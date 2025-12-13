Cine se află în spatele politicii externe anti-europene a lui Trump?
Postat la: 13.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Noua strategie de securitate națională a Statelor Unite, publicată săptămâna trecută, susține că imigrația în Europa ar putea duce la o „ștergere civilizațională".
Prima versiune a documentului a fost redactată de Michael Anton, o figură proeminentă a mișcării MAGA, descris de oficiali drept principalul autor al noii strategii radicale de securitate națională (NSS), scrie The Guardian. Textul a provocat consternare în rândul aliaților SUA, avertizând că imigrația în Europa ar amenința însăși supraviețuirea civilizației occidentale, readucând în discuție doctrina Monroe în emisfera vestică și diminuând rolul Statelor Unite în competiția marilor puteri cu China și Rusia.
Anton, fost director al departamentului de planificare politică din cadrul Departamentului de Stat, a atras atenția publicului încă din 2016, când a comparat alegerile prezidențiale americane cu un avion deturnat. Într-un eseu publicat sub pseudonim, el susținea că conservatorii trebuie să „ia cu asalt cabina de pilotaj" pentru a salva țara, respingând politicile favorabile imigrației, pe care le descria drept semnul unei societăți „care vrea să moară".
În acest context, nu este surprinzător că noua strategie de securitate - de obicei un document tehnic, prudent și încărcat de limbaj birocratic - a fost percepută ca un șoc. Deși a trecut printr-un proces instituțional anevoios și a fost publicată fără prea multă atenție publică, unele dintre concluziile sale au fost suficient de radicale încât lideri europeni să afirme că euroscepticismul Statelor Unite a devenit, pentru prima dată, „doctrină oficială".
„Este clar că mișcarea Maga încearcă să se definească drept una revoluționară", spune Max Bergmann, directorul programului Europa, Rusia și Eurasia de la Center for Strategic and International Studies. „Scopul este răsturnarea completă a politicii externe americane postbelice și schimbarea direcției țării."
Această viziune contrazice decenii de consens bipartizan, potrivit căruia instituțiile europene - inclusiv NATO și Uniunea Europeană - erau considerate aliați-cheie în competiția cu regimuri autoritare precum Rusia și China. În schimb, noul document identifică imigrația drept principala amenințare și sugerează o apropiere de aliați europeni cu tendințe iliberale.
„Pentru europeni, situația seamănă cu un divorț", spune Bergmann. „Nu vor ca relația să se încheie, caută semne că Statele Unite încă sunt interesate... iar acest document pare să confirme că totul s-a terminat."
Criticii subliniază însă că strategiile de securitate națională rareori dictează politici concrete, nefiind însoțite de bugete sau planuri de implementare, și se întreabă dacă Donald Trump a citit vreodată documentul de 33 de pagini.
În mod tradițional, NSS este rezultatul unui proces interinstituțional complex, care duce adesea la un document eclectic, afirmă Daniel Hamilton, fost oficial al Departamentului de Stat și profesor la Universitatea Johns Hopkins.
„Presupunerea mea este că nu l-a citit niciodată și probabil nu o va face", a declarat John Bolton, fost consilier pentru securitate națională al lui Trump, devenit ulterior un critic vocal al acestuia. „Nici prima strategie nu a citit-o, iar nimeni nu i-a acordat prea multă atenție."
Totuși, într-un interviu ulterior, Trump a reluat criticile documentului la adresa imigrației în masă, sugerând că, chiar dacă nu este interesat de detalii, mesajul său este în linie cu propriile sale convingeri.
„Dacă lucrurile continuă în acest ritm, multe dintre aceste țări nu vor mai fi viabile", a spus Trump. „Politica lor de imigrație este un dezastru."
De-a lungul timpului, strategiile de securitate națională au reflectat competiția dintre diferite viziuni asupra rolului Americii în lume. Sub administrația Trump, reducerea drastică a personalului din structurile-cheie de securitate - inclusiv Consiliul Național de Securitate - a dus la un document mai puțin rafinat, dar și mai dificil de pus în practică, spun observatorii.
Cu toate acestea, NSS funcționează ca un manifest pentru mai mulți dintre consilierii apropiați ai președintelui, printre care JD Vance, critic al liberalismului european, și Stephen Miller, influent adjunct al șefului de cabinet al Casei Albe, care consideră imigrația o prioritate de securitate națională. Capitolul dedicat Americii Latine reflectă, de asemenea, pozițiile secretarului de stat Marco Rubio.
Trump însuși este descris ca fiind puțin interesat de elaborarea politicilor, ceea ce i-a determinat pe consilierii săi să formuleze „o versiune scrisă a instinctelor care îl ghidează", potrivit lui Hamilton.
„Este probabil cea mai corectă descriere", spune acesta. „Nu o va scrie și, probabil, nici nu o va citi, dar echipa sa încearcă să ofere un cadru ideologic pentru direcția în care merg instinctele lui."
Deși documentul nu conține recomandări concrete, există indicii că spiritul său este deja pus în aplicare. Ambasadelor SUA din Europa, Canada, Australia și Noua Zeelandă li s-a cerut să colecteze date privind infracțiunile comise de imigranți, iar oficiali de rang înalt au descris migrația în masă drept o „amenințare existențială pentru civilizația occidentală".
În același timp, diplomați americani avertizează Europa, redefinind Uniunea Europeană ca un rival strategic.
„Fie marile națiuni europene sunt partenerii noștri în protejarea civilizației occidentale, fie nu sunt", a scris Christopher Landau, secretar de stat adjunct, la scurt timp după publicarea documentului. „Nu putem pretinde un parteneriat atât timp cât birocrația nealeasă de la Bruxelles promovează politici de autodistrugere civilizațională."
Michael Anton a părăsit guvernul în septembrie, cu luni înainte de publicarea strategiei, pe fondul frustrărilor legate de pierderea influenței în cadrul Departamentului de Stat.
În mediile conservatoare, unii avertizează că, chiar dacă actuala administrație nu va implementa pe deplin această viziune, documentul ar putea servi drept schiță pentru o viitoare politică externă Maga.
„Ca plan pentru restul mandatului lui Trump, strategia poate fi supraevaluată", scria Wall Street Journal. „Dar nu poate fi ignorată. Ea reflectă viziunea celor care speră să modeleze politica americană mult timp după ce Trump își va încheia al doilea mandat."
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
„Tot Donbasul aparține Rusiei". Kremlinul aruncă în aer negocierile de pace și anunță deja că nu va fi de acord cu compromisul discutat de SUA și Ucraina
În vreme ce Washingtonul și Kievul cauta o soluție pentru deblocarea negocierilor de pace, Moscova semnaleaza ca n ...
-
Trump vrea să scoată patru țări din UE. Versiunea nepublicată a Strategiei de Securitate a SUA zdruncină relațiile cu Europa
O versiune mai lunga a strategiei SUA, consultata de site-ul american specializat pe știri din domeniul apararii Defense ...
-
China ar distruge armata SUA într-un conflict pentru Taiwan avertizează un document secret
China ar invinge armata SUA intr-un razboi pentru Taiwan, potrivit unei evaluari strict secrete a guvernului SUA, scrie ...
-
Haos politic în Bulgaria. Premierul Rosen Jeliazkov și-a dat demisia cu câteva săptămâni înainte de adoptarea euro, după proteste ample în stradă ale cetățenilor
Haos politic in Bulgaria. Premierul Rosen Jeliazkov și-a dat demisia cu cateva saptamani inainte de adoptarea euro, dupa ...
-
Rusia anunță că a bătut palma cu SUA privind tratatul de pace din Ucraina. "Neînțelegerile au fost rezolvate"
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat joi ca toate „neințelegerile" cu Statele Unite privind Ucrain ...
-
Cine ar câștiga dacă Ucraina ar organiza alegeri prezidențiale acum
Președintele SUA, Donald Trump, considera ca Ucraina ar trebui sa organizeze alegeri, afirmand ca Kievul „foloseșt ...
-
A început demersul de retragere a SUA din NATO. Ce motive se invocă și ce șanse sunt pentru reușită
Un congresman american, republicanul Thomas Massie, a propus in mod oficial retragerea Statelor Unite din Organizația Tr ...
-
American Conservative: De ce Trump dorește încheierea rapidă a războiului din Ucraina
Publicarea Strategiei de securitate naționala (NSS) a administrației Trump a declanșat, așa cum era de așteptat, o furtu ...
-
Noua Ordine Mondială a lui Trump: Putin ca partener, Europa ca țap ispășitor. Cea mai profundă abdicare a conducerii americane văzută vreodată!
Zi de zi, tradarea Ucrainei de catre Donald Trump și ostilitatea sa crescanda fața de NATO și Uniunea Europeana devin di ...
-
The Atlantic dezleagă enigma: Putin are un cod de la Leningrad pe care Trump nu îl înțelege
Donald Trump a incercat tot felul de trucuri contradictorii in cautarea pacii in Ucraina: l-a primit pe Vladimir Putin i ...
-
Negocierile americano-ucrainene au luat sfârșit - Care sunt chestiunile rămase nesoluționate
Discutiile dintre negociatorii americani si ucraineni privind un posibil acord de pace cu Rusia s-au incheiat in acest w ...
-
WSJ: "Strategia prin care Trump vrea să distrugă Europa"
Un document strategic anual, care descria amenințarile de la China la Rusia, iși indreapta acum o parte din limbajul cel ...
-
Vladimir Putin este pregătit să se facă stăpân pe Marea Neagră. Patrulările în zonă s-au intensificat
Vladimir Putin a avertizat ca Rusia poate recurge la atacuri asupra porturilor și navelor care aprovizioneaza Ucraina, d ...
-
După SUA, și Italia anunță încetarea acordării ajutorului militar Ucrainei
Dupa SUA, inca un stat membru NATO important face un pas inapoi: Italia anunța ca nu va mai sprijini militar Ucraina. &I ...
-
Ceartă Madame Lagarde - Frau Ursula: Șefa Băncii Europene spune că UE încalcă statul de drept prin acordarea unui împrumut Ucrainei din activele rusești înghețate
Planul propus de Comisia Europeana (CE) de a acorda un imprumut „reparatoriu" Ucrainei este „limitat justifi ...
-
Care sunt jocurile de putere de la Washington în urma cărora ar putea să pice șeful Pentagonului Pete Hegsett
Principalul organism independent de supraveghere a Pentagonului a constatat ca secretarul Apararii, Pete Hegsett, a inca ...
-
Toate dedesubturile vizitei lui Putin la New Delhi: Petrol, apărare şi geopolitică
Presedintele rus Vladimir Putin incepe joi o vizita de doua zile in India, unde se va intalni cu prim-ministrul Narendra ...
-
Eșec major în negocierile dintre Vladimir Putin și omul lui Trump: La Moscova nu s-a ajuns la niciun compromis
Nu s-a ajuns la niciun "compromis" in problema spinoasa a teritoriilor ocupate de Rusia in Ucraina dupa o intalnire la M ...
-
Presiunea lui Donald Trump este uriașă: Liderii din Europa se pregătesc pentru un acord neplăcut în cazul Ucrainei
Presiunea exercitata de Donald Trump pentru a pune capat razboiului din Ucraina starnește temeri in Europa privind un ac ...
-
Investitori apropiați lui Trump negociază în secret privind achiziția unor active rusești, susține Wall Street Journal
Investitori americani, apropiați ai fostului președinte Donald Trump, și mari companii energetice au inceput negocieri s ...
-
Europa demarează un plan de mare amploare: La nivel mondial este o bătălie uriașă pentru cea mai râvnită resursă a planetei
Comisia Europeana va prezenta in aceasta saptamana un set de masuri menit sa diminueze dependenta regiunii de materiile ...
-
Războiul de la vârful Armatei americane nu mai poate fi ascuns
Secretarul armatei americane, Dan Driscoll, și șeful Pentagonului, Pete Hegseth, au o relație tensionata, aceasta fiind ...
-
„Satan 2" ar fi explodat în Rusia. Testul super-rachetei lui Putin, un eșec catastrofal (The Moscow Times)
O racheta balistica „invincibila", pe care Vladimir Putin o prezenta drept varful arsenalului nuclear al Rusiei, a ...
-
Orban sfidează UE la Kremlin: „Vom continua să cumpărăm energie rusească"
Prim-ministrul ungar Viktor Orban s-a angajat vineri, in timpul unei intalniri cu presedintele Vladimir Putin la Kremlin ...
-
Putin a dezvăluit marea miză în negocierile cu SUA și UE: „Unul dintre punctele cheie fără de care nu va exista pace!"
Președintele rus Vladimir Putin a abordat cele mai fierbinți subiecte cu privire la razboiul din Ucraina și evoluția neg ...
-
"Ești proastă?" - Donald Trump a răbufnit după întrebarea unei jurnaliste
Președintele SUA, Donald Trump, a numit-o pe o jurnalista drept „proasta", dupa ce a fost intrebat de ce considera ...
-
"Răbdarea Europei s-a terminat": Alianța pregătește cel mai ferm răspuns la provocările hibride ale Moscovei
Țarile iau in considerare operațiuni cibernetice ofensive comune și exerciții militare surpriza, pe masura ce Moscova iș ...
-
Președinta Tanzaniei și-a pus întreaga familie în Guvern
Președinta Tanzaniei, Samia Suluhu Hassan, face valuri pe rețelele sociale dupa ce a numit membri ai familiei și apropia ...
-
Vladimir Putin a anunțat soarta Ucrainei: ordin crucial dat de liderul de la Kremlin
Autoritatile ruse trebuie sa sporeasca numarul de oameni care se identifica drept rusi si care vorbesc limba rusa in par ...
-
Detalii de culise din negocierile de pace din Ucraina: cine se află în spatele planului apărut în spațiul public
În octombrie, trimisul special prezidențial al SUA, Steve Whitkoff, l-a invitat pe consilierul prezidențial rus Iu ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu