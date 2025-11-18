Companie chineză: Nimeni nu va mai suferi de cancer în următorii ani, iar trăirea până la 150 de ani va deveni realitate

Directorul tehnic al companiei chineze „Lonvi Biosciences" din Shenzhen, Liu Qinghua, a declarat că, datorită rezultatelor celor mai recente cercetări, nimeni nu va mai suferi de cancer în următorii ani, iar trăirea până la 150 de ani va deveni realitate.

„A trăi până la vârsta de 150 de ani este cu siguranță un obiectiv realizabil. În câțiva ani, va deveni realitate. În cinci până la zece ani, nimeni nu se va mai îmbolnăvi de cancer", a declarat Qinghua, conform unui articol publicat astăzi de „New York Times".

Optimismul lor se bazează pe dezvoltarea unui nou medicament care a arătat rezultate impresionante în studiile de laborator, iar compania condusă de Qinghua susține că a izolat molecule „capabile să ucidă celulele zombie", adică celule care îmbătrânesc și nu mor și nu dăunează celulelor sănătoase, și că a găsit o modalitate de a produce capsule cu concentrații mari ale acestor molecule.