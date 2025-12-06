WSJ: "Strategia prin care Trump vrea să distrugă Europa"

Un document strategic anual, care descria amenințările de la China la Rusia, își îndreaptă acum o parte din limbajul cel mai dur către aliații NATO. Timp de ani, guvernul SUA a publicat o Strategie de Securitate Națională anuală care prezintă modul în care Washingtonul vede lumea și abordarea sa pentru a gestiona amenințările iminente, de la China la Rusia și până la traficanții de droguri din America Latină.

Săptămâna aceasta, versiunea administrației Trump a părut să își rezerve tonul cel mai dur pentru o nouă țintă: cei mai apropiați aliați ai Americii din Europa, arată o analiză a influentei publicații americane de dreapta The Wall Street Journal. Documentul de 30 de pagini descrie națiunile europene ca fiind puteri rătăcite, în declin, care și-au cedat suveranitatea Uniunii Europene și sunt conduse de guverne care suprimă democrația și amuțesc vocile care doresc o turnură mai naționalistă.

Strategia susține că Europa - vechiul aliat al SUA - se confruntă cu o „ștergere civilizațională" prin imigrație, care l-ar putea face „de nerecunoscut" în două decenii - transformând totodată mai mulți aliați ai Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în țări majoritar „non-europene". Concluzia este că regiunea ar putea deveni prea slabă pentru a fi „aliați de încredere". Documentul subliniază cât de radical remodelează administrația Trump politica externă americană tradițională și este probabil să adâncească diviziunile din alianța transatlantică, care, în mare parte, a menținut pacea în Europa de la Al Doilea Război Mondial și a promovat valorile occidentale în întreaga lume.

Documentul a venit ca un duș cu apă rece în capitalele europene. Liderii europeni care citesc documentul trebuie „să presupună că relația transatlantică tradițională a murit", a declarat Katja Bego, cercetător senior la Chatham House, un think tank din Londra. Timothy Garton Ash, un proeminent istoric britanic, a descris documentul „drept mama tuturor apelurilor de trezire" pentru Europa. "Ne aflăm în această poziție extraordinară în care SUA este încă, în mod obiectiv, un aliat al Europei, dar, în mod subiectiv, cel puțin în administrația Trump și în viziunea multor europeni, nu ne mai vedem unul pe altul în acest fel", a spus el.

Multe puncte din Strategia de Securitate Națională sunt ecoul criticilor pe care vicepreședintele JD Vance le-a formulat pentru prima dată la câteva săptămâni după instalarea administrației, la o conferință de securitate de la München, în februarie. Acestea amplifică criticile la adresa Europei formulate de susținătorii MAGA și evidențiază diferențele transatlantice.

„Practic, documentul declară o opoziție fățișă față de Uniunea Europeană", a spus Garton Ash. „Este discursul notoriu al lui JD Vance de la München, dar amplificat, și ca politică oficială a SUA." Strategia afirmă că UE - o instituție pe care SUA a ajutat la înființarea ei în urmă cu decenii - și alte organizații transnaționale „subminează libertatea politică și suveranitatea". De asemenea, acuză multe guverne europene de „subminare a proceselor democratice", deși nu precizează ce înțelege prin aceasta.

Paradoxul e că toate țările din Europa de vest au un scor mai bun decât SUA în clasamentul global al libertății și democrației, potrivit Freedom House, o organizație non-profit cu sediul în SUA. Tonul și criticile țintite la adresa Europei contrastează cu abordarea documentului față de rivalii sau amenințările tradiționale ale SUA, cum ar fi Rusia. Rusia nu este menționată nici măcar o singură dată ca o posibilă amenințare la adresa intereselor SUA.

Secțiunea despre Europa evidențiază, de asemenea, diferențele cu privire la războiul din Ucraina, acuzând oficialii europeni că au „așteptări nerealiste" cu privire la război. În mod semnificativ, documentul poziționează SUA mai mult ca un arbitru între Europa și Rusia, decât ca aliat al Europei care se opune Rusiei, rol pe care America l-a avut de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. Documentul solicită, de asemenea, ca NATO să nu mai fie „o alianță în continuă expansiune".

„Documentul se citește ca un pledoarie în favoarea poziției ruse, solicitând statelor europene să reînceapă lucrul cu Rusia și oferind SUA ca vehicul pentru a realiza acest lucru", a declarat Phillips O'Brien, profesor de studii strategice la Universitatea St. Andrews, din Scoția, în buletinul său informativ zilnic. „Aceasta este o strategie de distrugere a Europei actuale, de a o face MAGA."

În loc să prezinte o Americă mai izolaționistă - așa cum au pledat mulți în mișcarea MAGA - Katja Bego de la Chatham House a spus că documentul arată că administrația Trump dorește să remodeleze activ Europa după propria sa imagine. „Scopul nostru ar trebui să fie acela de a ajuta Europa să își corecteze traiectoria actuală", se arată în strategie. „Vrem ca Europa să rămână europeană, să își recapete încrederea civilizațională în sine și să își abandoneze concentrarea eșuată asupra sufocării de reglementare."

O secțiune prezintă un obiectiv de politică externă a SUA de a „cultiva rezistența la traiectoria actuală a Europei în cadrul națiunilor europene", pe care analiștii o citesc ca pe o ingerință americană fățișă în politica europeană și un sprijin pentru partidele de extremă-dreapta sau anti-imigrație din Germania, Franța, Marea Britanie și alte țări. Documentul nu menționează modelarea rezultatelor politice în alte regiuni globale.

Nathalie Tocci, director al Institutului pentru Afaceri Internaționale din Roma și fost consilier diplomatic al UE, a spus că documentul prezintă o viziune destul de coerentă a unei lumi dominate de trei mari puteri - SUA, China și Rusia - care au zone de cooperare și zone de influență. „Cred că este destul de clar că Europa este văzută de administrație ca fiind în „meniul colonial" pentru dominare fie de către SUA, fie de către Rusia", a spus ea. „Așa că, pentru mine, întrebarea reală este: „Ce altceva trebuie să se întâmple pentru ca noi, europenii, să ne trezim la realitate?""