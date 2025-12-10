A început demersul de retragere a SUA din NATO. Ce motive se invocă și ce șanse sunt pentru reușită

Un congresman american, republicanul Thomas Massie, a propus în mod oficial retragerea Statelor Unite din Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO).

Massie este cunoscut pentru opiniile sale oarecum „izolaționiste" și nu este un aliat al lui Trump, fiind cel care a condus acțiunea de publicare a dosarelor Epstein. Prin urmare, e posibil ca demersul acestuia să se lovească de un refuz categoric, gestul în sine fiind probabil să stârnească doar o dezbatere în societatea americană (și nu numai).

Thomas Massie (R-KY) a introdus HR 6508, Legea NATO, pentru a scoate SUA din Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO). E vorba de „legea privind organizațiile care nu sunt de încredere", care impune președintelui să notifice retragerea din NATO în termen de 30 de zile de la adoptare și interzice orice fonduri americane să ajungă la alianță.

Argumentele aduse:

"NATO este o relicvă a Războiului Rece. Ar trebui să ne retragem din NATO și să folosim acei bani pentru a ne apăra propria țară, nu țările socialiste", a spus reprezentantul Thomas Massie. "NATO a fost creată pentru a contracara Uniunea Sovietică, care s-a prăbușit acum mai bine de treizeci de ani. De atunci, participarea SUA a costat contribuabilii trilioane de dolari și continuă să riște implicarea SUA în războaie externe. Constituția noastră nu a autorizat încurcături străine permanente, lucru împotriva căruia Părinții Fondatori ne-au avertizat explicit. America nu ar trebui să fie pătura de securitate a lumii - mai ales când țările bogate refuză să-și plătească propria apărare."

Ce prevede documentul invocat de politician

- Cere președintelui să notifice oficial NATO despre retragerea SUA conform articolului 13 din Tratatul Atlanticului de Nord.

- Concluzionează că scopul inițial al NATO în timpul Războiului Rece nu mai este aliniat cu interesele actuale de securitate națională ale SUA.

- Constată că reărezentanții europeni ai NATO au o capacitate economică și militară adecvată pentru a-și asigura propria apărare.

- Împiedică utilizarea fondurilor contribuabililor americani pentru bugetele comune ale NATO, inclusiv bugetul civil, bugetul militar și Programul de Investiții în Securitate", se arată într-o comunicare.

Totuși, gestul politicianului nu reprezintă în prezent un motiv de îngrijorare: astfel de propuneri sunt adesea introduse chiar și atunci când inițiatorul știe că probabil nu o să fie adoptate.

Uneori, scopul este de a forța un vot, astfel încât legislatorii să declare public dacă susțin sau se opun NATO.

Cu toate acestea, conducerea Camerei Reprezentanților din SUA poate bloca complet un vot dacă nu dorește ca reprezentanții să se pronunțe public, ceea ce este obișnuit în cazul propunerilor foarte controversate.

La fel ca multe proiecte de lege ale Congresului, acest proiect de lege s-ar putea să nu ajungă nicăieri și să evidențieze pur și simplu o dezbatere în cadrul Partidului Republican și în rândul alegătorilor americani, care sunt de fapt din ce în ce mai interesați de izolaționismul american.

Se preconizează că oponenții vor argumenta că:

Părăsirea NATO ar slăbi influența globală a SUA și ar oferi țărilor precum Rusia și China mai mult spațiu de manevră.

NATO și-a dovedit importanța pentru prevenirea războaielor, mai ales având în vedere invazia Rusiei în Ucraina.

Costul implicării SUA este relativ mic în comparație cu ceea ce oferă alianța: apărare comună, influență diplomatică și descurajare împotriva amenințărilor majore.