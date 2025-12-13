Cine se află în spatele politicii externe anti-europene a lui Trump?

Noua strategie de securitate națională a Statelor Unite, publicată săptămâna trecută, susține că imigrația în Europa ar putea duce la o „ștergere civilizațională".

Prima versiune a documentului a fost redactată de Michael Anton, o figură proeminentă a mișcării MAGA, descris de oficiali drept principalul autor al noii strategii radicale de securitate națională (NSS), scrie The Guardian. Textul a provocat consternare în rândul aliaților SUA, avertizând că imigrația în Europa ar amenința însăși supraviețuirea civilizației occidentale, readucând în discuție doctrina Monroe în emisfera vestică și diminuând rolul Statelor Unite în competiția marilor puteri cu China și Rusia.

Anton, fost director al departamentului de planificare politică din cadrul Departamentului de Stat, a atras atenția publicului încă din 2016, când a comparat alegerile prezidențiale americane cu un avion deturnat. Într-un eseu publicat sub pseudonim, el susținea că conservatorii trebuie să „ia cu asalt cabina de pilotaj" pentru a salva țara, respingând politicile favorabile imigrației, pe care le descria drept semnul unei societăți „care vrea să moară".

În acest context, nu este surprinzător că noua strategie de securitate - de obicei un document tehnic, prudent și încărcat de limbaj birocratic - a fost percepută ca un șoc. Deși a trecut printr-un proces instituțional anevoios și a fost publicată fără prea multă atenție publică, unele dintre concluziile sale au fost suficient de radicale încât lideri europeni să afirme că euroscepticismul Statelor Unite a devenit, pentru prima dată, „doctrină oficială".

„Este clar că mișcarea Maga încearcă să se definească drept una revoluționară", spune Max Bergmann, directorul programului Europa, Rusia și Eurasia de la Center for Strategic and International Studies. „Scopul este răsturnarea completă a politicii externe americane postbelice și schimbarea direcției țării."

Această viziune contrazice decenii de consens bipartizan, potrivit căruia instituțiile europene - inclusiv NATO și Uniunea Europeană - erau considerate aliați-cheie în competiția cu regimuri autoritare precum Rusia și China. În schimb, noul document identifică imigrația drept principala amenințare și sugerează o apropiere de aliați europeni cu tendințe iliberale.

„Pentru europeni, situația seamănă cu un divorț", spune Bergmann. „Nu vor ca relația să se încheie, caută semne că Statele Unite încă sunt interesate... iar acest document pare să confirme că totul s-a terminat."

Criticii subliniază însă că strategiile de securitate națională rareori dictează politici concrete, nefiind însoțite de bugete sau planuri de implementare, și se întreabă dacă Donald Trump a citit vreodată documentul de 33 de pagini.

În mod tradițional, NSS este rezultatul unui proces interinstituțional complex, care duce adesea la un document eclectic, afirmă Daniel Hamilton, fost oficial al Departamentului de Stat și profesor la Universitatea Johns Hopkins.

„Presupunerea mea este că nu l-a citit niciodată și probabil nu o va face", a declarat John Bolton, fost consilier pentru securitate națională al lui Trump, devenit ulterior un critic vocal al acestuia. „Nici prima strategie nu a citit-o, iar nimeni nu i-a acordat prea multă atenție."

Totuși, într-un interviu ulterior, Trump a reluat criticile documentului la adresa imigrației în masă, sugerând că, chiar dacă nu este interesat de detalii, mesajul său este în linie cu propriile sale convingeri.

„Dacă lucrurile continuă în acest ritm, multe dintre aceste țări nu vor mai fi viabile", a spus Trump. „Politica lor de imigrație este un dezastru."

De-a lungul timpului, strategiile de securitate națională au reflectat competiția dintre diferite viziuni asupra rolului Americii în lume. Sub administrația Trump, reducerea drastică a personalului din structurile-cheie de securitate - inclusiv Consiliul Național de Securitate - a dus la un document mai puțin rafinat, dar și mai dificil de pus în practică, spun observatorii.

Cu toate acestea, NSS funcționează ca un manifest pentru mai mulți dintre consilierii apropiați ai președintelui, printre care JD Vance, critic al liberalismului european, și Stephen Miller, influent adjunct al șefului de cabinet al Casei Albe, care consideră imigrația o prioritate de securitate națională. Capitolul dedicat Americii Latine reflectă, de asemenea, pozițiile secretarului de stat Marco Rubio.

Trump însuși este descris ca fiind puțin interesat de elaborarea politicilor, ceea ce i-a determinat pe consilierii săi să formuleze „o versiune scrisă a instinctelor care îl ghidează", potrivit lui Hamilton.

„Este probabil cea mai corectă descriere", spune acesta. „Nu o va scrie și, probabil, nici nu o va citi, dar echipa sa încearcă să ofere un cadru ideologic pentru direcția în care merg instinctele lui."

Deși documentul nu conține recomandări concrete, există indicii că spiritul său este deja pus în aplicare. Ambasadelor SUA din Europa, Canada, Australia și Noua Zeelandă li s-a cerut să colecteze date privind infracțiunile comise de imigranți, iar oficiali de rang înalt au descris migrația în masă drept o „amenințare existențială pentru civilizația occidentală".

În același timp, diplomați americani avertizează Europa, redefinind Uniunea Europeană ca un rival strategic.

„Fie marile națiuni europene sunt partenerii noștri în protejarea civilizației occidentale, fie nu sunt", a scris Christopher Landau, secretar de stat adjunct, la scurt timp după publicarea documentului. „Nu putem pretinde un parteneriat atât timp cât birocrația nealeasă de la Bruxelles promovează politici de autodistrugere civilizațională."

Michael Anton a părăsit guvernul în septembrie, cu luni înainte de publicarea strategiei, pe fondul frustrărilor legate de pierderea influenței în cadrul Departamentului de Stat.

În mediile conservatoare, unii avertizează că, chiar dacă actuala administrație nu va implementa pe deplin această viziune, documentul ar putea servi drept schiță pentru o viitoare politică externă Maga.

„Ca plan pentru restul mandatului lui Trump, strategia poate fi supraevaluată", scria Wall Street Journal. „Dar nu poate fi ignorată. Ea reflectă viziunea celor care speră să modeleze politica americană mult timp după ce Trump își va încheia al doilea mandat."