați în poziții cheie din Guvern, ridicând semne de întrebare privind nepotismul.

În structura actuală a guvernului, se regăsesc:

Ministrul Finanțelor: cumnatul președintei

Ministrul Sănătății: ginerele

Viceministrul Educației: fiica

Membru al Parlamentului (loc special): fiica

Ministrul Apărării: prieten de familie, considerat „părintele" căsătoriei familiei

Viceministrul Muncii: nepoata

Această concentrare a puterii în cadrul familiei a stârnit critici atât la nivel intern, cât și pe plan internațional, ridicând întrebări despre transparența și echitatea în conducerea Tanzaniei.

Reacțiile în mediul online nu au întârziat să apară:

„Asta se întâmplă când pui femei în poziții de putere. Nu voi uita niciodată povestea Patriciei Etteh. Ar trebui să pună pe primul loc competența, nu recompensa. Guvernarea nu este o afacere de familie, ci un apel la a servi."

„Au sau nu au calificările necesare pentru aceste funcții? Ar trebui să caute joburi în Kenya sau Uganda doar pentru că sunt rude ale președintei?"

„Mulțumim, doamnă Președintă. Cu toții am fi făcut exact la fel. Surori, frați, unchi"

„De ce tăc, tanzanienii despre asta?"

„Nicio problemă dacă sunt calificați."

Acestea au doar câteva dintre comentarii.

Samia Suluhu Hassan (n. 27 ianuarie 1960, Zanzibar, actualmente în Republica Unită a Tanzaniei) este o politiciană tanzaniană care ocupă funcția de președintă a Tanzaniei din 2021. Este prima femeie care devine președintă a țării și, totodată, primul președinte al Tanzaniei născut în Zanzibar.

Anterior, Hassan a fost vicepreședintă (2015-2021) în guvernul lui John Magufuli și a preluat președinția după decesul acestuia în 2021. Inițial, a fost apreciată pentru îmbunătățirea climatului politic din țară, însă ulterior a fost criticată pentru tendințe tot mai autoritare. A fost realesă în funcția de președintă în octombrie 2025, într-o alegere catalogată de observatori ca nefiind liberă și corectă, relatează britannica.com.

Hassan, membră de lungă durată a partidului de guvernământ al Tanzaniei, Chama Cha Mapinduzi (CCM), și-a început cariera politică fiind aleasă membră a Adunării Reprezentanților din Zanzibar și numită ministru; a fost realesă în 2005 și a primit un alt portofoliu ministerial. În 2010, a fost aleasă în Adunarea Națională a Tanzaniei, reprezentând circumscripția Makunduchi.

În timp ce activa în Adunarea Națională, Hassan a fost numită ministru de stat pentru afaceri unionale de către președintele de atunci, Jakaya Kikwete, iar în 2014 a fost desemnată vicepreședintă a Adunării Constituționale, grupul însărcinat cu redactarea noii constituții a țării.