„Satan 2" ar fi explodat în Rusia. Testul super-rachetei lui Putin, un eșec catastrofal (The Moscow Times)
O rachetă balistică „invincibilă", pe care Vladimir Putin o prezenta drept vârful arsenalului nuclear al Rusiei, ar fi explodat chiar deasupra bazei militare din Yasnîi, Orenburg, într-un test care s-a transformat într-o prăbușire dramatică. Imaginile surprinse de martori arată momentul în care „Satan 2" iese din siloz, se înclină, ia foc și se pulverizează într-o explozie uriașă - un nou eșec al programului nuclear Sarmat, relatează The Moscow Times.
Potrivit relatărilor preluate de publicația independentă rusă, testul ar fi avut loc vineri după-amiază la unitatea Forțelor de Rachete Strategice din Yasnîi. Filmările de la fața locului arată racheta ridicându-se câțiva metri, înainte de a o lua brusc razna: se înclină, se aprinde și cade înapoi spre sol.
Impactul ar fi produs o deflagrație masivă, vizibilă printr-un nor de fum portocaliu-violet, ridicat în formă de ciupercă.
Experții consultați de The Moscow Times afirmă că totul indică un nou test ratat al rachetei Sarmat, versiunea modernă a sistemului „Satan 2". Dacă ipoteza se confirmă, ar fi al doilea eșec major într-un an.
Pavel Podvig, cercetător la Institutul ONU pentru Cercetare în Dezarmare, spune că imaginile duc clar către un test Sarmat și că promisiunea Kremlinului de a avea racheta gata în 2025 este „nerealistă".
Rusia dezvoltă încă din 2013 racheta destinată să înlocuiască platformele sovietice depășite. Deși Putin afirma că Sarmat va intra în uz în 2020, primul zbor real nu a avut loc niciodată. Acum un an, o altă rachetă a explodat chiar în silozul de la Plesețk.
Etienne Marcus, cercetător al Fundației Franceze pentru Cercetare Strategică, consideră la rândul său că armata încearcă să accelereze certificarea Sarmat, însă rezultatele sunt dezastruoase. Expertul afirmă că resturile actualului test au format un crater de aproximativ 70 de metri lățime.
Testul ar fi avut ca destinație poligonul Kura din Kamceatka, iar Rusia emisese un NOTAM pentru zonele de risc. Dmitri Kornev, analist militar, confirmă că lansarea a fost una „la rece", ceea ce ar corespunde arhitecturii Sarmat.
Totuși, el admite că există o mică posibilitate să fi fost vizată și racheta Voevoda („Satan"), un model sovietic încă operabil, dar extrem de vechi. Combustibilul lichid folosit de ambele ar fi explicat culoarea neobișnuită a norului rezultat.
Podvig respinge însă ipoteza Voevoda: ultimul test real cu o astfel de rachetă a avut loc în 2013, iar doar 34 de unități ar mai fi funcționale, conform SIPRI.
Baza militară găzduiește și faimoasele rachete hipersonice Avangard. Totuși, experții notează că acestea folosesc un alt tip de lansare, ceea ce întărește varianta că testul ratat aparține programului Sarmat.
Marcus avertizează că încă un eșec lovește direct în credibilitatea nucleară a Rusiei:
„Întârzierea Sarmat afectează grav descurajarea strategică pe termen mediu."
Conform datelor SIPRI, Rusia dispune în prezent de:
• 333 de rachete bazate la sol, dintre care 206 sunt Iars, capabile să transporte câte 4 focoase nucleare;
• 78 de rachete Topol (câte un focos de 800 kt);
• 12 rachete Avangard;
• aproximativ 36 de rachete Voevoda, fiecare cu 10 focoase.
La acestea se adaugă 192 de rachete balistice lansate de pe submarine (Sineva și Bulava).
În total, Rusia deține 5.449 de focoase nucleare, cele mai multe din lume, potrivit SIPRI.
Institutul de la Stockholm estimează că există la nivel global 12.331 de focoase nucleare, distribuite astfel:
1. Rusia - 5.449
2. SUA - 5.277
3. China - 600
4. Franța - 290
5. Regatul Unit - 225
6. India - 180
7. Pakistan - 170
8. Israel - 90
9. Coreea de Nord - 50
