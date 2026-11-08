Încercările de a pune în aplicare rezoluția Parlamentului European (PE) privind desfășurarea unei misiuni militare navale a Uniunii Europene în Marea Neagră vor duce la creșterea tensiunilor în regiunea Mării Negre, iar Rusia este gata să dea un răspuns simetric în cazul unor eventuale incidente, a declarat, pentru Izvestia, directorul Departamentului pentru Europa al MAE rus, Vladislav Maslennikov. Diplomatul a precizat că la baza unor astfel de rezoluții ale Parlamentului European se află dorința Bruxellesului de a înarma Ucraina, folosind rutele maritime.

„Este logic să presupunem că rezoluția Parlamentului European are la bază dorința reprezentanților UE de a asigura alimentarea Ucrainei, pe cale maritimă, cu arme și tehnică militară. Încercările de a pune în practică asemenea idei nu pot aduce nimic altceva decât o nouă spirală a escaladării și o creștere a tensiunilor în întreaga regiune a Mării Negre", a declarat Maslennikov.

El a subliniat că încercările de a impune Rusiei „niște reguli prin forță militară sunt sortite eșecului", iar responsabilitatea pentru eventualele incidente din Marea Neagră, ce pot fi provocate de astfel de planuri, va reveni inițiatorilor acestora.

„Urmărim cu atenție evoluția situației și, ca întotdeauna, suntem gata să dăm un răspuns simetric", a adăugat interlocutorul cotidianului Izvestia.

Maslennikov a criticat, de asemenea, sancțiunile UE, care îngreunează asigurarea navelor, efectuarea plăților și exportul de produse alimentare. În plus, a continuat diplomatul, unele state membre ale Uniunii Europene folosesc forța în operațiunile de reținere a navelor civile, le escortează forțat spre porturile naționale și le acuză de încălcarea regimului de sancțiuni.

„Cu sprijinul structurilor europene, astfel de acțiuni blochează, practic, transporturile maritime și nu respectă principiul libertății de navigație, consfințit în Convenția ONU asupra dreptului mării din 1982", a precizat Maslennikov.

Vesti menționează că, pe 22 octombrie, Parlamentul European a adoptat o rezoluție pe fondul intensificării atacurilor Forțelor Armate ale Ucrainei asupra navelor civile din Marea Neagră. Autorii documentului propun Uniunii Europene să analizeze posibilitatea desfășurării unei operațiuni navale militare a UE în Marea Neagră.

Eurodeputații au îndemnat statele membre ale UE care fac parte din NATO să ajute Bulgaria și România la detectarea din timp și monitorizarea dronelor care amenință navigația în zona Mării Negre.

Pe 1 octombrie, secretarul de presă al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a declarat că, în prezent, Marea Neagră este puțin propice navigației în condiții de siguranță, din cauza acțiunilor teroriste ale regimului de la Kiev.

Pe 4 noiembrie, Comisia Europeană a anunțat, la finalul unei reuniuni desfășurate la Bruxelles cu delegațiile tehnice ale statelor NATO, Ucrainei și Băncii Mondiale, că principalul sponsor al regimului condus de Volodimir Zelenski a devenit Uniunea Europeană, care, de la începutul conflictului, a transferat Kievului 231 de miliarde de euro. (M.G.G.)