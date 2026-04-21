Scott Ritter: Războiul din Iran ca eveniment care pune capăt Imperiului American

Autor: Scott Ritter

Războiul împotriva Iranului a distrus iluzia supremației militare americane și a ordinii pe care o menținea. Nu este vorba de un eșec, ci de începutul sfârșitului imperiului condus de Statele Unite.

Incapacitatea Statelor Unite și a Israelului de a înfrunta Iranul după aproape 40 de zile de bombardamente neîncetate, desfășurate mobilizând toate mijloacele de atac convenționale de care dispun două dintre cele mai importante și moderne forțe aeriene din lume, reprezintă mult mai mult decât o simplă umilință militară. Înfrângerea hegemoniei americano-israeliene în fața Iranului a avut consecințe care depășesc cu mult granițele geografice ale Golfului Persic și ale Orientului Mijlociu: prăbușirea încrederii în alianța transatlantică a NATO și excluderea economică și politică efectivă a alianțelor asiatice cruciale, considerate împreună cu demontarea efectivă a arhitecturii militare americane care a susținut securitatea în Golful Persic timp de decenii, marchează sfârșitul Imperiului american care a dominat lumea de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Strategia de securitate națională (NSS) 2025 a Statelor Unite reprezenta un plan director pentru noul imperiu american, așa cum a fost definit de Donald Trump. Acest document constituia o dovadă prima facie a aroganței și ignoranței care, combinate, defineau postura de securitate națională a Americii lui Trump. Începând cu intenția declarată de a „recruta, forma, echipa și desfășura cea mai puternică, cea mai mortală și cea mai avansată tehnologic armată din lume", care ar fi fie descurajatoare, fie capabilă să „câștige rapid și decisiv, cu cele mai puține pierderi posibile pentru forțele noastre", înainte de a continua declarând dorința de „apărări antimissile de nouă generație - inclusiv un Dom de Aur pentru teritoriul american - pentru a proteja poporul american, activele americane din străinătate și aliații americani". NSS-ul lui Trump descria o lume care ținea mai mult de iluzie decât de realitate, proiectând un discurs care s-a dovedit a fi exact opusul a ceea ce s-a întâmplat în recentul val de lupte între hegemonia americano-israeliană și Iran.

Nimic nu a fost descurajat, iar forțele armate combinate ale Statelor Unite și Israelului s-au dovedit incapabile să-și impună voința pe câmpul de luptă, în timp ce rachetele și dronele avansate ale Iranului au ridiculizat apărările antirachetă ale Statelor Unite, Israelului și țărilor arabe din Golf.

Aroganța și ignoranța se combină adesea pentru a produce analize profund deconectate de realitate, iar acest lucru nu a fost mai evident nicăieri decât în ipotezele subiacente ale administrației Trump privind Iranul și Orientul Mijlociu, așa cum sunt enunțate în NSS 2025. Observând că „conflictul rămâne dinamica cea mai problematică din Orientul Mijlociu", NSS 2025 a declarat apoi că Iranul - pe care îl descria ca „principala forță de destabilizare a regiunii" - fusese slăbit de acțiunile Statelor Unite și ale Israelului din octombrie 2023. Documentul fondator al lui Trump indica faptul că menținerea libertății de navigație în strâmtoarea Ormuz și în Marea Roșie constituia o prioritate absolută pentru Statele Unite, la fel ca și siguranța și securitatea Israelului.

Dar aceste preocupări au fost ușor atenuate, observa NSS 2025, datorită unei noi realități apărute sub conducerea președintelui Trump. „Zilele în care Orientul Mijlociu domina politica externă americană atât în planificarea pe termen lung, cât și în execuția zilnică sunt, din fericire, apuse", iar regiunea devenise, dimpotrivă, „un loc de parteneriat, prietenie și investiție - o tendință care ar trebui să fie salutată și încurajată". Observând Orientul Mijlociu astăzi, este imposibil să nu recunoaștem cât de mult a greșit NSS 2025 în ceea ce privește Iranul și Orientul Mijlociu.

Nodul eșecului politicii americane față de Iran rezidă în incoerența dintre „valorile fundamentale" proclamate de administrația Trump și modul în care aceste „valori" au fost puse în practică. NSS 2025 declara că Statele Unite doreau „să împiedice o putere ostilă să domine Orientul Mijlociu, aprovizionările sale cu petrol și gaz, precum și strâmtorile prin care acestea tranzitează, evitând în același timp „războaiele fără sfârșit" care ne-au împotmolit în această regiune la un cost enorm", aderența la o politică non-intervenționistă care recunoștea că războiul era „dăunător intereselor americane". Statele Unite, declara această NSS din 2025, considerau „relații comerciale pașnice cu cei care coexistă ca fiind calea aleasă de Statele Unite.", afirmând că președintele Trump ar folosi „o diplomație neconvențională, puterea militară americană și influența sa economică pentru a stinge chirurgical jarul diviziunii între națiunile dotate cu arma nucleară și războaiele violente cauzate de o ură seculară".

Acest raționament nu părea, totuși, să țină cont de realitatea influenței determinante pe care o exercită Statul Israel asupra politicii externe și de securitate națională a Statelor Unite. Nimic în NSS 2025 nu sugerează că un președinte american ar putea adopta un discurs politic elaborat închis de un prim-ministru israelian și un șef al serviciilor de informații israeliene, apoi să treacă peste consensul propriului său cabinet și al consilierilor săi militari pentru a angaja un război de alegere împotriva Iranului, în contradicție flagrantă cu principiile însăși pe care NSS 2025 pretindea că le apără.

Și nimeni nu ar fi anticipat logic că această „diplomație neconvențională" ar putea acoperi multiple acte de perfidie din partea Statelor Unite, folosind angajamentul diplomatic ca un stratagema destinat să faciliteze lovituri surpriză împotriva liderilor iranieni, pentru a provoca exact tipul de schimbare de regim pe care non-intervenționismul bazat pe respectul suveranității ar fi trebuit, în principiu, să-l excludă.

În loc de pace și prosperitate, politicile lui Trump - derivate din interesele israeliene și abătându-se semnificativ de la obiectivele și scopul declarat al NSS 2025 - au lăsat regiunea Golfului Persic devastată de violență. Capacitatea de producție energetică a fost paralizată de atacuri împotriva infrastructurilor critice și de închiderea strâmtorii Ormuz. Baze militare pe care Statele Unite se bazau pentru a-și proiecta puterea s-au aflat în ruine, în timp ce principalii aliați arabi din Golf s-au simțit trădați și abandonați. Decenii de garanții și asigurări de securitate americane s-au prăbușit astfel în fața realității capacităților iraniene în materie de rachete balistice și drone, care s-au dovedit net superioare sistemelor de apărare antirachetă furnizate, desfășurate și finanțate cu mari cheltuieli de către Statele Unite.

Eșecul american a avut totuși repercusiuni mult dincolo de regiunea Orientului Mijlociu. Fragilitatea relațiilor americano-europene, deja pusă la încercare de sentimentul că Europa profită de sistem și de eșecul războiului prin procură împotriva Rusiei în Ucraina, a fost împinsă la punctul de rupere atunci când opoziția europeană față de acțiunea americană împotriva Iranului s-a ciocnit de convingerea strategică a Statelor Unite că componenta europeană a alianței NATO trebuia să răspundă cererilor de asistență americane, chiar dacă conflictul depășea limitele geografice raționale ale alianței transatlantice. În starea actuală a lucrurilor, alianța NATO este în ruine, probabil iremediabil, și a fost dusă în starea sa actuală de înfrângerea Statelor Unite în fața Iranului.

Regiunea Pacificului fusese desemnată de NSS 2025 a lui Trump ca având o importanță deosebită pentru Statele Unite. În acest sens, administrația Trump nu se baza doar pe capacitatea militară înnăscută a Statelor Unite pentru a provoca China în Taiwan și în regiunea indo-pacifică, ci și pe o rețea de alianțe, inclusiv un pact trilateral cu Japonia și Coreea de Sud, alianța AUKUS (Australia, Regatul Unit și Statele Unite) și cadrul de securitate „Quad" care reunește Statele Unite, Japonia, India și Australia. Impactul combinat al capacităților americane și al forțelor care pot fi desfășurate datorită acestor alianțe și parteneriate viza asigurarea unei „supremații militare zdrobitoare" asupra Chinei.

Astăzi, acest sistem de alianțe și parteneriate este în ruine, distrus de neputința evidentă a armatei americane în fața Chinei, de caracterul nesigur al garanțiilor de securitate americane și de consecințele economice ale eșecului politicii americane față de Iran. Rețelele de apărare antimissilă care ancorează conceptul de „superioritate militară" în fața Chinei s-au dovedit ineficiente împotriva amenințărilor cu rachete iraniene. În plus, atunci când un aliat al Statelor Unite - Israel - a avut nevoie de ajutor suplimentar în materie de apărare antimissilă, Statele Unite au demontat arhitectura de apărare antimissilă pe care o instalaseră ele însele în Asia pentru a-și apăra aliații, fără a cere autorizație sau a se coordona în prealabil.

În plus, incapacitatea Statelor Unite de a împiedica Iranul să închidă strâmtoarea Ormuz sau pe houthiții din Yemen să perturbe căile maritime din Marea Roșie a avut consecințe severe pentru economiile aliaților americani din Pacific. Faptul că eșecul politicii americane s-a tradus atât de repede printr-o criză economică legată de insecuritatea energetică a scos în evidență talpa lui Ahile a politicii externe și militare americane sub Donald Trump: dincolo de declarațiile de fermitate, Statele Unite păreau incapabile să transforme postura lor în acțiune decisivă.

Sau cum se spune în Texas: "Multă vorbărie, puține rezultate." („Toată pălăria, fără vite.") Într-un cuvânt, câinele american nu vânează. Și iată, doamnelor și domnilor, cum mor imperiile. Războiul dintre Statele Unite și Iran va rămâne în cărțile de istorie ca o înfrângere colosală a Statelor Unite și a Israelului în fața Iranului. Dar este mult mai mult decât atât. Înfrângerea americană este un eveniment care marchează sfârșitul unui imperiu. La revedere ar putea dura decenii, sau prăbușirea ar putea avea loc rapid în următoarele luni și ani.

Dar esențialul este aici: lumea prevăzută de Donald Trump în Strategia sa de securitate națională 2025 nu mai există - dacă a existat vreodată. Intrăm într-o nouă lume, unde hegemonul mondial a fost înlocuit de puteri regionale emergente care vor trebui să găsească o modalitate mai bună de a coexista decât calea aleasă de Statele Unite.