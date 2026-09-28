PSD a decis, în unanimitate, să nu voteze Guvernul Mureșan
Postat la: 28.09.2026 |
PSD a hotărât, în unanimitate, să nu voteze Guvernul Siegfried Vasile Mureșan, după ședința de luni-dimineață a social-democraților.
Consiliul Politic Naţional al PSD s-a reunit luni, online, de la ora 10:30, pentru a decide dacă social-democraţii susţin sau nu guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureşan.
Biroul Permanent Naţional al PSD a decis în urmă cu o săptămână să nu susţină Guvernul Mureşan, aceasta fiind recomandarea care trebuie supusă votului în Consiliului Politic Naţional, care este forul politic care ia decizii în situaţii de acest tip.
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus de mai multe ori, săptămâna trecută, că parlamentarii social-democraţi nu vor susţine Guvernul propus de Mureşan şi că sunt pregătiţi pentru eventuale alegeri anticipate, scrie Agerpres.
Luni dimineață, înainte de decizia PSD, premierul desemnat Siegfried Mureșan i-a trimis liderului PSS programul de guvernare, în care spunea că a inclus și propuneri ale social-democraților.
Citește și: Siegfried Mureșan anunță că i-a trimis programul de guvernare lui Sorin Grindeanu: Există o listă a măsurilor comune cu cele cerute de PSD
Sorin Grindeanu i-a cerut lui Siegfried Mureşan să îşi depună mandatul
"Am discutat despre acest lucru în sală împreună cu colegii din PSD. Vom fi pregătiţi. Sigur, cel mai repede se pot organiza, din calculele noastre, alegere anticipate, dacă s-ar da drumul procedurii săptămâna viitoare sau în următoarele două săptămâni, undeva în februarie. Partidul Social Democrat va fi extrem de pregătit pentru alegerile anticipate. Cei care încearcă să ne cânte prohodul sau au încercat să ne sape groapa sunt convins, şi n-am niciun fel de ezitare în a spune, că vor pica ei în ea", a afirmat Grindeanu săptămâna trecută la Craiova.
Liderul PSD a spus că, din punct de vedere economic, alegerile anticipate reprezintă însă o variantă care ar trebui evitată.
"Din punct de vedere economic nu e o situaţie pe care România şi-ar dori-o. Eu cred că e o situaţie pe care ar trebui să o evităm. Cred că ar trebui după această glumă de nominalizare, Siegfried Vasile Mureşan, să venim cu o soluţie serioasă şi să avem rapid un guvern. Asta este soluţia potrivită pentru România. De aceea am şi făcut apel în urmă şi azi şi ieri. Hai să scurtăm perioada. Să-şi depună mandatul. Pentru că nu-şi doreşte să fie prim-ministru domnul Siegfried Mureşan. Prin tot ceea ce a făcut de joi seara de când a fost nominalizat şi până acum ne-a arătat că nu-şi doreşte voturile Partidului Social Democrat. De joi seara şi până acum a continuat în aceeaşi linie cum ne-a obişnuit peste vară. Şi atunci de ce să prelungim calvarul? Ca să ce? Ca să meargă în Parlament să ce? Partidul Social-Democrat, la cum stau lucrurile azi, nu va vota acest guvern în mod evident. Şi atunci am scurta perioada şi am intra într-un alt scenariu rapid", a mai spus Grindeanu.
Liderul PSD a criticat, de asemenea, şi programul de guvernare prezentat de premierul desemnat
El a criticat, de asemenea, şi programul de guvernare prezentat de premierul desemnat, despre care a afirmat că nu conţine răspunsuri concrete la probleme precum administraţia locală, situaţia financiară a României şi politica de investiţii.
Pe de altă parte, premierul desemnat, Siegfried Mureşan, a declarat că, dacă PSD nu va vota acest guvern, atunci criza politică se va adânci şi se va deschide calea alegerilor anticipate care pot fi convocate la orice moment de către preşedintele României.
Mureşan a arătat că aşteaptă cu "nerăbdare" să aibă o "discuţie serioasă, aşezată" cu conducerea PSD.
"Decretul privind desemnarea mea a fost publicat, luni, în Monitorul Oficial. Marţi m-am prezentat în grupurile parlamentare ale PNL, ale USR şi miercuri în grupul parlamentar al UDMR. Toate aceste trei grupuri parlamentare au confirmat în integralitatea lor sprijinul pentru cabinetul de miniştri. Am lucrat împreună la programul de guvernare, miniştrii, reprezentând aceste trei partide formează Guvernul României. Avem 170 de voturi din partea acestor trei partide şi grupuri parlamentare. Am purtat discuţii cu grupul minorităţilor naţionale, cu care am agreat să ne revedem la începutul săptămânii", a precizat premierul desemnat sâmbătă, după depunerea la Parlament a programului de guvernare şi listei miniştrilor.
El a menţionat că programul de guvernare pe care îl propune dă motive PSD să voteze acest Guvern.
"Testul adevărului săptămâna viitoare, într-adevăr, îl va da PSD. Ei poartă în momentul de faţă răspunderea pentru rezolvarea crizei politice din România. Noi am prezentat un guvern pro-european cu măsuri concrete, inclusiv în domeniul politicilor sociale, fiindcă partide pro-europene de centru, centru-dreapta, cum suntem noi, evident, că au soluţii şi pentru problemele sociale. Acestea nu trebuie să fie monopolul partidelor socialiste sau social-democrate. Deci, la o analiză atentă a programului de guvernare, sunt convins că PSD are motive substanţiale să voteze acest guvern", a adăugat Siegfried Mureşan.
Mureșan a susţinut că, dacă PSD nu va vota acest guvern, atunci criza politică se va adânci
"PSD are o responsabilitate chiar mai mare decât noi pentru situaţia politică în care ne aflăm, iniţiind şi votând moţiunea de la începutul anului. Şi sunt convins că dacă PSD va vota acest guvern, vom putea avea o relaţie corectă în Parlamentul României, cu parlamentarii reprezentând PSD.
Dacă nu vor vota acest guvern, atunci criza se va adânci, se va deschide calea alegerilor anticipate, care pot fi convocate oricând de către preşedintele României. Dacă PSD ar vota cu partidele extremiste împotriva acestui guvern, sunt convins că nimeni în România nu va mai crede că PSD este partid pro-european", a mai arătat premierul desemnat.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
AUR boicotează audierile pentru Guvernul Mureșan și Formează echipă de negociere cu PSD pentru o nouă guvernare
Presedintele AUR, George Simion, anunta luni ca formatiunea sa nu va vota Cabinetul Siegfried Muresan si spune ca a dese ...
-
Situația bugetară a României după primele 8 luni din 2026. Deficitul a scăzut cu aproape 27 miliarde de lei față de 2025
Execuția bugetului general consolidat in primele opt luni ale anului 2026 s-a incheiat cu un deficit de 59,42 miliarde d ...
-
Comisia Europeană deschide 8 proceduri simultane de infringement împotriva României. Normele care nu au fost transpuse în legislația națională
Comisia Europeana a deschis 8 noi proceduri de infringement impotriva Romaniei, pe motiv ca nu a transpus in legislația ...
-
AUR i-a prezentat lui Nicușor Dan planul pentru organizarea alegerilor anticipate: "Nu există o altfel de soluție decât întoarcerea la popor"
Președintele Nicușor Dan respinge dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor anticipate, insa cei de la AUR insi ...
-
Coaliția invizibilă a ieșit la suprafață. Grupurile PSD, PNL, USR și UDMR au decis în Senat să nu amputeze „pușculița" viitorului Guvern
Partidele din fosta coaliție de guvernare au batut palma, miercuri, pe fondul negocierilor de formare a unui nou guvern ...
-
Nicușor Dan, întrebat la CNN dacă Putin va ataca NATO. Răspunsul președintelui
Președintele Nicușor Dan a fost intrebat, intr-un interviu acordat CNN, cat de probabil este ca Rusia sa atace direct un ...
-
Partidele care ar obține cele mai multe locuri în Parlament dacă ar avea loc alegeri duminica viitoare. Câți români susțin anticipatele SONDAJ
Aproximativ 47% dintre romani ar agrea varianta alegerilor anticipate, iar alți 47% se declara impotriva, conform rezult ...
-
Președintele PSD Vrancea Nicușor Halici a închis singura stațiune balneo-climaterică din județ, pentru că era patronată de liberali și-i făcea concurență
Președintele PSD și al Consiliului Județean Vrancea Nicușor Halici, urmașul lui Marian Oprișan la șefia județului, a dat ...
-
Siegfried Mureșan și-ar fi stabilit o parte dintre miniștri. Ilie Bolojan va face parte din viitorul guvern
Premierul desemnat Siegfried Mureșan se intalnește miercuri cu liderii UDMR pentru discuții privind programul de guverna ...
-
Ionuț Vulpescu a avut întâlniri cu patriarhii din Cairo și un apel pentru protejarea minorităților creștine
Deputatul PSD Ionuț Vulpescu, in calitatea sa de președinte al Adunarii Interparlamentare a Ortodoxiei (AIO), a efectuat ...
-
Mitică Dragomir, despre arestarea lui Călin Georgescu: "Poză pentru fraieri. Părerea mea e că și-a luat măsuri, nu ai noștri. Și a venit de acolo mesaj. Le dă câte-o smetie la fiecare"
Dumitru Dragomir, fostul președinte LPF, a comentat arestarea fostului candidat la prezidențiale Calin Georgescu, susțin ...
-
România își schimbă strategia pentru marile proiecte. Nazare, după întâlnirea cu J.P. Morgan: „Nu mai negociem capital pentru consum, ci capital pentru transformare"
Romania iși recaștiga predictibilitatea fiscala și incearca sa atraga mai mult capital privat pentru proiecte in infrast ...
-
PSD îi impune cel puțin 4 condiții lui Siegfried Mureșan, înainte de orice discuție despre o susținere în Parlament: Consideră că politicile lui Bolojan au fost corecte?
Cei de la PSD ii solicita premierului desemnat Siegfried Mureșan, prin intermediul unui comunicat de presa, sa raspunda ...
-
Fostul șef al spionilor români cere ca Siegfried Mureșan să demisioneze din Parlamentul European: "Nu mai este loc pentru ambiguități"
Silviu Predoiu ii cere lui Siegfried Mureșan sa-și dea demisia din Parlamentul European dupa ce a fost nominalizat de Ni ...
-
Sorin Grindeanu, reacție la nervi după desemnarea lui Siegfried Mureșan: "Am luat act cu surprindere și dezamăgire! Greu de înțeles..."
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține ca a luat act "cu surprindere și dezamagire" de anunțul președintelui Nicușor ...
-
Fost ministru al Agriculturii susține că ar consuma carne de oaie bolnavă: "Nu afectează sănătatea"
Fostul ministru al Agriculturii Florin Barbu afirma ca ar consuma carne provenita de la o oaie despre care știe ca este ...
-
Diana Șoșoacă îi cheamă pe oameni în stradă: „Ocupați Bucureștiul! România, ieși în stradă!"
Diana Sosoaca, europarlamentar, ii cheama pe romani in strada, la protest. „Ocupați Bucureștiul", e indemnul lansa ...
-
Rareș Bogdan îl provoacă pe Bolojan: "Ilie, coboară din birou și stai de vorbă cu protestarii!"
Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan il provoaca pe Ilie Bolojan sa coboare din sediul Guvernului și sa mearga in Piața Vi ...
-
O tabără din PNL vrea suspendarea președintelui Nicușor Dan
Mai mulți lideri PNL apropiați de premierul Ilie Bolojan au discutat, intr-un cerc restrans al partidului, posibilitatea ...
-
Victor Ponta susține că Guvernul a semnat un contract cu OMV Petrom fără precedent și total defavorabil României
Victor Ponta a declarat ca statul roman a incheiat un contract cu OMV Petrom, pentru achiziția gazelor din Marea Neagra. ...
-
Ce nenorociți! 440 de ONG-uri și Înaltul Comisar pentru Drepturile Omului intervin pentru a opri legea care divulgă numele finanțatorilor societății civile din România
Propunerea legislativa care obliga ONG-urile sa publice numele persoanelor care fac donații mai mari de 5.000 de lei a s ...
-
Înțelegere tacită între liderii partidelor pentru alegeri anticipate: Mingea va fi exclusiv în terenul lui Nicușor Dan
Criza politica intra intr-o noua faza, iar scenariul alegerilor anticipate incepe sa capete tot mai multa greutate in ca ...
-
Anticipatele pot schimba culoarea politică. Parlamentari din partidele mari ar putea încerca să prindă un mandat pe listele AUR
Marius Lulea spune ca parlamentarii proveniți din PSD, PNL sau USR nu ar trebui sa ajunga pe listele AUR in cazul unor a ...
-
Încă un scandal uriaș în AUR: Trei politicieni în dizgrație au cerut negocieri cu PSD pentru intrarea la guvernare - Gheorghe Piperea, Marius Lulea și Mohamad Murad
Trei politiceni din AUR, aflați in dizgrație din cauza diferendelor de opinie cu liderul George Simion, au cerut negocie ...
-
Ministrul Finanțelor trage linie, după un an de austeritate și eforturi pentru reducerea deficitului: Este nevoie de o schimbare mult mai profundă
Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, arata faptul ca in urma cu un an a inceput o schimbare de paradigma ...
-
Vizita lui Călin Georgescu în Vaslui, scurtată după refuzuri și huiduieli: „Să plece cu circul și maimuțăreala"
Calin Georgescu și-a continuat sambata turul prin țara cu o deplasare in județul Vaslui, din care a bifat doar doua opri ...
-
Lovitură grea pentru Călin Georgescu! Fabrica pe care anunțase că o vizitează îl refuză public: "Nu suntem de acord și nu înțelegem de ce suntem prinși în program"
Calin Georgescu se lovește de un refuz inaintea vizitei programate sambata, 5 septembrie, in județul Vaslui. O fabrica d ...
-
România, în fața unui nou „examen". S&P publică raportul de țară pe 2 octombrie
Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, anunța ca Romania se pregatește pentru o noua evaluare a agenției S ...
-
Rareș Bogdan, acuzații grave la adresa USR: Pun umărul la transformarea României într-un "nou caz Viktor Orban". Trădare de neam și țară!
Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan susține ca decizia celor de la USR de a muta problemele Romaniei la Bruxelles, pentru ...
-
CCR ține de șase luni în sertar sesizarea privind suspendarea permisului pentru amenzi neplătite. Guvernul aplică între timp o măsură vulnerabilă constituțional
Curtea Constituționala lasa de aproape șase luni nesoluționata una dintre cele mai importante sesizari formulate in aces ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu