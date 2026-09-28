Baba Vanga, previziuni terifiante pentru ultimele luni ale anului 2026. Ce eveniment major ar fi anunțat pentru luna noiembrie

Baba Vanga a murit în urmă cu aproximativ 30 de ani, însă multe persoane cred în presupusele previziuni ale acesteia, unele dintre fiind făcute inclusiv pentru anul 2026.

Printre lucrurile pe care Baba Vanga ar fi anunțat că le-ar putea aduce anul 2026 s-ar număra dezastre naturale de amploare. Fenomenele meteo extreme din ultimii ani ar fi fost interpretate de unii drept o posibilă confirmare a acestor afirmații. Cu toate acestea, predicția este atât de generală, încât ar putea fi legată de numeroase evenimente care au loc în fiecare an în diferite zone ale lumii din cauza schimbărilor climatice din ce în ce mai puternice din ultimii ani.

O altă predicție care i-ar fi fost atribuită Babei Vanga este ascensiunea inteligenței artificiale. Potrivit uneia dintre variantele care circulă în prezent, 2026 ar fi anul în care oamenii și-ar da seama că omenirea ar fi mers prea departe cu dezvoltarea AI.

Pe lista presupuselor sale previziuni pentru 2026 s-ar afla și o navă spațială extraterestră care ar putea ajunge în apropierea Pământului, iar primul contact al oamenilor cu o civilizație extraterestră s-ar produce cel târziu în luna noiembrie. Nu există însă o confirmare clară că această afirmație i-ar aparține în forma în care este prezentată astăzi, deoarece spusele acesteia au fost traduse și interpretate în mai multe limbi.

Și posibilitatea izbucnirii unui Al Treilea Război Mondial este atribuită clarvăzătoarei bulgare, deoarece, potrivit unor interpretări, aceasta ar fi vorbit despre „războaie globale" care ar putea avea loc în 2026. În același timp, tensiunile și conflictele militare din diferite regiuni ale lumii ar putea fi folosite de cei care cred în aceste profeții pentru a găsi legături între predicțiile ei și realitatea de astăzi.

Baba Vanga ar fi făcut o afirmație asemănătoare și în legătură cu izbucnirea unui conflict mondial în anul precedent. O declarație atribuită acesteia spune: „În primăvară, va începe un război în Est și va avea loc un al treilea Război Mondial. Un război în Est care va distruge Occidentul."

Nici în acest caz nu este însă clar dacă afirmația într-adevăr a fost făcută de Baba Vanga sau dacă a fost atribuită ulterior acesteia. De altfel, multe dintre previziunile care circulă astăzi pe Internet nu au o sursă originală verificabilă și ar putea fi interpretări apărute de-a lungul timpului.