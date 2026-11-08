Un nou Consiliu NATO-Rusia? Planul lui Jared Kushner care stârnește îngrijorare în capitalele europene
Postat la: 08.11.2026 |
Ginerele președintelui american Donald Trump leagă eforturile de obținere a unui armistițiu în Ucraina de inițierea unor negocieri multilaterale între Rusia și statele europene privind viitoarea arhitectură de securitate a continentului. Propunerea este privită cu rezerve în capitalele europene, care insistă că orice discuție de acest fel trebuie să aibă loc după încetarea luptelor.
Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, promovează un format de negocieri privind securitatea europeană inspirat de fostul Consiliu NATO-Rusia, în paralel cu eforturile diplomatice pentru încheierea unui armistițiu în războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.
Jurnalistul David Ignatius, de la Washington Post, scrie că Jared Kushner susține organizarea unor discuții multilaterale mai ample între Moscova și statele europene, consacrate securității continentului după încheierea războiului.
Consiliul NATO-Rusia a fost înființat în 2002, cu scopul de a dezvolta cooperarea politico-militară și dialogul dintre Moscova și statele membre ale Alianței Nord-Atlantice. Activitatea sa a fost suspendată în 2014, după intervenția militară rusă în Ucraina și anexarea ilegală a Crimeei.
Kushner speră că, dacă negocierile dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia, programate săptămâna viitoare la Abu Dhabi, vor înregistra progrese, țările europene se vor alătura unui format mai larg de discuții multilaterale.
Printre obiectivele generale ale inițiativei se numără consultări permanente în domeniul securității, menținerea unor canale de comunicare funcționale în situații de criză, sporirea transparenței militare, adoptarea unor măsuri reciproce pentru reducerea riscului de escaladare și crearea unui cadru durabil pentru securitatea și stabilitatea Europei pe termen lung.
Europa cere mai întâi încetarea războiului
Oficialii europeni au transmis că sunt dispuși să discute cu Rusia, dar consideră că o nouă arhitectură de securitate pentru continent poate fi negociată numai după obținerea unui armistițiu în Ucraina.
„Ambele direcții sunt în desfășurare", a declarat pentru David Ignatius un oficial dintr-o țară aliată apropiată a Statelor Unite.
Acesta a avertizat însă că un acord de pace privind Ucraina trebuie încheiat înaintea oricărei înțelegeri referitoare la arhitectura de securitate europeană.
Un înalt oficial dintr-o altă țară europeană a descris inițiativa drept riscantă, dar a spus că participarea la discuții este preferabilă absenței de la masa negocierilor.
„Această abordare implică riscuri considerabile pentru noi, dar este mai bine să participăm decât să stăm deoparte. Poziția noastră rămâne aceea că aceste chestiuni pot fi discutate numai după încheierea războiului. Negocierile nu vor fi ușoare", a declarat oficialul.
Potrivit acestuia, deși principalii lideri europeni susțin inițiativa lui Kushner, există un consens general că orice negocieri între Europa și Rusia trebuie să înceapă numai după încetarea focului în Ucraina.
Diferența esențială dintre abordarea americană și cea europeană
Diferența esențială dintre abordarea americană și cea europeană privește, astfel, ordinea etapelor. Kushner urmărește desfășurarea simultană a celor două procese diplomatice, în timp ce europenii, care susțin Ucraina, insistă că prioritatea trebuie să fie obținerea unui armistițiu.
Președintele rus Vladimir Putin ar fi manifestat interes pentru ideea unui plan de securitate la nivel european în cadrul unei întâlniri din 21 octombrie, la Sankt Petersburg, cu Steve Witkoff, emisarul special al Casei Albe și partenerul lui Kushner în misiunea diplomatică americană.
Joi, 5 noiembrie, Donald Trump s-a întâlnit la Casa Albă cu Kirill Dmitriev, emisarul președintelui rus. În același timp, liderul american nu s-a întâlnit cu delegația ucraineană, care se afla și ea la Washington.
Ulterior, Trump a anunțat perspectiva unui „mare acord", care ar urma să includă atât Ucraina, cât și „întreaga Europă".
David Ignatius consideră însă că un asemenea proiect este prematur, având în vedere discuțiile sale recente cu oficiali europeni.
Rezultatul alegerilor din SUA ar putea schimba raportul de forțe
În relațiile cu Rusia și Ucraina, Donald Trump trebuie să țină cont și de noua realitate politică de după alegerile intermediare din Statele Unite.
Capacitatea președintelui american de a obține un acord de pace favorabil Moscovei ar putea fi limitată de schimbarea raportului de forțe din Congres, în timp ce perspectivele unei intensificări a sprijinului american pentru Ucraina ar putea crește.
Începând din ianuarie, democrații urmează să controleze noul Congres și ar putea beneficia de o majoritate bipartizană importantă în favoarea Ucrainei.
Democrații ar putea dispune de suficiente voturi pentru adoptarea unor sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei și pentru aprobarea unui nou pachet de asistență destinat Kievului.
Financial Times a relatat că democrații pregătesc deja un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, în valoare de 15 miliarde de dolari.
Dacă ar beneficia și de sprijinul unor republicani, pe care Trump nu i-ar mai putea influența la fel de ușor, susținătorii Ucrainei din Congres ar putea chiar să întrunească majoritatea necesară pentru a depăși un eventual veto prezidențial.
Printre măsurile care ar putea fi luate de Congres se numără introducerea unor noi sancțiuni împotriva Rusiei, după ce Trump a refuzat să adopte asemenea măsuri luna trecută, oprirea importurilor de motorină rusească și aprobarea unor livrări de armament pentru Ucraina, inclusiv pentru operațiuni ofensive și defensive.
Democrații și republicanii ar putea, de asemenea, să consolideze poziția Kievului la masa negocierilor prin întărirea apărării orașelor ucrainene în timpul iernii.
Una dintre opțiunile menționate în analiză ar fi determinarea lui Elon Musk să extindă accesul Ucrainei la serviciul de comunicații prin satelit Starlink. O astfel de măsură ar putea îmbunătăți capacitatea forțelor ucrainene de a lovi instalațiile rusești de lansare a rachetelor balistice.
În schimbul unor capacități suplimentare de protejare a populației civile, Ucraina ar putea accepta să înceteze atacurile asupra rafinăriilor rusești de petrol, așa cum solicită Donald Trump.
Propunerea americană ar putea încuraja Moscova să escaladeze războiul
CNN apreciază că noua propunere a administrației Trump privind Ucraina ar putea avea efectul de a-l încuraja pe Vladimir Putin să intensifice războiul.
Discuțiile despre un „mare acord", purtate de Trump și Kushner, s-ar putea să nu se concretizeze, însă ele ar putea deschide o fereastră temporară de oportunitate pentru Kremlin, determinând conducerea rusă să își asume riscuri și mai mari.
Propunerea administrației Trump privind crearea unui nou sistem de securitate europeană, care să includă Rusia, a fost primită cu scepticism în mai multe capitale europene.
Oficialii europeni se tem că inițiativa ar putea consolida încrederea lui Putin și ar putea încuraja Moscova să adopte o poziție și mai fermă în conflictul cu Ucraina.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Rusia, gata să răspundă simetric dacă UE trimite o misiune în Marea Neagră. Rezoluția Parlamentului European reflectă dorința UE de a livra arme Kievului
Încercarile de a pune in aplicare rezoluția Parlamentului European (PE) privind desfașurarea unei misiuni militare ...
-
Trump anunță atacuri iminente asupra ultimelor situri nucleare: Recompensă uriașă de la Centcom
Armata americana a anuntat vineri ca ofera o recompensa de 20 de milioane de dolari „si o posibila relocare" orica ...
-
Vladimir Putin confirmă negocierile de pace! Rusia, Ucraina și americanii se întâlnesc la Abu Dhabi
Vladimir Putin a confirmat vineri ca Rusia, Statele Unite și Ucraina vor participa la o noua runda de negocieri de pace, ...
-
Președintele Paraguayului a fost destituit și arestat! Ce acuzații grave i se aduc
Senatul Paraguayului l-a destituit vineri pe președintele Santiago Peña, dupa prabușirea Ueno Bank, la care fostu ...
-
Tensiuni tot mai mari la vârful Uniunii Europene. Ursula von der Leyen și Friedrich Merz se confruntă într-o dispută privind statutul Canadei
Disputa dintre Ursula von der Leyen și Friedrich Merz privind statutul pe care UE ar urma sa il acorde Canadei scoate la ...
-
JD Vance s-a grăbit să se distanțeze de Donald Trump: Problema uriașă pe care o vor avea republicanii, pe lângă pierderea acestor alegeri
Înfrangerea spectaculoasa suferita de Donald Trump in fata democratilor la alegerile de la jumatatea mandatului a ...
-
Democrații din Congresul SUA anunță anchete legate de corupția Administrației Trump. Fosta ambasadoare Kimberly Guilfoyle e țintă principală pentru investigatorul-șef
Congresmanul democrat Robert Garcia, care va conduce din ianuarie influenta comisie de supraveghere din Camera Reprezent ...
-
Ce înseamnă și cum funcționează dreptul de veto pe care Donald Trump amenință că îl va folosi după ce republicanii au pierdut majoritatea în Congresul SUA
Dupa ce democrații au caștigat majoritatea in Senatul și Camera Reprezentanților din SUA, Donald Trump amenința ca va fo ...
-
Ted Cruz, lider republican: Democrații îl vor pune sub acuzare pe Donald Trump! Vor merge cu toate armele împotriva familiei Trump
Senatorul republican Ted Cruz anticipeaza doi ani de confruntari politice intense in Statele Unite, dupa ce Partidul Dem ...
-
"Tratatul Motorinei" ia foc după victoria din alegeri a democraților în SUA - boicotează înțelegerea dintre Donald Trump și Vladimir Putin
Dupa ce democrații au preluat controlul asupra Senatului și Camerei Reprezentanților, guvernatorul statului american New ...
-
Donald Trump va împărți sferele de influență la întâlnirea cu Xi Jinping și Putin: România riscă să pice iarăși înafara intereselor capitale
Întalnirea dintre Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin seamana ca moment istoric cu cea de la Moscova dintre ...
-
Avertismentul lui Lukașenko privind cum va începe Al Treilea Război Mondial: Ce spune despre războiul din Ucraina și rolul lui Trump
Razboiul in Ucraina se va termina in urmatoarele luni, a prezis marti presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, principa ...
-
Varșovia introduce alertă maximă de securitate la frontiera Poloniei cu enclava rusă Kaliningrad: "O posibilă provocare"
Premierul polonez Donald Tusk anunta marti ca Polonia a dejucat, in noaptea de luni spre marti, o posibila provocare la ...
-
Trump anunță că va tăia sprijinul militar pentru Israel dar abia la sfârșitul anului. Sumele uriașe de bani pe care le primea Tel-Aviv erau aspru contestate de electoratul SUA
Președintele Donald Trump a anunțat marți dimineața, in emisiunea „Fox & Friends" a canalului Fox News, ca aju ...
-
Rusia ridică un radar imens care va urmări întreg spațiul aerian din Europa. Sistemul poate detecta chiar și țintele „invizibile"
Rusia se pregatește sa puna in funcțiune o stație radar masiva in exclava Kaliningrad, fapt care ii va permite sa monito ...
-
Crește suspansul alegerilor din SUA: Când vor apărea primele rezultate și de ce americanii ar putea aștepta zile întregi pentru a afla câștigătorii
Experții spun ca este unul dintre cele mai disputate scrutine de la jumatatea mandatului din ultimii ani din SUA. Primel ...
-
"Da, suntem pregătiţi": Zelenski gata să poarte negocieri cu Putin. Erdogan ar putea să-i aducă pe cei doi lideri la aceeași masă
Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminica pentru canalul CNN ca este gata sa se intalneasca cu prese ...
-
Donald vs. Donald: Tusk e "omul lui Obama" în Europa și coada de topor pentru lovitura de stat din Polonia cu "bătaie" la Trump
Cine l-a informat pe președintele polonez Karol Tadeusz Nawrocki, in timp ce se afla la bordul unui avion care decola di ...
-
Donald Trump l-a sunat pe Netanyahu: Se pregătește planul pentru un atac de amploare împotriva Iranului
Presedintele SUA, Donald Trump, a purtat o convorbire telefonica cu premierul israelian Benjamin Netanyahu despre oportu ...
-
Kremlinul îl anunță pe Zelenski că Putin i-ar răspunde la telefon și-l invită în Rusia pe liderul ucrainean
Presedintele rus Vladimir Putin nu a refuzat niciodata sa discute cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat un ...
-
Forțele Speciale germane KSK se pregătesc de război împotriva Rusiei. "În patru ore, vom fi în avion, cu tot ce ne trebuie"
Dupa 30 de ani in care s-au concentrat pe salvarea ostaticilor, operațiuni antiteroriste și misiuni de recunoaștere cu g ...
-
România țintă de prim rang a Iranului: Mojtaba Khamenei dă ordin armatei să extindă lista țărilor cu baze americane în cazul reluării atacurilor SUA: "Fără limitări geografice!"
Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, ar fi ordonat armatei sa raspunda imediat la orice amenințare, indiferent ...
-
PiS pe UE: Jaros ław Kaczyński tocmai a declarat că Polonia ar trebui să fie pregătită să deschidă negocierile privind părăsirea Uniunii dacă alte modalități de remediere eșuează
Luand cuvantul la Forumul de la Krynica, liderul PiS a argumentat ca UE are nevoie de o reforma profunda si a numit Comi ...
-
Putin: Puțin probabil ca Rusia să fie înfrântă strategic până în 2030
Vladimir Putin a vorbit despre incercarile Rusiei de a nu permite ca paginile tragice din istoria mondiala sa se repete, ...
-
Nouă ne convin republicanii, vrem-nuvrem: O victorie a democraților în alegerile de la jumătatea mandatului din SUA ar putea afecta negativ Europa
Alegerile de la jumatatea mandatului din Statele Unite par sa fie nefavorabile republicanilor aflați la putere, sondajel ...
-
Putin propune relocarea unor fabrici ruseşti în Africa, în contextul sancțiunilor occidentale care afectează puternic economia din Rusia
Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat - in cadrul summitului Rusia-Africa, care se desfasoara in aceste zile la Mosc ...
-
Continuă apropierea dintre Washington și Moscova: SUA și Rusia negociază revenirea companiilor americane pe piața energetică rusă
Statele Unite și Rusia discuta despre posibila revenire a companiilor americane pe piața energetica rusa, inclusiv prin ...
-
Christine Lagarde a demisionat - Gestul îi oferă lui Emmanuel Macron un ultim cuvânt de spus în politica europeană
Potrivit unui comunicat al Bancii Centrale Europene publicat joi, președinta Christine Lagarde a demisionat și se va ret ...
-
Partidul lui Netanyahu acuză formaţiunile arabe că au "furat alegerile" - Se cere arestarea liderilor partidelor arabe
Partidul Likud al premierului in exercutiu israelian Benjamin Netanyahu a acuzat partidele majoritar arabe, care sunt pe ...
-
Ucraina și Rusia dezvoltă alternative la Starlink, o nouă etapă în războiul tehnologic dintre cele două țări
Ucraina a facut un prim pas catre dezvoltarea unei rețele proprii de comunicații prin satelit, intr-un moment in care in ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu