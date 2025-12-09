Publicarea Strategiei de securitate națională (NSS) a administrației Trump a declanșat, așa cum era de așteptat, o furtună în coridoarele puterii de la Kiev și din capitalele europene, în timp ce Moscova a salutat-o, conform American Conservative

Limbajul dur al documentului, care declară ca prioritate urgentă încheierea războiului din Ucraina, a fost întâmpinat cu un amestec de indignare și negare din partea elitelor transatlantice. Aceste reacții relevă o ciocnire fundamentală între idealismul transatlantic înrădăcinat și realismul american renașcent.

În primul rând, strategia este o dovadă clară că planul de pace în 28 de puncte al președintelui Donald Trump privind Ucraina nu este o aberație și nici produsul manipulării involuntare a trimisului său special Steve Witkoff de către diplomații ruși - o idee care a dat naștere unor teorii absurde care susțin că planul a fost „elaborat la Moscova". Este vorba de punerea în aplicare logică și fermă a unei noi doctrine strategice care pune interesele americane pe primul plan și cere o revenire la realism în Europa.

De prea mult timp, politica SUA a fost condusă de o ideologie moralistă care subordonează interesul național obiectivului nerealizabil al unei victorii totale a Ucrainei. Noua NSS reprezintă o ruptură decisivă față de această abordare. Ea fundamentează politica externă americană pe realitățile necosmetizate ale puterii, riscului și orientării strategice. Implicațiile pentru războiul din Ucraina sunt clare: obiectivul Washingtonului nu mai este acela de a alimenta un conflict indirect pe termen nelimitat, ci de a impune o pace negociată și de a restabili un echilibru de putere care să prevină o ciocnire directă catastrofală între puterile nucleare.

NSS 2025 se bazează pe principiul fundamental „America First" (America pe primul loc), pentru care Trump a primit un mandat democratic clar. Aceasta afirmă în mod explicit că Statele Unite nu mai „susțin întreaga ordine mondială ca Atlas" și că aliații săi bogați și capabili trebuie să-și asume responsabilitatea principală pentru propriile regiuni și apărare. Această declarație nu este retorică sau filosofică; este o directivă pentru întregul aparat de politică externă al SUA.

Aplicată Europei, această logică duce la câteva concluzii nenegociabile care modelează în mod direct finalul conflictului din Ucraina:

În primul rând, încheierea războiului este un interes primordial al SUA pentru a preveni o escaladare neintenționată și potențial catastrofală cu Rusia, care ar putea duce la un posibil conflict nuclear în viitor.

În al doilea rând, Europa trebuie să se descurce singură, ceea ce înseamnă reducerea prezenței militare și a ajutorului SUA și promovarea unei mai mari autonomii europene.

În al treilea rând, extinderea NATO a luat sfârșit. Strategia vizează să pună capăt percepției NATO ca alianță în continuă expansiune și, de asemenea, să prevină o astfel de expansiune în realitate. Această concluzie este direct legată de războiul din Ucraina, deoarece Moscova a considerat în mod clar potențiala aderare a Ucrainei la o alianță militară ostilă ca un casus belli.

În al patrulea rând, trebuie restabilită stabilitatea strategică cu Rusia, recunoscând inutilitatea și pericolul unei stări permanente - și în escaladare - de ostilitate cu o mare putere dotată cu arme nucleare.

Acestea nu sunt puncte izolate, ci părți ale unui cadru integrat. Strategia critică oficialii europeni pentru că nutresc „așteptări nerealiste" cu privire la război, menționând că, deși o majoritate semnificativă a europenilor dorește pacea, dorințele lor nu se reflectă în politica oficială. Pe scurt, Washingtonul se angajează acum să impună realitatea strategică aliaților pe care îi consideră că au pierdut legătura cu aceasta.

În acest context strategic, cadrul de pace în 28 de puncte al lui Trump se revelează a fi ceea ce este cu adevărat: un instrument pragmatic al politicii americane. Când obiectivul principal este să pui capăt rapid unui război, diplomația concentrează inevitabil presiunea asupra părții asupra căreia ai cea mai mare influență. Nu numai că Rusia deține inițiativa militară pe teren, dar SUA au puține instrumente neescalatorii rămase pentru a exercita presiune asupra Moscovei. În schimb, Washingtonul deține o influență imensă și directă asupra Kievului.

Prin urmare, o strategie care vizează o încheiere rapidă duce în mod logic la exercitarea de presiuni asupra Ucrainei pentru a obține concesii. Elementele planului Trump - ajustări teritoriale, interzicerea oficială a aderării Kievului la NATO, restricții asupra armatei ucrainene și interzicerea confiscării activelor suverane ale Moscovei - nu sunt o „listă de dorințe" a Rusiei, ci compromisuri calculate, menite să creeze un acord pe care Kremlinul l-ar putea accepta. Acestea se aliniază perfect cu obiectivele NSS de a opri extinderea NATO și de a reduce tensiunile cu Rusia. Hotărârea administrației cu privire la aceste puncte este evidentă, deoarece oficialii au semnalat intenția de a continua cu prevederile cheie, în ciuda protestelor europene și ucrainene.

În plus, accentul pus de strategie pe evitarea implicărilor pe termen lung face foarte puțin probabil ca SUA să ofere Kievului garanții solide de securitate care ar putea lega America de un conflict viitor. Obiectivul este de a scoate SUA din criză, nu de a-și asuma un angajament nou, fără termen limită.

Calea trasată de NSS nu va fi ușoară. O facțiune puternică, bipartizană, a establishmentului de la Washington - incluzând figuri din fosta administrație Trump, precum Mike Pompeo - rămâne hotărâtă să saboteze orice acord de pace, etichetând realismul drept conciliere. Acești falci de război, unii cu legături financiare îngrijorătoare cu industria de apărare, desfășoară o acțiune de apărare prin scurgeri de informații în mass-media și presiuni politice.

Cu toate acestea, publicarea noii NSS modifică acest câmp de luptă politic. Este documentul fundamental care ghidează puterea executivă. Funcționarii de carieră din Departamentul de Stat și din ambasadele din întreaga lume au acum datoria de a-și alinia acțiunile cu obiectivele sale, indiferent de opiniile personale. Cu un președinte republican și un Congres controlat de republicani, administrația dispune de un capital politic semnificativ pentru a pune în aplicare această viziune, cel puțin pe termen scurt.

Întrebarea finală este dacă Moscova va considera termenii oferiți suficienți. Kremlinul a indicat dezacorduri cu privire la unele puncte. Cu toate acestea, noua strategie a SUA demonstrează o înțelegere sobră a dinamicii puterii: poziția Rusiei pe câmpul de luptă îi conferă putere de negociere. Dacă oferta inițială se dovedește insuficientă, logica NSS sugerează că Washingtonul ar putea fi pregătit să crească presiunea asupra Kievului și Europei sau să ofere garanții suplimentare Moscovei, pentru a-și atinge obiectivul primordial de a pune capăt războiului.

Cu toate acestea, responsabilitatea de a nu-și supraestima puterea îi revine și președintelui rus Vladimir Putin. Strategia reprezintă o oportunitate rară pentru Moscova; pentru a o valorifica, ar fi nevoie de previziune pentru a avansa către o relație stabilă, chiar dacă prudentă, cu Statele Unite.

Era în care America susținea fanteziile Europei în materie de securitate s-a încheiat. Noua Strategie de Securitate Națională impune o pace în Ucraina care să servească intereselor americane - acordând prioritate stabilității în detrimentul justiției maximaliste, dezamorsării conflictului în detrimentul atitudinii morale și muncii diplomatice asidue în detrimentul nebuniei seducătoare a unui război fără sfârșit. Este o corecție dificilă, dar necesară, care oferă singura cale plauzibilă de a salva ceea ce a mai rămas din suveranitatea ucraineană, evitând în același timp un dezastru mult mai amplu, care ar putea duce la sfârșitul civilizației.