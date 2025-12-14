Proteste la Tel Aviv: Mulțimea cere ca Netanyahu să nu fie grațiat în dosarele de corupție
Aproximativ 1.500 de oameni au protestat la Tel Aviv, cerând ca premierul Benjamin Netanyahu să nu fie grațiat, precum și o anchetă de stat privind atacul Hamas din 7 octombrie.
Sâmbătă seara, Piața Habima din Tel Aviv a devenit din nou centrul nemulțumirii publice față de guvernul condus de Benjamin Netanyahu. Aproximativ 1.500 de persoane au participat la un protest anti-guvernamental. Manifestații mai mici au avut loc simultan la Ierusalim, Haifa și în alte localități din Israel.
Demonstranții au cerut în mod explicit ca președintele Isaac Herzog să nu acorde grațierea premierului în procesele de corupție aflate încă pe rol, potrivit The Times of Israel.
Soarta lui Ran Gvili, ultimul ostatic decedat al cărui trup se află încă în Fâșia Gaza, s-a aflat în prim-planul protestului. Fotografia acestuia a devenit un simbol al eșecului autorităților de a aduce toți ostaticii acasă.
„Luptăm astăzi pentru că Ran Gvili este încă în Gaza", a declarat Kalanit Sharon, una dintre organizatoarele protestului și coordonatoarea Pink Front. „Acestea sunt valorile pe care am fost crescuți să le apărăm".
Mișcarea civică folosește protestul cultural și activismul public pentru a cere responsabilitate și a critica deciziile guvernamentale.Netanyahu, responsabil de atacul Hamas, spun protestatarii
Discursurile au vizat și responsabilitatea politică pentru atacul Hamas din 7 octombrie 2023. Protestatarii continuă să ceară înființarea unei comisii de anchetă de stat care să analizeze eșecurile ce au precedat atacul.
„Va fi un stat evreiesc, democratic și sigur sau unul mesianic și extremist?", au întrebat în piață reprezentanți ai grupului de rezerviști „Frații de Arme". Gruparea este alcătuită în mare parte din rezerviști ai armatei israeliene și organizează proteste pentru apărarea democrației și tragerea la răspundere a guvernului.
„Fiecare ostatic ucis este un act de acuzare", a spus una dintre protestatare, al cărei frate a murit în captivitatea Hamas. „Ei sfințesc moartea, noi sfințim viața - sunt chiar cuvintele lui Netanyahu. Și totuși, deciziile lui au permis moartea", a afirmat ea.
Însă, cel mai tensionat moment al protestului a fost legat de informațiile potrivit cărora s-ar fi discutat o posibilă grațiere a premierului în schimbul acceptării unei comisii de anchetă.
Tatăl unei tinere ucise, din armata israeliană, Eyal Eshel, a criticat dur această propunere, spunând că o grațiere ar însemna o ștergere a responsabilității pentru eșecurile care au dus la tragedie. „Nu va exista nicio grațiere pentru ziua de 7 octombrie. Nu pentru cei care au eșuat atât de grav!"
„Netanyahu nu cere o grațiere și nu o merită. Cere să rămână la putere, fără controale și echilibre. Președintele Herzog ar fi trebuit să respingă imediat o asemenea solicitare", au transmis manifestanții.
Israelul a fost zguduit în 2023 de ample proteste săptămânale împotriva reformei judiciare propuse de guvern. Demonstrațiile, care au adus sute de mii de oameni în stradă, s-au oprit după ce atacul Hamas din 7 octombrie.
Protestele au fost reluate ulterior, de această dată cu accent pe recuperarea ostaticilor.
Într-un final, toți ostaticii în viață au fost eliberați în urma unui armistițiu negociat de SUA. Însă recuperarea trupurilor celor decedați a întârziat, menținând tensiunea publică. Ran Gvili este singurul ostatic al cărui trup nu a fost încă recuperat.
Autoritățile israeliene susțin că au transmis mediatorilor numele unor teroriști din Jihadul Islamic Palestinian, care ar putea cunoaște locul înhumării sale.
