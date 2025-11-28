"Ești proastă?" - Donald Trump a răbufnit după întrebarea unei jurnaliste

Postat la: 28.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

Președintele SUA, Donald Trump, a numit-o pe o jurnalistă drept „proastă", după ce a fost întrebat de ce consideră administrația fostului președinte Joe Biden responsabilă pentru atacul asupra Gărzii Naționale. Declarația lui a avut loc în timpul conversației președintelui american cu jurnaliștii, cu ocazia Zilei Recunoștinței.

Inspectorul general al Departamentului de Justiție a raportat anul acesta că afganii aduși în Statele Unite au fost verificați temeinic de către Departamentul de Securitate și FBI. Când ea a insistat să ofere lămuriri, el a întrerupt-o brusc:

"Pentru că ei au fost cei care l-au lăsat să intre! Ești prostă? Ești o persoană proastă? Au ajuns cu avionul, împreună cu mii de oameni care nu ar fi trebuit să fie deloc aici. Sub Biden, a domnit haosul complet. Oamenii au fost scoși din aeroportul din Kabul, umpluți ca conservele, fără o inspecție corespunzătoare. Și acum acest monstru trage în eroii noștri. Pui o întrebare prostească. Următorul!", a spus Trump indignat. "Știri false! Ești o persoană proastă. Nu vreau să ascult asta. Deja am reparat-o, dar răul a fost făcut. Dumnezeu să ne protejeze armata. Să aveți o Zi a Recunoștinței minunată", a spus Trump.

Nu este prima dată când Trump are astfel de ieșiri cu presa. Jurnalista Bloomberg, Catherine Lucy, aflată la bordul Air Force One, l-a întrebat pe președintele Trump ce anume a vrut să spună infractorul sexual Jeffrey Epstein când a susținut că șeful statului "știa despre fete". Ca răspuns, liderul american a arătat cu degetul spre ea și a izbucnit brusc: "Taci, taci, scroafo". După o întrebare a unui jurnalist, Trump a răspuns că nu știe nimic despre aceste "fete". El a adăugat că Epstein comunica adesea cu fostul președinte al SUA Bill Clinton și cu fostul CEO al Harvard, Lawrence Summers.

loading...
DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

"Ești proastă?" - Donald Trump a răbufnit după întrebarea unei jurnaliste

Postat la: 28.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

0

Președintele SUA, Donald Trump, a numit-o pe o jurnalistă drept „proastă", după ce a fost întrebat de ce consideră administrația fostului președinte Joe Biden responsabilă pentru atacul asupra Gărzii Naționale. Declarația lui a avut loc în timpul conversației președintelui american cu jurnaliștii, cu ocazia Zilei Recunoștinței.

Inspectorul general al Departamentului de Justiție a raportat anul acesta că afganii aduși în Statele Unite au fost verificați temeinic de către Departamentul de Securitate și FBI. Când ea a insistat să ofere lămuriri, el a întrerupt-o brusc:

"Pentru că ei au fost cei care l-au lăsat să intre! Ești prostă? Ești o persoană proastă? Au ajuns cu avionul, împreună cu mii de oameni care nu ar fi trebuit să fie deloc aici. Sub Biden, a domnit haosul complet. Oamenii au fost scoși din aeroportul din Kabul, umpluți ca conservele, fără o inspecție corespunzătoare. Și acum acest monstru trage în eroii noștri. Pui o întrebare prostească. Următorul!", a spus Trump indignat. "Știri false! Ești o persoană proastă. Nu vreau să ascult asta. Deja am reparat-o, dar răul a fost făcut. Dumnezeu să ne protejeze armata. Să aveți o Zi a Recunoștinței minunată", a spus Trump.

Nu este prima dată când Trump are astfel de ieșiri cu presa. Jurnalista Bloomberg, Catherine Lucy, aflată la bordul Air Force One, l-a întrebat pe președintele Trump ce anume a vrut să spună infractorul sexual Jeffrey Epstein când a susținut că șeful statului "știa despre fete". Ca răspuns, liderul american a arătat cu degetul spre ea și a izbucnit brusc: "Taci, taci, scroafo". După o întrebare a unui jurnalist, Trump a răspuns că nu știe nimic despre aceste "fete". El a adăugat că Epstein comunica adesea cu fostul președinte al SUA Bill Clinton și cu fostul CEO al Harvard, Lawrence Summers.

DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE