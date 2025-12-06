WSJ: "Strategia prin care Trump vrea să distrugă Europa"
Postat la: 06.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Un document strategic anual, care descria amenințările de la China la Rusia, își îndreaptă acum o parte din limbajul cel mai dur către aliații NATO. Timp de ani, guvernul SUA a publicat o Strategie de Securitate Națională anuală care prezintă modul în care Washingtonul vede lumea și abordarea sa pentru a gestiona amenințările iminente, de la China la Rusia și până la traficanții de droguri din America Latină.
Săptămâna aceasta, versiunea administrației Trump a părut să își rezerve tonul cel mai dur pentru o nouă țintă: cei mai apropiați aliați ai Americii din Europa, arată o analiză a influentei publicații americane de dreapta The Wall Street Journal. Documentul de 30 de pagini descrie națiunile europene ca fiind puteri rătăcite, în declin, care și-au cedat suveranitatea Uniunii Europene și sunt conduse de guverne care suprimă democrația și amuțesc vocile care doresc o turnură mai naționalistă.
Strategia susține că Europa - vechiul aliat al SUA - se confruntă cu o „ștergere civilizațională" prin imigrație, care l-ar putea face „de nerecunoscut" în două decenii - transformând totodată mai mulți aliați ai Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în țări majoritar „non-europene". Concluzia este că regiunea ar putea deveni prea slabă pentru a fi „aliați de încredere". Documentul subliniază cât de radical remodelează administrația Trump politica externă americană tradițională și este probabil să adâncească diviziunile din alianța transatlantică, care, în mare parte, a menținut pacea în Europa de la Al Doilea Război Mondial și a promovat valorile occidentale în întreaga lume.
Documentul a venit ca un duș cu apă rece în capitalele europene. Liderii europeni care citesc documentul trebuie „să presupună că relația transatlantică tradițională a murit", a declarat Katja Bego, cercetător senior la Chatham House, un think tank din Londra. Timothy Garton Ash, un proeminent istoric britanic, a descris documentul „drept mama tuturor apelurilor de trezire" pentru Europa. "Ne aflăm în această poziție extraordinară în care SUA este încă, în mod obiectiv, un aliat al Europei, dar, în mod subiectiv, cel puțin în administrația Trump și în viziunea multor europeni, nu ne mai vedem unul pe altul în acest fel", a spus el.
Multe puncte din Strategia de Securitate Națională sunt ecoul criticilor pe care vicepreședintele JD Vance le-a formulat pentru prima dată la câteva săptămâni după instalarea administrației, la o conferință de securitate de la München, în februarie. Acestea amplifică criticile la adresa Europei formulate de susținătorii MAGA și evidențiază diferențele transatlantice.
„Practic, documentul declară o opoziție fățișă față de Uniunea Europeană", a spus Garton Ash. „Este discursul notoriu al lui JD Vance de la München, dar amplificat, și ca politică oficială a SUA." Strategia afirmă că UE - o instituție pe care SUA a ajutat la înființarea ei în urmă cu decenii - și alte organizații transnaționale „subminează libertatea politică și suveranitatea". De asemenea, acuză multe guverne europene de „subminare a proceselor democratice", deși nu precizează ce înțelege prin aceasta.
Paradoxul e că toate țările din Europa de vest au un scor mai bun decât SUA în clasamentul global al libertății și democrației, potrivit Freedom House, o organizație non-profit cu sediul în SUA. Tonul și criticile țintite la adresa Europei contrastează cu abordarea documentului față de rivalii sau amenințările tradiționale ale SUA, cum ar fi Rusia. Rusia nu este menționată nici măcar o singură dată ca o posibilă amenințare la adresa intereselor SUA.
Secțiunea despre Europa evidențiază, de asemenea, diferențele cu privire la războiul din Ucraina, acuzând oficialii europeni că au „așteptări nerealiste" cu privire la război. În mod semnificativ, documentul poziționează SUA mai mult ca un arbitru între Europa și Rusia, decât ca aliat al Europei care se opune Rusiei, rol pe care America l-a avut de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. Documentul solicită, de asemenea, ca NATO să nu mai fie „o alianță în continuă expansiune".
„Documentul se citește ca un pledoarie în favoarea poziției ruse, solicitând statelor europene să reînceapă lucrul cu Rusia și oferind SUA ca vehicul pentru a realiza acest lucru", a declarat Phillips O'Brien, profesor de studii strategice la Universitatea St. Andrews, din Scoția, în buletinul său informativ zilnic. „Aceasta este o strategie de distrugere a Europei actuale, de a o face MAGA."
În loc să prezinte o Americă mai izolaționistă - așa cum au pledat mulți în mișcarea MAGA - Katja Bego de la Chatham House a spus că documentul arată că administrația Trump dorește să remodeleze activ Europa după propria sa imagine. „Scopul nostru ar trebui să fie acela de a ajuta Europa să își corecteze traiectoria actuală", se arată în strategie. „Vrem ca Europa să rămână europeană, să își recapete încrederea civilizațională în sine și să își abandoneze concentrarea eșuată asupra sufocării de reglementare."
O secțiune prezintă un obiectiv de politică externă a SUA de a „cultiva rezistența la traiectoria actuală a Europei în cadrul națiunilor europene", pe care analiștii o citesc ca pe o ingerință americană fățișă în politica europeană și un sprijin pentru partidele de extremă-dreapta sau anti-imigrație din Germania, Franța, Marea Britanie și alte țări. Documentul nu menționează modelarea rezultatelor politice în alte regiuni globale.
Nathalie Tocci, director al Institutului pentru Afaceri Internaționale din Roma și fost consilier diplomatic al UE, a spus că documentul prezintă o viziune destul de coerentă a unei lumi dominate de trei mari puteri - SUA, China și Rusia - care au zone de cooperare și zone de influență. „Cred că este destul de clar că Europa este văzută de administrație ca fiind în „meniul colonial" pentru dominare fie de către SUA, fie de către Rusia", a spus ea. „Așa că, pentru mine, întrebarea reală este: „Ce altceva trebuie să se întâmple pentru ca noi, europenii, să ne trezim la realitate?""
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Vladimir Putin este pregătit să se facă stăpân pe Marea Neagră. Patrulările în zonă s-au intensificat
Vladimir Putin a avertizat ca Rusia poate recurge la atacuri asupra porturilor și navelor care aprovizioneaza Ucraina, d ...
-
După SUA, și Italia anunță încetarea acordării ajutorului militar Ucrainei
Dupa SUA, inca un stat membru NATO important face un pas inapoi: Italia anunța ca nu va mai sprijini militar Ucraina. &I ...
-
Ceartă Madame Lagarde - Frau Ursula: Șefa Băncii Europene spune că UE încalcă statul de drept prin acordarea unui împrumut Ucrainei din activele rusești înghețate
Planul propus de Comisia Europeana (CE) de a acorda un imprumut „reparatoriu" Ucrainei este „limitat justifi ...
-
Care sunt jocurile de putere de la Washington în urma cărora ar putea să pice șeful Pentagonului Pete Hegsett
Principalul organism independent de supraveghere a Pentagonului a constatat ca secretarul Apararii, Pete Hegsett, a inca ...
-
Toate dedesubturile vizitei lui Putin la New Delhi: Petrol, apărare şi geopolitică
Presedintele rus Vladimir Putin incepe joi o vizita de doua zile in India, unde se va intalni cu prim-ministrul Narendra ...
-
Eșec major în negocierile dintre Vladimir Putin și omul lui Trump: La Moscova nu s-a ajuns la niciun compromis
Nu s-a ajuns la niciun "compromis" in problema spinoasa a teritoriilor ocupate de Rusia in Ucraina dupa o intalnire la M ...
-
Presiunea lui Donald Trump este uriașă: Liderii din Europa se pregătesc pentru un acord neplăcut în cazul Ucrainei
Presiunea exercitata de Donald Trump pentru a pune capat razboiului din Ucraina starnește temeri in Europa privind un ac ...
-
Investitori apropiați lui Trump negociază în secret privind achiziția unor active rusești, susține Wall Street Journal
Investitori americani, apropiați ai fostului președinte Donald Trump, și mari companii energetice au inceput negocieri s ...
-
Europa demarează un plan de mare amploare: La nivel mondial este o bătălie uriașă pentru cea mai râvnită resursă a planetei
Comisia Europeana va prezenta in aceasta saptamana un set de masuri menit sa diminueze dependenta regiunii de materiile ...
-
Războiul de la vârful Armatei americane nu mai poate fi ascuns
Secretarul armatei americane, Dan Driscoll, și șeful Pentagonului, Pete Hegseth, au o relație tensionata, aceasta fiind ...
-
„Satan 2" ar fi explodat în Rusia. Testul super-rachetei lui Putin, un eșec catastrofal (The Moscow Times)
O racheta balistica „invincibila", pe care Vladimir Putin o prezenta drept varful arsenalului nuclear al Rusiei, a ...
-
Orban sfidează UE la Kremlin: „Vom continua să cumpărăm energie rusească"
Prim-ministrul ungar Viktor Orban s-a angajat vineri, in timpul unei intalniri cu presedintele Vladimir Putin la Kremlin ...
-
Putin a dezvăluit marea miză în negocierile cu SUA și UE: „Unul dintre punctele cheie fără de care nu va exista pace!"
Președintele rus Vladimir Putin a abordat cele mai fierbinți subiecte cu privire la razboiul din Ucraina și evoluția neg ...
-
"Ești proastă?" - Donald Trump a răbufnit după întrebarea unei jurnaliste
Președintele SUA, Donald Trump, a numit-o pe o jurnalista drept „proasta", dupa ce a fost intrebat de ce considera ...
-
"Răbdarea Europei s-a terminat": Alianța pregătește cel mai ferm răspuns la provocările hibride ale Moscovei
Țarile iau in considerare operațiuni cibernetice ofensive comune și exerciții militare surpriza, pe masura ce Moscova iș ...
-
Președinta Tanzaniei și-a pus întreaga familie în Guvern
Președinta Tanzaniei, Samia Suluhu Hassan, face valuri pe rețelele sociale dupa ce a numit membri ai familiei și apropia ...
-
Vladimir Putin a anunțat soarta Ucrainei: ordin crucial dat de liderul de la Kremlin
Autoritatile ruse trebuie sa sporeasca numarul de oameni care se identifica drept rusi si care vorbesc limba rusa in par ...
-
Detalii de culise din negocierile de pace din Ucraina: cine se află în spatele planului apărut în spațiul public
În octombrie, trimisul special prezidențial al SUA, Steve Whitkoff, l-a invitat pe consilierul prezidențial rus Iu ...
-
Donald Trump anunță că Rusia face concesii în negocierile de pace cu Ucraina, iar Kievul se declară mulțumit
Presedintele american Donald Trump a afirmat ca Rusia „face concesii" in negocierile pentru incheierea razboiului ...
-
Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați"
Ucraina a acceptat un acord de pace modificat in urma negocierilor cu Statele Unite, au declarat oficiali americani, tra ...
-
Financial Times și Washington Post: Planul de pace pentru Ucraina a fost redus de la 28 la 19 puncte în urma discuțiilor de la Geneva
Planul de pace pentru Ucraina a fost redus de la 28 la 19 puncte in urma discuțiilor de la Geneva, potrivit Financial Ti ...
-
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, desemnat oficial terorist de către administrația Trump
Administrația Trump ar putea avea autoritate extinsa de a lua masuri impotriva Venezuelei incepand de luni, 24 noiembrie ...
-
Planul propus de SUA pentru Ucraina ar fi „dezastruos" pentru România, susține un expert. „America își vrea partea din cașcaval"
Planul propus de SUA pentru oprirea razboiului din Ucraina creeaza in Romania „dileme strategice cu privire la sec ...
-
Calul Troian: Cum a reușit ruso-americanul Steve Witkoff să marginalizeze vocile pro-Ucraina din Casa Albă și să apropie Washingtonul de Moscova
Un personaj-cheie, despre care pana recent nu știa aproape nimeni in afara industriei imobiliare din Manhattan, a ajuns ...
-
Mii de oameni au ieșit în stradă la Tel Aviv pentru a cere anchetarea tragediei din 7 octombrie
Mii de israelieni și lideri ai opoziției au protestat la Tel Aviv pentru a cere anchetarea evenimentelor din 7 octombrie ...
-
Totul despre racheta roz, arma cu care ucrainenii îl vânează pe Vladimir Putin
Ucraina a dezvoltat o racheta de croaziera, numita neoficial "Flamingo roz", despre care se spune ca ar fi destinata, pr ...
-
Sancțiunile americane au intrat în vigoare. Milioane de barili de petrol rusesc riscă să rămână blocați pe mare
Noile sancțiuni ale Statelor Unite ar putea lasa aproape 48 de milioane de barili de petrol rusesc in larg, intrucat zec ...
-
SUA recurg la amenințări cu tăierea livrărilor de arme și a schimbului de informații pentru a forța Ucraina să-i accepte planul. Ultimatumul dat de Trump lui Zelenski
Statele Unite au amenințat ca vor reduce schimbul de informații și livrarile de arme catre Ucraina pentru a o presa sa f ...
-
Ucraina ar renunţa la regiunile Doneţk şi Lugansk: planul prevede ca regiunile să fie recunoscute de facto ca fiind ruseşti
Un plan de pace sustinut de Washington, a carui copie a fost consultata de AFP, prevede ca Peninsula Crimeea, precum si ...
-
Răsturnare de situație le summit-ul G20 - Administrația Trump s-a răzgândit
Statele Unite au informat Africa de Sud ca s-au razgandit și doresc acum sa participe la summitul G20 din acest weekend ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu