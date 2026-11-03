Avertismentul lui Lukașenko privind cum va începe Al Treilea Război Mondial: Ce spune despre războiul din Ucraina și rolul lui Trump
Postat la: 03.11.2026 |
Războiul în Ucraina se va termina în următoarele luni, a prezis marţi preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko, principalul aliat al Rusiei în campania sa militară, de la declanşarea căreia în februarie viitor se vor împlini cinci ani. Liderul belarus a avertizat că se va ajunge la Al Treilea Război Mondial, dacă se alege calea escaladării.
"Războiul din Ucraina se va încheia în lunile următoare. Este opinia mea personală. Destul, nu mai sunt forţe şi nici resurse. Toţi au obosit", a afirmat Lukaşenko în cadrul intervenţiei sale la cea de-a IV-a Conferinţă internaţională de la Minsk privind securitatea eurasiatică, conform agenţiei BELTA.
Belaruşii vor ca "această vărsare de sânge şi această confruntare între două popoare înfrăţite", cel rus şi cel ucrainean, "să se încheie cât mai repede posibil", a adăugat el. "Dacă alegem calea escaladării, vom ajunge cu siguranţă la cel De-al Treilea Război Mondial"
"Dacă nu ne oprim, dacă alegem calea escaladării, vom ajunge cu siguranţă la cel De-al Treilea Război Mondial", a avertizat liderul belarus, care a reiterat că Minskul este interesat în negocierile de pace dintre Rusia şi Ucraina.
"Suntem dispuşi să continuăm să oferim o contribuţie reală la soluţionarea conflictului şi să minimizăm consecinţele acestuia. Nu există alternative la o soluţie paşnică. Dacă doriţi să ajungeţi la un acord, vă rugăm să veniţi. Veniţi la Minsk", a afirmat el, reiterând că Belarus este dispus să găzduiască noi discuţii de pace pentru soluţionarea conflictului din Ucraina.
Lukaşenko a recunoscut că Belarus "este implicat în conflictul din Ucraina", de aceea "suntem foarte interesaţi în aceste negocieri de pace".
"Haideţi, să discutăm. Fără niciun fel de intermediari. Nu vreau să joc rolul de mediator. Mai ales că interesul nostru în aceste negocieri este considerabil", a reiterat el.
Liderul belarus a subliniat rolul preşedintelui SUA, Donald Trump, în eforturile de a pune capăt conflictului. "Trump, prin acţiunile sale, oricât de contradictorii ar fi acestea, împiedică ca lumea să fie târâtă într-un al Treilea Război Mondial"
"Nu degeaba vorbesc atât de des despre americani, de ei depind multe. Politica preşedintelui Trump polarizează lumea şi stârneşte, să nu ne ascundem, critici întemeiate. Dar adevărul este că Trump, prin acţiunile sale, oricât de contradictorii ar fi acestea, împiedică, în esenţă, ca lumea să fie târâtă într-un al Treilea Război Mondial, care ar putea fi unul nuclear", a afirmat el.
Pe de altă parte, Lukaşenko şi-a exprimat regretul că, în prezent, ONU nu este capabilă să-şi îndeplinească funcţiile şi ar putea avea aceeaşi soartă ca Liga Naţiunilor.
"Cu tot respectul pentru această organizaţie, aici se vorbeşte mult, dar se face puţin. La vremea sa, Liga Naţiunilor, care a fost înlocuită de ONU, s-a dezintegrat din cauza incapacităţii de a preveni Al Doilea Război Mondial. Mi-e teamă că ONU va avea aceeaşi soartă. Nu aş vrea asta!", a afirmat Lukaşenko.
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