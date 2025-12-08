The Atlantic dezleagă enigma: Putin are un cod de la Leningrad pe care Trump nu îl înțelege

Donald Trump a încercat tot felul de trucuri contradictorii în căutarea păcii în Ucraina: l-a primit pe Vladimir Putin în Alaska, a ajutat Kievul să arunce în aer rafinăriile de petrol rusești, a oferit Rusiei teritorii pe care aceasta nu a reușit să le cucerească militar.

Dar niciunul n-a funcționat. Publicația The Atlantic din Statele Unite dezleagă enigma: Putin are un cod de la Leningrad, pe care Trump nu îl înțelege. Unde Trump vede o înțelegere, Putin vede supunere. Unul dintre motive ar putea fi faptul că Trump și Putin sunt personalități fundamental incompatibile. Trump vede totul ca pe o afacere, iar pentru Putin, orice afacere este o dovadă de slăbiciune, susține Andrew Ryvkin într-o analiză din The Atlantic.

Niciuna dintre strategiile președintelui american nu pare să fi avut un efect semnificativ. Kremlinul își menține poziția, iar Trump nu reușește să-l convingă. Joi, Putin a declarat că anumite părți ale planului de pace al SUA sunt inacceptabile și că Rusia va cuceri teritoriul ucrainean cu forța.

Trump este o creatură a lumii imobiliare din Manhattan; Putin a crescut în mijlocul ruinelor Leningradului postbelic. Curțile sovietice l-au format. În ele, el a interiorizat regulile "ponyatiya" (cuvânt rusesc) - un cod nescris, tradus aproximativ ca „conceptele" sau „înțelegerile", care își are originea în gulagurile lui Stalin și care încă guvernează o mare parte din viața din Rusia, indiferent de cine se află la putere.

"Ponyatiya" din tinerețea lui Putin însemna, în general, să nu-ți trădezi niciodată gașca și să-ți aperi întotdeauna prietenii. Putin încă trăiește după aceste reguli. El a păstrat același cerc de prieteni din anii 1980 - mulți dintre ei sunt acum miliardari - și, indiferent cât de prost gestionează o situație, ei nu sunt aproape niciodată pedepsiți.

Ponyatiya însemna să nu lași niciodată o insultă fără răspuns. Gândiți-vă la dezertori care au sfârșit prin a fi uciși. Putin abordează politica externă conform aceluiași cod. Ierarhia este absolută. Cei puternici trebuie respectați, iar cei slabi trebuie să se supună.

Faptul că președintele ucrainean Volodimir Zelenski conduce acum o țară care împiedică Rusia să-și recâștige gloria imperială creează o disonanță cognitivă. Un comediant ar trebui să fie slab; o națiune mai mică ar trebui să se supună, iar poporul său ar trebui să tacă. Conform aceleiași logici, Putin ar trebui să considere un președinte american la fel de puternic. Cu toate acestea, Trump s-a prezentat în mod constant ca fiind partea mai slabă.

Timp de ani de zile, Trump a fost dornic să demonstreze că are o relație excelentă cu Putin. L-a curtat pe liderul rus cu summituri, deschideri diplomatice și convorbiri telefonice lungi, chiar dacă restul lumii libere îl evitau. Trump nu și-a ascuns admirația. L-a numit pe Putin „geniu" pentru că a mutat trupe în estul Ucrainei, l-a lăudat ca fiind dur și, la un moment dat, a spus că dictatorul rus „ne depășește în inteligență la fiecare pas".

Mass-media a completat restul imaginii, sugerând că Trump era gata să renunțe la interesele, principiile și aliații Americii pentru a fi acceptat de un adversar. Putin ar fi putut ajunge la aceeași concluzie și, urmând codul străzii, s-a considerat dominant, iar pe președintele SUA ca renunțând la pretenția de a fi respectat de Putin. Uneori, Putin își lasă să se vadă atitudinea față de Trump. La summitul SUA-Rusia din 2018, Trump s-a aliat public cu Putin împotriva propriilor agenții de informații.

Trump a abordat în mare parte războiul din Ucraina ca pe o tranzacție comercială - un simplu quid pro quo. Casa Albă a prezentat în repetate rânduri o listă de propuneri pentru Putin pentru a pune capăt războiului: recunoașterea Crimeii ca teritoriu rus, controlul de jure asupra unor părți din estul Ucrainei și un pachet de stimulente economice.

Conținutul acestor oferte contează mai puțin decât actul de a le face; în lumea lui Putin, inițierea unei înțelegeri este un semn de slăbiciune. În momentul în care Trump întinde mâna, se prezintă ca fiind supus și îl invită pe Putin să ceară mai mult. O strategie mai bună ar fi să exercite presiune și să aștepte ca Putin să facă primul pas. Cu alte cuvinte, în relația cu Putin, Trump continuă să creadă că intră într-o sală de ședințe din Manhattan, când de fapt intră într-o curte din Leningrad - și clipește primul.

Putin a făcut și el greșeli în această relație, cum ar fi presupunerea că Trump nu este capabil să adopte o poziție dură față de Rusia. Înainte de ultima propunere de pace, președintele american a impus sancțiuni celor două mari companii petroliere rusești, a aplicat o taxă de 50% Indiei pentru achiziționarea de petrol și arme rusești și a inițiat discuții cu China pentru a exercita presiuni asupra Moscovei în vederea încheierii războiului din Ucraina.

Dacă negocierile se vor încheia cu un eșec, așa cum pare probabil, Trump ar putea reacționa cu frustrare și ar putea impune sancțiuni suplimentare Rusiei. Sau, la fel de probabil, ar putea demonstra cât de puțin a învățat, revenind cu o altă înțelegere.

Când Washingtonul îl întâmpină pe Putin cu laude, primește în schimb zâmbete, strângeri de mână și o reiterare a cererilor maximaliste ale Moscovei. Trump nu trebuie să devină prieten cu Ucraina și, aproape sigur, nu o va face niciodată. Dar trebuie să învețe cum să se descurce cu Putin. Abia atunci curtea din Leningrad, cu regulile sale nescrise, va înceta să mai fie suficient de mare pentru amândoi.