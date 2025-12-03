Eșec major în negocierile dintre Vladimir Putin și omul lui Trump: La Moscova nu s-a ajuns la niciun compromis

Nu s-a ajuns la niciun "compromis" în problema spinoasă a teritoriilor ocupate de Rusia în Ucraina după o întâlnire la Moscova între preşedintele rus Vladimir Putin şi emisarul american Steve Witkoff, care i-a prezentat planul Washingtonului pentru a pune capăt celor aproape patru ani de război în Ucraina.

Witkoff, însoţit de ginerele preşedintelui american, Jared Kushner, a discutat aproape cinci ore la Kremlin cu liderul rus planul prezentat de Washington în urmă cu două săptămâni şi revizuit ulterior în timpul consultărilor cu ucrainenii. "Am reuşit să cădem de acord asupra unor puncte (...), altele au fost criticate, dar esenţial este că a avut loc o discuţie constructivă şi că părţile şi-au declarat disponibilitatea de a-şi continua eforturile", a declarat consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Uşakov.

În ceea ce priveşte problema teritoriilor ocupate de Rusia în Ucraina, care reprezintă aproximativ 19% din ţară, "nu a fost încă aleasă nicio soluţie de compromis", deşi "anumite propuneri americane pot fi discutate", a precizat Uşakov. El a descris discuţia ca fiind "utilă", dar a avertizat că "mai este mult de lucru" pentru a ajunge la un acord, în timp ce trupele ruseşti şi-au accelerat avansul pe front. După această întâlnire cu ruşii la Moscova, Steve Witkoff şi Jared Kushner s-ar putea întâlni miercuri în Europa cu o delegaţie a Kievului.

"Noi nu dorim război cu Europa, dar dacă Europa îl doreşte şi începe, atunci suntem gata chiar acum", a declarat Vladimir Putin jurnaliştilor la un forum economic. Afirmaţii care contrastează puternic cu cele ale secretarului general al NATO, Mark Rutte, care cu puţin timp înainte se arătase convins că eforturile americane în Ucraina vor "restabili în cele din urmă pacea în Europa". Cu o zi înainte, Washingtonul s-a declarat "foarte optimist" cu privire la planul său prezentat în urmă cu două săptămâni.

La rândul său, preşedintele american Donald Trump a repetat marţi că rezolvarea conflictului din Ucraina este o problemă complexă. "Nu este o situaţie uşoară, credeţi-mă. Ce harababură este", a spus el. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat sub o intensă presiune politică şi diplomatică, a acuzat Rusia că foloseşte discuţiile actuale pentru a încerca să "slăbească sancţiunile" împotriva Moscovei. În timpul unei vizite în Irlanda, el a cerut încetarea războiului, nu "doar o pauză" între lupte.