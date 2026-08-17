Mutare pregătită de Iran, în cadrul BRICS: „Încercăm să stabilim o cooperare monetară"

Iranul intenționează să adere la Noua Bancă de Dezvoltare a BRICS, în încercarea de a-și consolida relațiile economice cu statele membre ale grupului, în condițiile în care războiul cu Statele Unite și Israelul exercită o presiune tot mai mare asupra economiei iraniene, potrivit CNBC.

Guvernatorul băncii centrale a Iranului, Abdolnasser Hemmati, a declarat joi că țara sa urmează să devină membră a instituției financiare. Oficialul iranian se află în India înaintea summitului BRICS programat pentru luna viitoare.

„Încercăm să stabilim o cooperare monetară bilaterală și trilaterală cu statele membre", a declarat Hemmati, citat de agenția iraniană Tasnim.

Iranul trebuie să parcurgă procedura oficială de aderare

Noua Bancă de Dezvoltare a fost creată de Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud pentru finanțarea proiectelor de infrastructură și dezvoltare durabilă în economiile emergente și țările în curs de dezvoltare.

Un reprezentant al băncii a declarat însă pentru CNBC că instituția nu poate confirma deocamdată aderarea Iranului. Teheranul trebuie să parcurgă procedura oficială înainte de a putea deveni membru.

Dacă va fi acceptat, Iranul ar putea solicita finanțări pentru proiecte din domenii precum transporturile, infrastructura digitală, dezvoltarea urbană și sistemele de apă și canalizare.

Iranul este deja membru al BRICS, alături de Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud, Egipt, Etiopia, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Indonezia.

Iran, în căutare de alternative la finanțarea occidentală

Apropierea de banca BRICS este importantă pentru Iran în condițiile în care sancțiunile impuse de ani de zile au limitat sever accesul țării la piețele internaționale de capital și, în special, la instituțiile financiare occidentale.

Războiul cu SUA și Israel a amplificat problemele economice, pe fondul creșterii inflației, încetinirii puternice a economiei și deprecierii monedei iraniene.

În aceste condiții, Teheranul încearcă să dezvolte cooperarea financiară și comercială cu statele BRICS și să-și reducă dependența de sistemele financiare occidentale.

China rămâne principalul partener comercial al Iranului

China este cel mai important partener comercial al Iranului. În 2025, aceasta a cumpărat peste 80% din petrolul iranian transportat pe mare, potrivit datelor Kpler citate de CNBC.

Încă nu este clar în ce măsură relațiile comerciale dintre cele două țări s-au modificat după izbucnirea războiului dintre SUA și Iran.

Președintele Donald Trump, care a criticat în repetate rânduri politicile BRICS, calificându-le drept „anti-americane", a amenințat cu tarife vamale de 25% pentru mărfurile provenite din orice țară care cumpără direct sau indirect bunuri ori servicii din Iran.

O eventuală aderare la Noua Bancă de Dezvoltare ar putea oferi astfel Teheranului o nouă sursă de finanțare într-un moment în care accesul său la capital internațional este puternic restricționat.