USR a depus un proiect de lege pentru introducerea „casei de marcat virtuale"

Deputatul USR Andrei Plujar a depus o inițiativă legislativă prin care comercianții să poată folosi telefonul, tableta sau calculatorul pe post de casă de marcat, dacă pe acestea este instalată o aplicație aprobată de ANAF. Asta ar înlocui casele de marcat clasice, care sunt scumpe și greu de întreținut. Astfel, vânzătorii ar putea vinde de oriunde, inclusiv din fermă sau de la târguri, nu ar mai trebui să cumpere aparate de mii de lei și aplicația ar transmite automat datele către ANAF și ar emite bonuri în format digital.

„«Casa de marcat virtuală» este menită să reducă povara administrativă și să sprijine activitatea antreprenorilor, oferindu-le un instrument digital sigur, flexibil și accesibil. În locul casei de marcat clasice, vor putea folosi telefonul sau tableta și o aplicație certificată ANAF, care va înregistra corect tranzacțiile, va transmite automat datele fiscale către autoritatea competentă și va emite bonul fiscal exclusiv în format electronic. În acest fel, întărim și capacitatea statului de a controla și reduce evaziunea fiscală", declară deputatul USR de Caraș-Severin Andrei Plujar.

Inițiativa introduce așa-numita casă de marcat electronică fiscală virtuală (AMEF-V), o aplicație software certificată de ANAF care îndeplinește toate funcțiile esențiale ale unui aparat fiscal clasic. Asta ar elimina costurile mari cu aparatele fizice și ar face procesul mai simplu și mai ușor de actualizat. Ideea există deja în multe țări europene, unde fie se folosesc sisteme software securizate (Franța), fie combinații hardware-software (Belgia), fie bonuri fiscale electronice cu semnătură digitală (Italia) sau criptografiere la sursă (Austria și Germania).