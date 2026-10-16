Momentul care ar putea influența decisiv războiul: Ucraina a rămas fără rachetele esențiale din SUA, în timp ce Trump deja s-a înțeles cu Rusia
Postat la: 16.10.2026 |
Ucraina a rămas fără rachete de interceptare Patriot, în condițiile în care Rusia a intensificat puternic atacurile. Această evoluţie îngrijorătoare survine pe fondul unei dispute publice din ce în ce mai acerbe între preşedintele SUA, Donald Trump, şi omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.
În ultimele zile, Casa Albă a încheiat un acord extrem de criticat privind importul de motorină din Rusia şi a exercitat o presiune tot mai mare asupra Ucrainei pentru a-şi înceta atacurile asupra infrastructurii petroliere ruseşti.
Zelenski a declarat că se simte trădat de acordul încheiat de Trump cu preşedintele rus Vladimir Putin şi a anunţat, de atunci, că Ucraina va continua să atace rafinăriile ruseşti.
De mai multe luni, Zelenski a avertizat în repetate rânduri că Ucraina rămâne fără rachetele interceptoare Patriot fabricate în SUA, care sunt printre puţinele arme defensive capabile să doboare o rachetă balistică.
Însă rachetele interceptoare sunt atât costisitoare, cât şi deficitare la nivel global, întrucât alte ţări şi-au epuizat stocurile sau au încercat să-şi consolideze propriile sisteme de apărare pe fondul războiului din Iran.
Sursa a declarat pentru CNN că "aproape toate rachetele balistice din ultimul atac nu au fost interceptate din cauza lipsei rachetelor (interceptoare)".
Rachetele balistice ruseşti au lovit trei centrale electrice din Kiev şi au vizat infrastructura energetică din Harkov în timpul acelui atac din noaptea de marţi spre miercuri. În acea zi, patru persoane au fost ucise şi 25 rănite la Kiev.
Forţele Aeriene Ucrainene au declarat anterior că au interceptat patru rachete balistice ruseşti în timp ce se apărau împotriva acelui atac, ceea ce sugerează că au folosit ultimele rachete Patriot pe care le mai aveau.
Se crede că nu este prima dată când Ucraina a rămas complet fără rachete de interceptare Patriot, iar Zelenski a vorbit public despre lupta sa constantă pentru a obţine mai multe stocuri.
La jumătatea lunii august, CNN a devenit primul canal media căruia i s-a acordat acces la un sistem Patriot pe teritoriul ucrainean, iar la acea vreme oficialii ucraineni au dezvăluit că ţara rămăsese practic fără rachete de interceptare.
Zelenski a declarat pentru CNN, în august, că îşi petrece zilele cu "milioane" de apeluri telefonice cu aliaţii, încercând să încheie acorduri pentru a obţine mai multe rachete Patriot. La acea vreme, el a afirmat că Ucraina dispunea doar de o zecime din rachetele de interceptare de care avea nevoie urgent.
O lună mai târziu, preşedintele ucrainean a adoptat un ton mai optimist - afirmând că ţara "va primi o licenţă pentru fabricarea rachetelor Patriot" din partea Statelor Unite. Însă preşedintele american Donald Trump a refuzat în cele din urmă să precizeze dacă a fost de acord cu acest lucru, iar licenţa nu s-a concretizat niciodată.
Tensiunile dintre Zelenski şi Trump au atins punctul culminant în ultimele zile, pe fondul solicitării Washingtonului ca Kievul să înceteze atacurile asupra instalaţiilor ruseşti de combustibil, chiar dacă Moscova a continuat să lovească cu putere infrastructura energetică a Ucrainei.
Zelenski a declarat pentru Financial Times, într-un interviu aprins, că ar putea fi de acord să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice ruseşti doar dacă i s-ar furniza, cel puţin, mai multe rachete interceptoare Patriot. El a adăugat că "atunci când a solicitat mai multe sisteme de apărare aeriană, răspunsul american a fost să slăbească serviciul Starlink".
Într-o declaraţie publică făcută miercuri, el a pledat încă o dată pentru mai multe stocuri, afirmând: "Preşedintele american dispune de toate instrumentele eficiente şi necesare pentru a aduce pacea mai aproape prin forţă, justiţie şi presiune asupra agresorului. Solicităm pachete suplimentare de rachete interceptoare Patriot pentru Ucraina".
Înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, Trump a atribuit din ce în ce mai mult creşterea preţurilor globale la motorină războiului dintre Ucraina şi Rusia, în ciuda faptului că războiul din Iran joacă un rol mai semnificativ în creşterile preţurilor la combustibil.
La începutul acestei săptămâni, administraţia Trump a avertizat Ucraina şi aliaţii din Europa că SUA ar putea suspenda achiziţiile europene de arme americane şi schimbul de informaţii pentru Ucraina dacă Kievul nu încetează atacurile asupra instalaţiilor energetice ruseşti, au declarat doi oficiali europeni pentru CNN. Avertismentele din partea Departamentului de Stat şi a Pentagonului au fost transmise în weekend către oficiali din Ucraina şi Europa, inclusiv comunicări din partea armatei americane adresate direct comandanţilor ucraineni.
De atunci, Trump a insistat că SUA nu au încetat să mai partajeze informaţii cu Ucraina.
Dacă administraţia ar decide să suspende achiziţiile europene de arme - care au loc printr-un mecanism numit "Lista cerinţelor prioritare ale Ucrainei" (PURL) - acest lucru ar pune în pericol orice livrări viitoare de rachete interceptoare Patriot utilizate pentru apărarea împotriva rachetelor balistice.
Ucraina afirmă că Starshield nu a fost complet restabilit
Epuizarea rachetelor interceptoare Patriot este departe de a fi singura problemă cu care se confruntă Ucraina în această săptămână, ţara având de-a face şi cu întreruperi în schimbul de informaţii şi cu restricţii privind versiunea militară a sistemului Starlink al lui Elon Musk, numită Starshield.
Autorităţile ucrainene au declarat că au fost luate prin surprindere săptămâna aceasta de o reducere a capacităţii sistemului Starshield, care a perturbat operaţiunile militare, logistica şi interceptarea atacurilor cu drone cu propulsie cu reacţie.
Până joi, operaţiunile Starshield au fost parţial restabilite, dar oficialii ucraineni au indicat că există încă unele probleme în ceea ce priveşte muniţia militară de mare viteză.
Musk, CEO-ul SpaceX, a declarat pe platforma sa de socializare X că sistemele Starshield sunt deţinute şi controlate de guvernul SUA, menţionând totodată că orice limitări privind viteza sau utilizarea acestora ţin de competenţa armatei şi a preşedintelui SUA.
CNN a contactat Casa Albă şi Pentagonul pentru a obţine o reacţie.
O sursă din cadrul Ministerului Apărării ucrainean a declarat, joi, pentru CNN că, "în acest moment, operaţiunile Starshield au fost reluate şi continuă". Sursa a adăugat că ministerul poartă discuţii cu toate părţile implicate "pentru a stabili toate cauzele şi circumstanţele restricţiilor de ieri".
Între timp, Zelenski a indicat că unele restricţii sunt încă în vigoare. Preşedintele ucrainean a declarat, joi dimineaţă, că Rusia a lansat peste 850 de drone de atac de la miezul nopţii "într-un moment în care viteza capacităţilor noastre defensive este restricţionată în mod artificial".
Cel mai înalt diplomat ucrainean la Washington, Denis Sienik, a confirmat că viteza reţelei Starshield s-a îmbunătăţit, dar nu a fost restabilită pe deplin. "Sperăm că totul va reveni la nivelul anterior", a declarat el pentru CNN.
Kievul nu a primit niciun răspuns din partea SpaceX sau a Pentagonului, a declarat un alt oficial ucrainean pentru CNN.
Un comandant ucrainean de drone, care a vorbit cu CNN sub condiţia anonimatului, a afirmat că unitatea sa s-a confruntat, miercuri, cu restricţii privind operaţiunile Starlink, ceea ce a împiedicat unele drone de atac să-şi atingă ţintele. Comandantul a precizat că unitatea sa nu a lansat niciun atac joi din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, dar că alte unităţi funcţionau normal.
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