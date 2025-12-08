Noua Ordine Mondială a lui Trump: Putin ca partener, Europa ca țap ispășitor. Cea mai profundă abdicare a conducerii americane văzută vreodată!
Zi de zi, trădarea Ucrainei de către Donald Trump și ostilitatea sa crescândă față de NATO și Uniunea Europeană devin din ce în ce mai evidente, scrie La Stampa.
Într-o zi, sunt ridicate sancțiunile împotriva Lukoil. În altă zi, Washingtonul încearcă să împiedice Europa să utilizeze activele rusești blocate. Iar joi, Vladimir Putin apare la Delhi alături de prim-ministrul indian Narendra Modi, pozând pentru camere, predicând pacea și afișând un zâmbet larg și satisfăcut.
De când s-a întâlnit cu ginerele lui Trump și cu dezvoltatorul imobiliar, Putin râde pe sub mustăți: este convins că, într-un fel sau altul, va ajunge să preia controlul asupra întregului Donbas.
Putin are motive întemeiate să fie mulțumit deoarece Trump, împreună cu ginerele său Jared Kushner și prietenul Steve Witkoff, par să joace în echipa lui. Pur și simplu nu le pasă de Ucraina. Pentru Trump și amicii săi, Volodimir Zelenski este un om mort, un mort ambulant. Soarta lui este deja pecetluită.
Nimeni nu-l place pe Zelenski. Îl ignoră ori de câte ori pot. Împărtășesc punctul de vedere al țarului Kremlinului: Zelenski trebuie să plece, Ucraina trebuie să cedeze, iar tabla de șah geopolitică trebuie redesenată în beneficiul oamenilor puternici.
Din această perspectivă, Putin nu ar trebui pedepsit, ci recompensat pentru invazia Ucrainei și atrocitățile care au urmat. Între timp, „La Famiglia" - Trump, Kushner, Witkoff și alții - este obsedată de dezvoltarea afacerilor. Își freacă mâinile la gândul unor noi profituri, noi conducte, noi concesiuni. Pe hârtie, desigur, toate acestea servesc „interesului strategic superior" al Americii.
În acest univers tranzacțional, europenii nu sunt parteneri, ci obstacole. Pentru Trump, ei rămân o pacoste, un obstacol, o complicație nedorită care stă în calea oricărei înțelegeri private pe care o are în vedere cu Putin.
Trump nici măcar nu se mai obosește să-și ascundă disprețul față de Europa și NATO, iar liderii europeni au avut nevoie de mult prea mult timp să se trezească. Germanul Friedrich Merz, francezul Emmanuel Macron și britanicul Keir Starmer l-au avertizat cu toții pe Zelenski, recunoscând că Trump pare hotărât să-i păcălească. Chiar și Mark Rutte, noul secretar general al NATO - același slugarnic care îl numea pe Trump „tăticule" - pare să înțeleagă, în sfârșit, gravitatea momentului.
În conversația publicată vineri de Der Spiegel, președintele finlandez Alexander Stubb a descris situația cu o claritate brutală. „Nu putem lăsa Ucraina și pe Volodimir singuri cu acești oameni", a avertizat Stubb. Rutte, conform transcrierii, a fost de acord: „Sunt de acord cu Alexander: trebuie să-l protejăm pe Volodimir".
În cazul în care mai existau încă îndoieli, Trump le-a înlăturat prin ridicarea unilaterală a sancțiunilor impuse companiei Lukoil. Prezentată ca o mișcare „pragmatică", decizia a fost de fapt o plecăciune simbolică față de Moscova, un gest de bunăvoință față de Kremlin. Simplu.
Cel mai clar indiciu al detașării lui Trump de Europa a venit joi seară, când Casa Albă a publicat Raportul Strategiei de Securitate Națională (NSSR) 2025, un document surprinzător de ostil și disprețuitor față de Europa și NATO, care pare să reprezinte o ruptură clară cu 75 de ani de parteneriat transatlantic.
Doctrina strategică americană prezintă Europa ca fiind slăbită de declinul demografic și cultural. Europa ar fi victima unei „ȘTERGERI A CIVILIZAȚIEI". Acesta este limbajul Kremlinului adoptat de Washington, menit să exploateze sentimentul anti-imigrație pentru a-i diviza pe europeni.
Și mai tulburător este avertismentul că, din cauza imigrației, Europa va deveni „DE NERECUNOSCUT ÎN 20 DE ANI". Pură propagandă rasistă, în stil MAGA, încorporată în doctrina strategică oficială a SUA.
Documentul prezintă o viziune clară a unei noi ordini mondiale în care Statele Unite și Rusia dictează regulile în Atlantic, Washingtonul își reduce angajamentele față de apărarea Europei, iar rolul NATO este redus, sau limitat. În această viziune, Uniunea Europeană este un partener incomod, destinat să rămână marginal și irelevant.
Ca să fim sinceri: aceasta este pură propagandă putinistă, publicată de Casa Albă ca noua doctrină de securitate națională a SUA.
Noua doctrină îl arată pe Trump declarând că interesele de securitate americane sunt concentrate acum în emisfera vestică, nu în Europa. Este cea mai profundă abdicare scrisă a conducerii americane văzută vreodată. Și îl va încânta enorm pe Vladimir.
În esență, Europei i se spune să se descurce singură. Cu alte cuvinte: nu vă mai bazați pe daddy să vină să vă salveze, pentru că el este acum prietenul Moscovei.
În ultima săptămână, Europa a primit și un avertisment dur: războiul hibrid al Rusiei nu mai este doar teoretic.
Autoritățile franceze au confirmat că drone neidentificate s-au apropiat de perimetrul Île Longue - baza care adăpostește submarine franceze înarmate cu focoase nucleare. Forțele de securitate au deschis focul și au activat protocoalele de urgență. Fie că au fost lansate de agenți sau intermediari ruși, mesajul este clar: cea mai sensibilă infrastructură a Europei este cartografiată și testată.
Incidente similare se înmulțesc pe tot continentul: drone în apropierea aeroporturilor și a siturilor militare, perturbări inexplicabile ale rețelelor de comunicații și energie. Acestea sunt instrumente clasice ale războiului hibrid - menite să destabilizeze, supravegheze și să identifice vulnerabilitățile.
Și apar exact în momentul în care Washingtonul își revizuiește postura strategică, lăsându-l pe Putin cu sentimentul reconfortant că Europa va fi din ce în ce mai singură.
Sursa: La Stampa/ Analiză de Alan Friedman
