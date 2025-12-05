Vladimir Putin este pregătit să se facă stăpân pe Marea Neagră. Patrulările în zonă s-au intensificat

Vladimir Putin a avertizat că Rusia poate recurge la atacuri asupra porturilor și navelor care aprovizionează Ucraina, dacă tensiunile cu Europa vor escalada. În ciuda pierderilor suferite de Flota Mării Negre, Kremlinul susține că are suficiente mijloace pentru a bloca accesul Ucrainei la Marea Neagră.

Ministrul adjunct de Externe al Rusiei, Aleksandr Grușko, a acuzat Occidentul că se pregătește pentru o confruntare militară și a criticat OSCE, susținând că organizația s-a poziționat în favoarea Ucrainei.

Oficialul rus a mai declarat că regiuni precum Marea Neagră, Marea Baltică și Arctica au devenit puncte de tensiune militară din cauza politicilor NATO și UE.

„Conceptul de securitate sporită cu mai puține arme a fost înlocuit de o dorință de a obține superioritate militară în toate domeniile și în toate teatrele de operațiuni. Regiunea Baltică, a Mării Negre și Arctica au fost transformate de UE și NATO în zone de confruntare", a declarat Grușko, potrivit European Pravda.

În ultimele săptămâni, Rusia a efectuat atacuri asupra porturilor din sudul Ucrainei, inclusiv Izmail, provocând incendii pe nave civile și avariind infrastructura portuară.

Moscova folosește rachete Iskander și drone Geranium, iar experții spun că rachetele sunt lansate pe traiectorii mai dificile pentru apărarea aeriană. Rusia testează, de asemenea, versiuni navale ale bombelor FAB-500 pentru a bloca accesul în porturi de la distanță.

În paralel, Statele Unite și-au reluat misiunile de supraveghere în Marea Neagră. La 4 decembrie, un avion P-8A Poseidon a zburat deasupra coastei românești, efectuând patrulări și colectând informații, în contextul tensiunilor crescânde din zonă.