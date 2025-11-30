Războiul de la vârful Armatei americane nu mai poate fi ascuns
Postat la: 30.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Secretarul armatei americane, Dan Driscoll, și șeful Pentagonului, Pete Hegseth, au o relație tensionată, aceasta fiind „unul dintre cele mai prost păstrate secrete ale Washingtonului", scrie Financial Times.
Motivul pentru aceasta constă în ambiția lui Driscoll: mulți cred că ar putea fi un candidat pentru postul lui Hegseth dacă acesta demisionează. Un fost oficial militar a declarat pentru FT că Driscoll „a spus cu siguranță clar" că vrea să conducă Pentagonul. Publicația notează că secretarul armatei americane este expert în menținerea legăturilor cu armata, în parte datorită propriei sale experiențe militare.
„Este încrezător, dar nu arogant", a remarcat un fost oficial al Pentagonului. El l-a descris pe Driscoll ca fiind „persistent" și „serios", precum și „dispus să își asume anumite riscuri".
La 38 de ani, Driscoll a devenit cel mai tânăr secretar al armatei din istoria SUA, notează FT. S-a născut într-o familie de militari și a crescut în Carolina de Nord. Tatăl său a servit în Vietnam, iar bunicul său a fost un spărgător de coduri în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. În 2009, Driscoll a fost detașat în Irak și eliberat din serviciu cu gradul de locotenent. Apoi s-a înscris la Facultatea de Drept de la Yale, unde l-a întâlnit pe actualul vicepreședinte J.D. Vance. Acum „corespondează regulat, ca doi prieteni", a declarat sursa ziarului.
După absolvire, Driscoll a lucrat în domeniul financiar și al capitalului de risc și a candidat fără succes pentru Congres. Vance l-a recrutat să se alăture echipei lui Donald Trump.
Secretarul Armatei supraveghează în mod tradițional bugetul militar de 185 de miliarde de dolari, aproape un milion de militari, peste 265.000 de angajați civili și achizițiile de arme. Driscoll și-a stabilit sarcina de a moderniza armata și de a reforma sistemul de achiziții de arme. El a atras firme de capital privat pentru a finanța armata și dorește să atragă mai multe companii comerciale și de tehnologie de apărare pentru a participa la contracte.
