Papa Leon l-a sunat pe Putin din spital. Ce l-a rugat Suveranul Pontif pe liderul de la Kremlin

Papa Leon al XIV-lea i-a cerut vineri, 16 octombrie, președintelui rus Vladimir Putin, cu ocazia unei convorbiri telefonice, o încetare a focului la Oleșki, un oraș ucrainean din sud, prins ca într-o menghină între cele două armate beligerante pe malurile Niprului, a transmis Vaticanul, potrivit AFP. Suveranul Pontif se află în spital, după o operație pentru cancer pulmonar.

''În cadrul convorbirii, Suveranul Pontif și-a exprimat preocuparea profundă cu privire la situația umanitară gravă din orașul Oleșki, în regiunea Herson, cerând un armistițiu pentru a permite livrarea ajutorului umanitar și sanitar, precum și evacuarea voluntară și în siguranță a populației civile'', a precizat Vaticanul într-un comunicat.

Papa Leon al XIV-lea a ''reafirmat angajamentul Sfântului Scaun în favoarea dialogului și a păcii''. Ucraina și Rusia recunosc criza umanitară din zona Oleșki, pasându-și una alteia responsabilitatea, acuzându-se reciproc că împiedică livrările de hrană și evacuarea.

Oleșki a intrat sub controlul trupelor ruse în 2022, la începutul invaziei. Orașul a fost grav afectat de distrugerea barajului de la Kahovka în 2023, fapt care a provocat inundații grave de-a lungul fluviului Nipru. Moscova și Kievul se acuză reciproc pentru aceasta.

Populația sa a scăzut de la aproximativ 24.000 de locuitori, înainte de război, la în jur de 2.000, astăzi. În timp ce linia frontului a rămas aproape neschimbată în regiune din 2023, multiplicarea dronelor a creat o ''zonă moartă'' de până la 20 de kilometri adâncime.

Înaltul Comisar ONU pentru drepturile omului, Volker Turk, a denunțat la începutul lunii octombrie o situație ''disperată'' la Oleșki, în timp ce Uniunea Europeană a calificat-o drept ''îngrozitoare'' și a declarat că va ''recurge la toate mijloacele de care dispune pentru a facilita livrarea de ajutoare''.