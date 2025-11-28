"Ești proastă?" - Donald Trump a răbufnit după întrebarea unei jurnaliste

Președintele SUA, Donald Trump, a numit-o pe o jurnalistă drept „proastă", după ce a fost întrebat de ce consideră administrația fostului președinte Joe Biden responsabilă pentru atacul asupra Gărzii Naționale. Declarația lui a avut loc în timpul conversației președintelui american cu jurnaliștii, cu ocazia Zilei Recunoștinței.

Inspectorul general al Departamentului de Justiție a raportat anul acesta că afganii aduși în Statele Unite au fost verificați temeinic de către Departamentul de Securitate și FBI. Când ea a insistat să ofere lămuriri, el a întrerupt-o brusc:

"Pentru că ei au fost cei care l-au lăsat să intre! Ești prostă? Ești o persoană proastă? Au ajuns cu avionul, împreună cu mii de oameni care nu ar fi trebuit să fie deloc aici. Sub Biden, a domnit haosul complet. Oamenii au fost scoși din aeroportul din Kabul, umpluți ca conservele, fără o inspecție corespunzătoare. Și acum acest monstru trage în eroii noștri. Pui o întrebare prostească. Următorul!", a spus Trump indignat. "Știri false! Ești o persoană proastă. Nu vreau să ascult asta. Deja am reparat-o, dar răul a fost făcut. Dumnezeu să ne protejeze armata. Să aveți o Zi a Recunoștinței minunată", a spus Trump.

Nu este prima dată când Trump are astfel de ieșiri cu presa. Jurnalista Bloomberg, Catherine Lucy, aflată la bordul Air Force One, l-a întrebat pe președintele Trump ce anume a vrut să spună infractorul sexual Jeffrey Epstein când a susținut că șeful statului "știa despre fete". Ca răspuns, liderul american a arătat cu degetul spre ea și a izbucnit brusc: "Taci, taci, scroafo". După o întrebare a unui jurnalist, Trump a răspuns că nu știe nimic despre aceste "fete". El a adăugat că Epstein comunica adesea cu fostul președinte al SUA Bill Clinton și cu fostul CEO al Harvard, Lawrence Summers.