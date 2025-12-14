Acest bărbat a comis masacru pe o plajă din Sydney: A fost oprit de un trecător, care l-a dezarmat

Poliţia din statul australian New South Wales a anunţat că două persoane sunt în arest în urma unui incident petrecut pe celebra plajă Bondi din Sydney, în timpul căruia au fost trase cel puţin douăsprezece focuri de armă, relatează The Guardian.

Sydney Morning Herald a relatat că mai multe persoane au fost rănite, în timp ce posturile de televiziune Sky şi ABC au difuzat imagini cu oameni întinşi pe jos.

Într-o declaraţie postată pe X duminică, în jurul orei locale 19:00 (10:00, ora României), poliţia a informat că pe plaja Bondi are loc un „incident în desfăşurare" şi a îndemnat publicul să evite zona.

„Toţi cei aflaţi la faţa locului trebuie să se adăpostească", a declarat poliţia din NSW.

„Poliţia se află la faţa locului şi vor fi furnizate mai multe informaţii când vor fi disponibile", a promis poliţia.

Într-o declaraţie publicată aproximativ 40 de minute mai târziu, poliţia a menţinonat că două persoane se află în arest.

„Cu toate acestea, operaţiunea poliţiei este în curs de desfăşurare şi continuăm să îndemnăm oamenii să evite zona", a declarat poliţia. „Vă rugăm să respectaţi TOATE instrucţiunile poliţiei. Nu treceţi de barierele poliţiei", au sfătuit autorităţile populaţia.

Un videoclip arată doi bărbaţi îmbrăcaţi în negru traversând un pod spre plaja Bondi şi trăgând cu arma. Se aud douăsprezece împuşcături, oameni ţipând şi un bărbat strigând „fuck".

Premierul NSW, Chris Minns, a comentat că „relatările şi imaginile care vin din Bondi în această seară sunt profund tulburătoare".

„Poliţia şi serviciile de urgenţă intervin, iar publicul ar trebui să urmeze sfaturile oficiale", a declarat premierul. „Vom informa publicul de îndată ce vor fi disponibile mai multe informaţii", promite premierul.