Cine l-a informat pe președintele polonez Karol Tadeusz Nawrocki, în timp ce se afla la bordul unui avion care decola din țară, că era în desfășurare o „lovitură de stat”? Toate comunicațiile sunt interceptate de armată… Este de conceput ca instigatorii UE să fi planificat „lovitura de stat” și să o fi dirijat împreună cu prim-ministrul polonez? Donald Trump a aflat de planul lor?

Prim-ministrul Donald Tusk nu este doar un aliat al UE, ci și o persoană apropiată de Barak Obama. Probabil că serviciile secrete poloneze au monitorizat comunicațiile tuturor actorilor principali din Polonia încă înainte de „lovitura de stat”. De ce? Trump a încheiat un acord cu președintele Nawrocki pentru crearea unei mari baze militare în Polonia. Ar trebui să fie construită în curând și este o chestiune de „securitate națională”.

În plus, acum câteva săptămâni, Zelensky – poate cu sprijinul prim-ministrului pro-UE Tusk – a fost prins folosind spațiul aerian polonez pentru a ataca o rafinărie rusă, deși Trump îi ceruse să se oprească. UE a încercat să provoace o ripostă rusă pentru a duce la o escaladare a operațiunilor NATO în cadrul războiului. Această încălcare neautorizată a spațiului aerian polonez de către Zelensky a oferit serviciilor de informații militare motive suficiente pentru a monitoriza cu atenție situația din Polonia.

Tusk a așteptat ca Nawrocki să părăsească țara, iar toate acestea s-au petrecut noaptea, în ajunul zilei de 1 noiembrie, Ziua Tuturor Sfinților, o sărbătoare națională importantă în Polonia. Prim-ministrul a acționat în momentul în care se aștepta la cea mai mică rezistență.

Președintele Nawrocki a întors rapid avionul și s-a întors în Polonia. Știa perfect cum stăteau lucrurile și în ce consta această „lovitură de stat”. S-a dus imediat la Tribunalul Constituțional și – în compania Primului Președinte al Curții Supreme – a intrat în interior. Președintele polonez a contestat statutul judecătorilor pe care prim-ministrul tocmai încercase să-i introducă ilegal în colegiul judecătoresc pentru a prelua controlul asupra instanțelor.

Și iată elementul cel mai surprinzător, un alt motiv pentru care este posibil ca Trump să fi avut un rol în culise: unitățile de poliție care ocupaseră clădirea Tribunalului Constituțional nu au încercat să-l împiedice pe președinte să intre; practic nu au făcut nimic, în timp ce polonezii se adunau să protesteze împotriva acestei „lovituri de stat”. În loc de o escaladare, tentativa de „lovitură de stat” s-a risipit în aer.

De ce? Planul UE a fost dejucat în culise? Implicarea poliției a fost minimă, iar armata nu a colaborat deloc. Se datorează lui Trump că armata a rămas inactivă? Sau poate armata era în așteptare, în stare de alertă, în cazul în care tentativa de „lovitură de stat” s-ar fi transformat într-o adevărată „revoluție colorată”? Părea că prim-ministrul se baza pe un sprijin puternic, doar pentru a-și vedea brusc terenul prăbușindu-i de sub picioare.

Iulian Urban