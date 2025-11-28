Putin a dezvăluit marea miză în negocierile cu SUA și UE: „Unul dintre punctele cheie fără de care nu va exista pace!"
Președintele rus Vladimir Putin a abordat cele mai fierbinți subiecte cu privire la războiul din Ucraina și evoluția negocierilor de pace. Declarațiile au fost făcute în timpul unei conferințe de presă desfășurate la Bișkek (în Kîrgîzstan) și arată viziunea liderului rus cu privire la evoluțiile din ulima perioadă. Putin dă de înțeles că nu vrea să cedeze în negocieri foarte ușor, că armata sa este puternică, cel mai important aspect pentru el fiind recunoașterea internațională a teritoriilor anexate din Ucraina.
„Nu existau 'proiecte de tratate de pace'. S-a propus un set de întrebări care urmau să fie formulate chiar înainte de vizita mea în Alaska. După aceea, a apărut o listă de posibile acorduri de 28 de puncte, care ne-a fost transmisă prin anumite canale. După aceea, au avut loc negocieri la Geneva între Statele Unite și Ucraina. Din câte înțeleg, au decis între ei că toate aceste 28 de puncte ar trebui împărțite în patru componente separate. Toate acestea ne-au fost predate. În general, suntem de acord că aceasta poate sta la baza unor acorduri viitoare. Ar fi nepoliticos din partea mea să vorbesc despre opțiuni definitive, din moment ce nu există niciuna.
Recunoașterea juridică internațională contează. Este una să iei decizii recunoscute atunci când teritoriile sunt sub suveranitatea Rusiei, iar în caz de încălcare a acordurilor, aceasta va fi un atac asupra Federației Ruse, cu toate măsurile de represalii care vor urma. Sau va fi percepută ca o încercare de a returna teritoriul care aparține legal Ucrainei. Acestea sunt lucruri diferite. Prin urmare, desigur, avem nevoie de recunoaștere. Dar nu din Ucraina de astăzi. Acesta ar trebui să fie subiectul negocierilor cu Statele Unite, acesta este unul dintre punctele cheie.
Nu suntem împotriva G7. Sunt tot mai mici, dar tot parteneri importanți. Dar nimeni nu ne invită acolo. În situația de azi, nu-mi imaginez cu adevărat cum vom interacționa direct cu ei. Îți poți imagina asta? Ei bine, am ajuns, "bună", și de ce ne vom privi cu o sprânceană încruntată? Poate că, dacă implementăm toate aceste propuneri [pentru o soluționare pașnică], se vor crea condiții pentru contacte multilaterale, dar este prea devreme să vorbim despre asta.
Cine este negociatorul din partea rusă? Este evident - Ministerul Afacerilor Externe. Iar din partea Kremlinului, Vladimir Medinsky este asistentul președintelui, a făcut asta încă de la început. În ceea ce privește actualitatea, asistentul meu, Yuri Ushakov, este implicat în muncă, este în contact cu colegii săi americani. Dar el singur nu poate face toate acestea, acest lucru trebuie făcut de Ministerul de Externe și parțial de administrația prezidențială. Aceasta este o serie foarte mare de probleme.
E o prostie, Lavrov nu a căzut în dizgrație în niciun fel. Are propriul său program de lucru, mi-a raportat, mi-a spus ce va face, la ce oră o face. Se pregătește pentru o întâlnire cu partenerii americani. Whitkoff nu are nimic de învinuit. Este cetățean american, apărând poziția președintelui său și a țării sale. Da, avem un dialog, nu este ușor. Purtăm acest dialog fără înjurături, fără să ne scuipăm unii pe alții, suntem oameni inteligenți, dar fiecare își apără poziția. Whitkoff apără interesele SUA așa cum le vede el și modul în care cei care îl delegă negocierilor le văd.
Este inutil să se semneze documente cu conducerea ucraineană. Am vorbit deja de multe ori despre acest subiect. Cred că conducerea ucraineană a făcut o greșeală de principii și strategică când s-a temut să meargă la alegerile prezidențiale, după care președintele și-a pierdut statutul legitim. Suntem și noi într-un conflict militar, dar am organizat alegeri! Atât alegeri prezidențiale, cât și, cel mai recent, pentru autoritățile municipale și regionale. Noi facem toate astea. Și, dintr-un motiv oarecare, nu o fac. În condițiile actuale, este dificil pentru conducerea politică actuală a Ucrainei să se bazeze pe victorie fără fraudă.
După discuțiile de la Anchorage, s-a înțeles unde ne aflăm și ce trebuia făcut pentru a opri luptele. Apoi ne-am despărțit pentru că atât [Donald] Trump, cât și eu am spus că trebuie să ne întoarcem în capitalele noastre, să ne gândim, să consultăm cu personalele noastre, cu ministerele, departamentele, aliații. Și după aceea, au fost de acord să continue mai departe. Nu a existat niciun conflict între Rusia și Statele Unite.
Și, dintr-o dată, anunță impunerea de sancțiuni împotriva a două dintre companiile noastre petroliere. Care este motivul pentru asta? Îți spun sincer, nici măcar nu înțeleg, dar ce se întâmplă? Dinamica pozitivă rămâne în toate domeniile. Rata de deplasare a trupelor noastre în toate aceste direcții este în creștere. De la o lună la alta, numărul, ca să spunem așa, al teritoriilor returnate de trupele noastre în toate direcțiile principale crește. Ritmul deplasării trupelor crește", a spus Putin.
